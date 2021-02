Pronostici Roma-Udinese. Betting Focus sul lunch match. Udinese vincente lo scorso anno all'Olimpico ma il 95% delle puntate vanno sul riscatto giallorosso

Il lunch match di domenica si gioca all'Olimpico dove lo scorso anno l'Udinese vinse a sorpresa. Il bis della squadra i Gotti si gioca @4.90, con la Roma @1.70 appoggiata dal 95% degli scommettitori.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio Serie A.

Betting Focus Roma-Udinese 14-02-2021

Il pronostico è nettamente a favore della Roma, ma nell'ultima sfida all'Olimpico è stata l'Udinese a piazzare il colpo da tre punti. Un precedente che fa sperare Gotti e i suoi, attesi a un difficile compito.

I bianconeri sono in serie positiva da quattro partite (le ultime tre senza subire gol), ma sul tabellone 888sport la strada per un altro «2» è in salita @4,90. Fonseca e i suoi devono invece lasciarsi alle spalle il ko con la Juventus, obiettivo sulla carta alla portata visto @1,70 offerto per il segno «1». Lontanissima nel tempo l'ultima «X» tra le due squadre: il pareggio più recente risale a marzo 2013 e stavolta pagherebbe @3,95. Il 95% degli scommettitori Sisal ha puntato sulla vittoria giallorossa.

Netta la tendenza No Goal nei confronti diretti: nelle ultime sei occasioni il testa a testa si è chiuso con almeno una delle due squadre a secco di reti, ipotesi che stavolta è data @2,08, mentre l'Under 2.5 vale @1,70. Occhi puntati anche sul gol "rapido": lo scorso luglio Kevin Lasagna andò a segno dopo 12 minuti e per domenica una rete nel primo quarto d'ora di gioco (indipendentemente da quale squadra lo realizzi) vale @2,95.