Pronostici Inter–Lazio. Betting Focus, la squadra di Inzaghi è in forma ma le quote puntano sull'Inter. Lukaku avanti su Immobile nella sfida tra bomber

Questa 22a giornata ci regala due big match perché oltre a Napoli-Juve di sabato, domenica c'è anche l'interessante Inter–Lazio. Quasi il 70% degli scommettitori punta sulla vittoria della squadra di Conte favorita anche in quota a San Siro contro una Lazio comunque in grande forma.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio Serie A.

Betting Focus Inter–Lazio 14-02-2021

Altro big match da non perdere è quello che va in scena a San Siro tra Inter e Lazio, i nerazzurri vogliono archiviare la delusione della Coppa Italia e non perdere terreno dal Milan capolista ma trovano una Lazio in formissima, reduce da 7 vittorie consecutive e tornata in zona Champions.

Per i bookmaker però, la gara è sbilanciata a favore degli uomini di Conte, @1.75, il blitz a San Siro dei biancocelesti è @4.50, mentre la X si gioca @3.90. D’accordo gli scommettitori, il 68% ha scelto l’Inter, il 20% la vittoria della Lazio.

In campo due dei bomber del nostro campionato, in lotta anche per il titolo di capocannoniere: Lukaku da una parte, in goal @2.00, Immobile dall’altra, la cui firma nel match è @2.75. Si punta anche sui rigori nel match, @4.00 quello a favore dei nerazzurri, @5.00 per i capitolini.