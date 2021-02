Scommesse Serie A: risultati 22a giornata, si fermano Milan e Juve. Inter prima, crolla @1.58 la quota scudetto. Nerazzurri favoriti @2.05 anche nel prossimo derby Milan-Inter

Nel fine settimana steccano Juve e Milan, non l'Inter che batte anche la Lazio e si prende il primo posto del campionato. Crolla la quota per lo scudetto dei bianconeri, ma anche per Lukaku capocannoniere e il prossimo turno c'è un derby della madonnina mai cosi importante tra Milan-Inter.

22a giornata, si ferma il Milan. Inter nuova capolista

In attesa del posticipo Verona-Parma, nel 22° turno di Serie A a livello statistico abbiamo assistito a 5 vittorie per le squadre di casa, solo 2 in trasferta e 2 pareggi. E' stata una giornata con meno gol del solito, solo 4 partite su 9 si sono chiuse con Over, stessa cosa per il Gol Si.

Era la favorita quando ancora inseguiva il primato a cinque lunghezze di distanza. Ora che ha raggiunto la vetta, l'Inter riceve dai bookmaker una spinta poderosa verso lo scudetto, anche per il contemporaneo stop di Milan e Juve. Basta fare un raffronto fra le quote di venerdì scorso e quelle di oggi: sul tabellone di Planetwin365, il tricolore dell'Inter passa in un colpo da 2,05 a @1,58 (un pò più alto @1.65 su Snai ma sempre nettamente favoriti i nerazzuri). Solo la Juventus, in questo campionato, era scesa sotto quota 2,00, con l'1,95 della vigilia, quando i bianconeri erano ancora i favoriti assoluti. A proposito, con la sconfitta di Napoli, la Juve passa da 3,40 a @4,75, stessa quota del Milan, che prima dello stop di Spezia era a 3,90.

Vento nerazzurro anche tra i capocannonieri, con Lukaku che ieri ha letteralmente schiantato la Lazio con due gol e un assist, agguantando a 16 reti Ronaldo. Il titolo di re dei bomber per il belga ora si gioca @2,60, quota molto vicina a quella di CR7, che comunque continua a godere della fiducia dei bookmaker, @2,25. I due sono seguiti da Immobile e Ibrahimovic, fermi a 14 reti, ma trattati in maniera molto diversa dai quotisti: carezze per il laziale, @3,50, diffidenza per le chance del milanista, dato @7,75.

Anteprima e quote 23a Giornata Serie A

Andiamo come sempre a dare un occhio alle prime quote del prossimo turno, la 23a giornata dal 19 al 22 febbraio 2021 (tra parentesi la percentuale di giocate degli scommettitori di Planetwin365). La sfida più attesa è ovviamente il derby Milan-Inter tra le prime due della classe, e che quindi può valere lo scudetto. All'andata ad ottobre fu 2-1 per il Milan, ma l'Inter si era presa la rivincita col 2-1 di Coppa Italia a fine gennaio. I book e gli scommettitori puntano ancora sui nerazzurri di Antonio Conte. Nuova sfida anche tra Atalanta-Napoli. Posticipo sulla carta facile per i bianconeri impegnati in Juventus-Crotone, con i calabresi in quota @18 volte la posta per il miracolo allo Stadium.

Fiorentina - Spezia

Fiorentina @2.18 (47%)

Pareggio @3.15 (30%)

Spezia @4.11 (23%)

Cagliari - Torino

Cagliari @2.71 (35%)

Pareggio @3.30 (29%)

Torino @2.58 (36%)

Lazio - Sampdoria

Lazio @1.65 (57%)

Pareggio @4.05 (23%)

Sampdoria @4.83 (20%)

Genoa - Verona

Genoa @2.78 (34%)

Pareggio @3.00 (31%)

Verona @2.72 (35%)

Sassuolo - Bologna

Sassuolo @2.28 (41%)

Pareggio @3.20 (29%)

Bologna @3.23 (30%)

Parma - Udinese

Parma @3.62 (26%)

Pareggio @3.25 (29%)

Udinese @2.10 (45%)

Milan - Inter

Milan @3.60 (26%)

Pareggio @3.40 (28%)

Inter @2.05 (46%)

Atalanta - Napoli

Atalanta @2.08 (45%)

Pareggio @3.50 (27%)

Napoli @3.40 (28%)

Benevento - Roma

Benevento @5.40 (17%)

Pareggio @4.20 (22%)

Roma @1.57 (61%)

Juventus - Crotone

Juventus @1.15 (82%)

Pareggio @7.40 (13%)

Crotone @18.00 (5%)