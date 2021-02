Pronostici Serie A: tutto sulla 23a giornata di campionato con MULTIPLA @4.42 + 3 FREE PICK in singola. E' il turno di Milan-Inter, un derby della madonnina dal sapore di scudetto

La 23a giornata di Serie A è quella di un derby della madonnina mai così importante visto che Milan-Inter arrivano a questo appuntamento da prime della classe.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio di Serie A. Vediamo le quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e pronostici Serie A 23a giornata

Riportiamo le ultime dai campi e le statistiche più importanti di tutte le partite del 20a giornata, con la quota di riferimento sulla statistica che NON è una pick ufficiale (quelle le trovate nel nostro podcast YouTube, sui canali Telegram e Instagram).

FIORENTINA-SPEZIA (VENERDI ORE 18:30)

Ultime dai campi: Prandelli non ha convocato Ribery: favorito ancora Kouamé per fare coppia con Vlahovic. Dietro ok Martinez Quarta. Nello Spezia Chabot dovrebbe rientrare, Ricci in regia, Agudelo e Saponara confermati davanti.

Statistiche: L’unico confronto in Serie A tra Fiorentina e Spezia è stata la gara d’andata, terminata 2-2; i viola hanno vinto solo due delle ultime 13 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (4N, 7P).

Quote: X @3.40

CAGLIARI-TORINO (VENERDI ORE 20:45)

Ultime dai campi: Di Francesco ha convocato Nainggolan, che sará valutato fino all’ultimo. Se non ce la fa gioca Duncan. Out Sottil, mentre in attacco ci saranno Joao Pedro e Simeone. Nel Torino due positivi al Covid: non si conoscono i nomi. Davanti Zaza e Belotti, dietro confermata la difesa Izzo, Nkoulou, Bremer.

Statistiche: Il Cagliari è imbattuto da cinque partite di Serie A contro il Torino, grazie a tre pareggi di fila seguiti da due successi. Il Torino ha pareggiato le ultime cinque partite di Serie A.

Quote: 1X @1.52

LAZIO-SAMPDORIA (SABATO ORE 15:00)

Ultime dai campi: Inzaghi vuole gestire le energie in vista della Champions. In mezzo Escalante, dietro Musacchio, davanti Correa e forse Muriqi (Caicedo out, Immobile affaticato). Nella Sampdoria possibile nuova esclusione per Quagliarella: favorito Ramirez per affiancare Keita. Candreva titolare a destra.

Statistiche: Dopo una serie di sette vittorie e un pareggio, la Lazio ha perso l’ultima gara di Serie A contro la Sampdoria (0-3 a ottobre); i biancocelesti non perdono entrambe le sfide contro i blucerchiati in un singolo campionato dal 1991/92. La Lazio è imbattuta da 14 partite casalinghe contro la Sampdoria in Serie A (11V, 3N). La Lazio ha perso l’ultima partita di campionato dopo una serie di sei successi consecutivi e non registra due sconfitte di fila da luglio,

Quote: LAZIO @1.65

GENOA-VERONA (SABATO ORE 18:00)

Ultime dai campi: Ballardini sceglie Masiello e Goldaniga dietro. In attacco con Destro c’é Shomurodov. Nel Verona rientra Zaccagni, mentre Lazovic sostituisce lo squalificato Dimarco. In attacco Lasagna.

Statistiche: Il Genoa è la squadra che in Serie A nel 2021 ha mantenuto più volte la porta inviolata (cinque). Verona 3° miglior difesa di Serie A. All'andata 0-0 al Bentegodi.

Quote: UNDER 2.5 @1.73

SASSUOLO-BOLOGNA (SABATO ORE 20:45)

Ultime dai campi: Nel Sassuolo De Zerbi preferisce Traoré a Lopez. Boga non recupera, dietro confermato Marlon. Bologna con Skov Olsen e Sansone esterni (ancora in panchina Orsolini). In mezzo torna Svanberg.

Statistiche: Il Sassuolo ha segnato nelle ultime 12 partite di campionato e potrebbe registrare il proprio record in Serie A dovesse arrivare a quota 13. Il Bologna ha segnato in tutti gli ultimi 12 derby dell'Emilia Romagna disputati in Serie A. Il Bologna ha anche una delle difese più battute. Bologna e Sassuolo sono due delle tre squadre, con il Milan, ad aver trovato più gol nei minuti di recupero in questo campionato (quattro).

Quote: GOL SI @1.57 - 2° TEMPO CON PIU GOL @1.95

PARMA-UDINESE (DOMENICA ORE 12:30)

Ultime dai campi: Nel Parma si é allenato in gruppo Osorio, che dovrebbe quindi partire titolare. In attacco confermato Cornelius. Nell’Udinese si ferma Deulofeu. Possibile forfait: pronto Okaka per giocare in coppia con Llorente. Sempre out Pereyra.

Statistiche: Il Parma ha vinto quattro delle ultime sei gare di Serie A contro l’Udinese e ha vinto 15 partite casalinghe contro l’Udinese in Serie A (3N, 5P): quella bianconera è la squadra battuta più volte dai gialloblù in gare interne nella competizione.

Quote: 1X @1.77

MILAN-INTER (DOMENICA ORE 15:00)

Ultime dai campi: Il Milan perde Bennacer. Si é infortunato in Europa League il regista e rischia di saltare il derby. Tonali favorito su Meité, Leao su Rebic. Nell’Inter conferma dell’11 titolare visto contro la Lazio. Eriksen da mezz’ala.

Statistiche: Questo sarà il 174° Derby di Milano in Serie A: i nerazzurri hanno ottenuto 66 successi (tra cui quattro nelle ultime cinque sfide), contro i 52 rossoneri, completano il quadro 55 pareggi. L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku può diventare il primo giocatore nell’era dei tre punti a vittoria a segnare in quattro Derby di Milano di fila in Serie A.

Quote: LUKAKU MARCATORE @2.25

ATALANTA-NAPOLI (DOMENICA ORE 18:00)

Ultime dai campi: Gasperini, pensando alla Champions, potrebbe tenere a riposo Pessina e Ilicic, oltre a magari uno dei tre dietro. Miranchuk si candida, cosí come Muriel. Nel Napoli ko anche Petagna, dopo Lozano. Elmas e Osimhen dal 1’, confermata la coppia Rrahmani-Maksimovic. Politano in fortissimo dubbio per problemi al costato.

Statistiche: Il Napoli ha vinto solo uno degli ultimi sei confronti con l’Atalanta in tutte le competizioni (2N, 3P). L’Atalanta non vince da tre partite casalinghe in campionato (2N, 1P), dopo una serie di quattro successi interni consecutivi

Quote: 1X @1.25

BENEVENTO-ROMA (DOMENICA ORE 20:45)

Ultime dai campi: Inzaghi ha due dubbi: Ionita o Hetemaj, Iago Falque o Insigne. Viola invece sará titolare. Durante il corso di Braga-Roma, Fonseca ha perso sia Cristante che Ibanez per infortunio. Proverá quindi ad accelerare i tempi di recupero Kumbulla. Davanti Dzeko in vantaggio su Mayoral, cosí come Pellegrini su Pedro.

Statistiche: La Roma ha vinto tutte le tre sfide di Serie A contro il Benevento, con un punteggio complessivo di 14-4, mai meno di quattro gol a incontro per i giallorossi.

Quote: COMBO X2+OVER 2.5 @1.73

JUVENTUS-CROTONE (LUNEDÌ ORE 20:45)

Ultime dai campi: Pirlo conta gli assenti: out Arthur, Bonucci, Chiellini, Cuadrado sicuramente, piú probabilmente anche Morata e Bentancur (non hanno lesioni o problemi fisici, ma sono apparsi molto affaticati). Dentro Fagioli, Kulusevski, Ramsey, Demiral. Nel Crotone 3-5-2 con Messias mezz’ala e Ounas ad appoggiare Di Carmine. In gruppo Cigarini e Molina.

Statistiche: La Juventus è imbattuta nei cinque precedenti con il Crotone in Serie A. Questa è la sfida tra la migliore e la peggior difesa di questa Serie A: Juventus (19) e Crotone (52) sono divisi infatti da ben 33 reti.

Quote: PARZIALE/FINALE 1/1 @1.57

