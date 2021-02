Pronostici Lazio-Sampdoria. Betting Focus, i numeri dicono Over 2.5 e Goal sabato all'Olimpico

La Lazio prova a rilanciarsi dopo la sconfitta a San Siro contro l’Inter e sabato all'Olimpico arriva la Sampdoria. Tutti i numeri statistici dicono Over e Gol/Gol, ma occhio alle possibili assenze nei rispettivi attacchi.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio Serie A.

Betting Focus Lazio-Sampdoria 20-02-2021

Sabato torna in campo la Lazio per riscattare il passo falso di San Siro contro l’Inter e avvicinarsi al meglio alla gara di Champions League con il Bayern Monaco. I biancocelesti sono favoriti @1,67 contro la Sampdoria, che all’andata si impose per 3-0: il successo dei blucerchiati contro Inzaghi pagherebbe @4,70 la posta giocata.

Immobile e compagni vanno a segno da 18 partite di fila, ma subiscono una media di 1.3 gol a partita: l’Over e il Goal sono offerti con la stessa quota, @1,60.