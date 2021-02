Pronostici Milan-Inter. Betting Focus, nerazzurri favoriti nel derby. Lukaku meglio di Ibra tra i marcatori, e si scommette se ci sarà la stretta di mano tra i due

Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic sono gli uomini di un derby mai così importante per Milan-Inter al comando del campionato di Serie A. La squadra di Conte è favorita, così come Lukaku è il principale indiziato al gol. Si scommette anche se tra il belga e lo svedese ci sarà la stretta di mano pacificatoria dopo le testate di Coppa Italia.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio Serie A.

Betting Focus Milan-Inter 21-02-2021

Derby-scudetto, come ai bei tempi. La Milano calcistica si riprende la scena dopo anni incerti e celebra domenica pomeriggio un match ad altissima tensione emotiva. A dispetto dell'equilibrio in classifica (Inter prima con un punto di vantaggio), le quote Snai pendono in maniera piuttosto evidente verso la sponda nerazzurra, con il «2» che vale @2 volte la scommessa. Evidente il gap con l'«1» rossonero, che viaggia @3,60, così come il pareggio.

Le due squadre si sfidano di nuovo neanche un mese dopo il derby di Coppa Italia, vinto 2-1 dall'Inter con la rete su punizione al 90' di Eriksen. In campionato, l'ultimo riferimento è il match di andata, che invece è andato al Milan, con punteggio speculare (2-1), in quello che è peraltro l'unico successo del Diavolo nelle ultime tre stagioni, caratterizzate per il resto da ben cinque vittorie interiste. Nei tre derby con Pioli in panchina, il Milan ha sempre chiuso il primo tempo in vantaggio, dato coerente con l'andamento delle due squadre: mentre i rossoneri sono al primo posto della classifica calcolata al termine dei primi tempi, l'Inter occupa la settima piazza. Al riguardo, un altro «1» rossonero al 45' si gioca @3,90, l'ipotesi contraria (Inter in vantaggio) è @2,55.

Solo in due occasioni gli uomini di Pioli non hanno segnato quest’anno in Serie A, mentre i nerazzurri provengono dalle tre reti rifilate alla Lazio: emozioni assicurate con l’Over 2.5 @1,70 e il Goal @1,61, che prevale nettamente sul No Goal. Negli ultimi cinque derby del resto non si è mai andati sotto le 2 reti complessive. Il risultato più probabile è l’1-1 @6,60 che però non si vede dal 23 novembre 2014. Lo score identico a quello dell’andata (2-1) a favore del Milan, invece pagherebbe @20 volte la posta.

Il testa a testa tra Ibrahimovic e Lukaku sarà il confronto più atteso della partita. Un gol dello svedese si gioca @2,50 su Betaland la doppietta @9,00, la tripletta @33 volte la posta. Leggermente più basse le proposte per l'attaccante belga, in gol @2,25, con la doppietta e la tripletta che sulla lavagna marcatori di Betaland sono proposti rispettivamente @7,25 e @25.

Lukaku-Ibrahimovic sono stati protagonisti di un testa a testa tutt'altro che amichevole nel derby di Coppa Italia. Sarà l'occasione per mettersi tutto alle spalle oppure continueranno a guardarsi in cagnesco? Secondo oddsdealer.com, fornitore di quote per i bookmaker internazionali, lo scenario più probabile è il secondo, tanto che una stretta di mano tra i due vale @2,50, mentre l'ipotesi contraria si gioca a quota sensibilmente più bassa @1,45. A giocare a favore della mancata stretta di mano, ci sono illustri precedenti, come quello che riguarda il campionato italiano, tra Icardi e Maxi Lopez all'epoca in cui l'attuale calciatore del PSG giocava nell'inter e l'attaccante di Buenos Aires nella Sampdoria. Oppure, volgendo lo sguardo all'estero, il caso tra Evra e Suarez in Manchester United-Liverpool quando l'uruguaiano, al rientro dalla squalifica per razzismo, non salutò il rivale che lo aveva accusato.