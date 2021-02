Pronostici Atalanta-Napoli. Betting Focus, fiducia in calo sugli uomini di Gattuso dopo il ko in Europa League

Torna in campo il Napoli dopo la brutta prova in Europa League in settimana, e dopo aver perso di recente anche contro l'Atalanta, favorita in casa, ma la Dea a sua volta dovrà guardare al prossimo impegno di Champions League.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio Serie A.

Betting Focus Atalanta-Napoli 21-02-2021

Il fresco precedente in Coppa Italia non sorride agli uomini di Gattuso che non espugnano Bergamo da più di due anni, quando a dicembre 2018 si imposero per 2-1 nell’allora “Atleti Azzurri d’Italia”. Reduci dal brutto ko contro il Granada in Europa League, i partenopei sono dati sfavoriti dalle quote Stanleybet.it che vedono un successo dell’Atalanta @1,85, a fronte dell’affermazione esterna degli azzurri offerta @3,90.

⚽️DOVE TROVO LE FREE PICK DI SERIE A?

-Canale Telegram IL PRESIDENTE

-Canale Telegram BETTING MANIAC

-Canale Telegram THE SHOT

-Canale Telegram DARIUS

-Canale Telegram BAR SPORT WEB

-Canale YouTube: BETITALIAWEB DAILY SHOW

Anche in questo caso si preannuncia una partita ricca di gol tra la seconda e la quarta squadra per produzione di reti in stagione: tutti gli indizi portano a un Over 2.5 @1,62 e a una ancor più alta probabilità che entrambe segnino (il Goal è dato @1,56).