Pronostici Benevento-Roma. Betting Focus, giallorossi micidiali contro le piccole. La squadra di Fonseca è favorita @1.55

Quando sfidano squadre piccole o neopromosse i giallorossi sbagliano raramente e proveranno a confermarlo anche domenica in Benevento-Roma.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio Serie A.

Betting Focus Benevento-Roma 21-02-2021

C'è lo 0-0 di Verona (poi trasformato in sconfitta a tavolino) e c'è l'identico risultato con il Sassuolo all'Olimpico: a parte questi due episodi, la Roma 2020/21 non ha lasciato neanche un punto alle squadre lontane dai vertici della classifica. Un trend che la squadra di Fonseca cercherà di confermare domenica al Vigorito, contro il Benevento. Al riguardo, le valutazioni degli analisti PlanetWin365 sono nettissime: il successo della Roma si gioca a quota molto bassa @1,55, mentre l'«1» sannita vola @5,55. Alto anche il pareggio, @4,55.

⚽️DOVE TROVO LE FREE PICK DI SERIE A?

-Canale Telegram IL PRESIDENTE

-Canale Telegram BETTING MANIAC

-Canale Telegram THE SHOT

-Canale Telegram DARIUS

-Canale Telegram BAR SPORT WEB

-Canale YouTube: BETITALIAWEB DAILY SHOW

Contro la squadra di Inzaghi remano anche i precedenti: non solo il 5-2 romanista dell'andata, ma anche i due match della stagione 2017/18, la prima del Benevento in Serie A. Al Vigorito la Roma vinse 4-0, all'Olimpico fu 5-2. Insomma, tre goleade capitoline in tre partite. Un altro match con almeno tre gol è peraltro ritenuto più che probabile, visto che l'Over 2.5 non supera quota @1,48. A Inzaghi il difficile compito di sbarrare le porte, cosa che ultimamente fatica a fare: negli otto incontri di campionato del 2021, il Benevento ha incassato 19 reti.