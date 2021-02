Scommesse Serie A: risultati 23a giornata, l'Inter vince il derby e tenta la fuga. Quota scudetto ai minimi per i nerazzurri. Prossimo turno col big match del riscatto Roma-Milan

E' andata in archivio la 23a giornata di Serie A con la vittoria dell'Inter nel derby col Milan. I nerazzurri scappano in classifica e hanno una quota antepost per lo scudetto ai minimi storici. Il prossimo turno sarà chiuso dal big match Roma-Milan.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Serie A con le quote di riferimento di Sisal PlanetWin365 e Snai.

23a giornata, l'Inter domina il derby col Milan e tenta la fuga

Per i bookmaker era la grande favorita quando ancora navigava a cinque punti dalla vetta. Ora, dopo la vittoria nel derby e il primato solitario con quattro punti di vantaggio, la quota scudetto dell'Inter è letteralmente colata a picco. Eloquente il tabellone di 888sport, il diciannovesimo tricolore della storia nerazzurra è offerto @1,40 (su Snai è anche più bassa @1.35). Segue a distanza la Juventus, a quota @5,00, mentre diminuiscono drasticamente le probabilità del Milan, ora terza candidata @8,00. Pagherebbe 31 volte la posta giocata invece la vittoria finale di una tra Roma e Atalanta.

Tra i capocannonieri Romelu Lukaku completa l'aggancio a Cristiano Ronaldo. Ora i due sono favoriti alla pari @2.50. Più staccato Ciro Immobile @5.50. Si raffredda la pista su Zlatan Ibrahimovic @7.50, la stessa quota di Luis Muriel che aggancia lo svedese, ma rimane snobbato dai bookmakers nonostante vada in gol ogni 51 minuti di media! Prima del Napoli erano 13 le reti in 669 minuti per Muriel che non ha mancato di mettere la sua firma nemmeno nel 4-2 della Dea sul Napoli.

Serie A 2020/2021

Inter 1,35

Juventus 4,75

Milan 10

Atalanta 20

Roma 33

Lazio 33

Napoli 50

Capocannoniere Serie A 2020/2021

Lukaku, Romelu 2,50

Cristiano Ronaldo 2,50

Immobile, Ciro 5,50

Ibrahimovic, Zlatan 7,50

Muriel, Luis 7,50

Martinez, Lautaro 10

Belotti, Andrea 50

Retrocessa Serie A 2020/2021

Benevento Retrocessa S/N 4,75 1,15

Bologna Retrocessa S/N 12 1,00

Cagliari Retrocessa S/N 1,50 2,40

Crotone Retrocessa S/N 1,01 11

Fiorentina Retrocessa S/N 12 1,00

Genoa Retrocessa S/N 10 1,00

Parma Retrocessa S/N 1,20 4,00

Sampdoria Retrocessa S/N 250 1,00

Spezia Retrocessa S/N 4,75 1,15

Torino Retrocessa S/N 3,00 1,33

Udinese Retrocessa S/N 10 1,00

Anteprima e quote 24a Giornata Serie A

Andiamo come sempre a dare un occhio alle prime quote del prossimo turno, la 24a giornata dal 26 al 28 febbraio 2021 (tra parentesi la percentuale di giocate degli scommettitori di PlanetWin365). Il big match di domenica sera all'Olimpico è Roma-Milan, delicata sfida del riscatto per entrambi visto che anche i giallorossi domenica hanno deluso nello 0-0 a Benevento. Le quote e le preferenze sono abbastanza equilibrate, anche se il fattore campo spinge leggermente i giallorossi rispetto ai rossoneri.

Torino - Sassuolo

Torino @2.63 (36%)

Pareggio @3.10 (31%)

Sassuolo @2.88 (33%)

Spezia - Parma

Spezia @2.46 (39%)

Pareggio @3.10 (31%)

Parma @3.11 (30%)

Bologna - Lazio

Bologna @3.57 (27%)

Pareggio @3.60 (26%)

Lazio @2.03 (43%)

Verona - Juventus

Verona @6.20 (15%)

Pareggio @4.25 (22%)

Juventus @1.53 (63%)

Sampdoria - Atalanta

Sampdoria @5.20 (18%)

Pareggio @4.15 (23%)

Atalanta @1.62 (59%)

Crotone - Cagliari

Crotone @2.88 (33%)

Pareggio @3.60 (26%)

Cagliari @2.35 (41%)

Inter - Genoa

Inter @1.20 (79%)

Pareggio @6.80 (14%)

Genoa @14.20 (7%)

Udinese - Fiorentina

Udinese @2.41 (39%)

Pareggio @3.15 (30%)

Fiorentina @3.14 (31%)

Napoli - Benevento

Napoli @1.36 (70%)

Pareggio @5.15 (18%)

Benevento @8.25 (12%)

Roma - Milan

Roma @2.36 (40%)

Pareggio @3.40 (28%)

Milan @3.01 (32%)