Pronostici Serie A: tutto sulla 24a giornata di campionato con MULTIPLA @3.83 + 3 FREE PICK in singola. Roma-Milan è il big match del riscatto

Impegni sulla carta semplici per Inter, Juventus e Napoli mentre il big match è Milan-Roma (che in settimana sono passate in Europa League), la sfida del riscatto dopo gli ultimi stop ius campionato per rossoneri e giallorossi.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio di Serie A. Vediamo le quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e pronostici Serie A 24a giornata

Riportiamo le ultime dai campi e le statistiche più importanti di tutte le partite del 24a giornata, con la quota di riferimento sulla statistica che NON è una pick ufficiale (quelle le trovate nel nostro podcast YouTube, sui canali Telegram e Instagram).

SPEZIA-PARMA (SABATO ORE 15:00)

Ultime dai campi: Italiano ritrova Nzola e Terzi. Possono partire entrambi titolari. A sinistra Bastoni, confermato Maggiore. Nel Parma Grassi in vantaggio su Kurtic, Osorio su Bruno Alves, Gervinho favorito nel tridente dopo l’esclusione con l’Udinese.

Statistiche: Il Parma non ha vinto nessuna delle tre partite contro squadre neopromosse in questo campionato: pareggio con lo Spezia nella gara di andata. Il Parma non è riuscito a vincere nelle ultime 14 partite di campionato e non vince in trasferta in Serie A da novembre. Dopo aver ottenuto tre pareggi e cinque sconfitte nelle prime otto gare casalinghe stagionali, lo Spezia ha vinto due delle ultime tre gare interne di Serie A (1P).

Quote: 1X @1.37

BOLOGNA-LAZIO (SABATO ORE 18:00)

Ultime dai campi: Mihajlovic deve riadattare la difesa dopo l’infortunio di Dijks e la squalifica di Hickey. A sinistra Tomiyasu, a destra De Silvestri. Orsolini verso una maglia da titolare. Nella Lazio Immobile e Correa davanti, Hoedt preferito a Patric.

Statistiche: Il Bologna ha subito 37 gol in 23 partite. La Lazio ha trovato la rete per 19 partite consecutive di Serie A per la prima volta dal 1993.

Quote: OVER 2.5 @1.75

VERONA-JUVENTUS (SABATO ORE 20:45)

Ultime dai campi: Juric ha un dubbio: Magnani o Lovato dietro. Per il resto squadra fatta, con Ilic in regia e Lasagna davanti. Nella Juventus assenti di un certo peso: Arthur, Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Dybala, Morata (che deve stare a riposo una settimana). In avanti Kulusevski, rientra Rabiot, a sinistra uno tra Bernardeschi e Frabotta. Gioca Demiral.

Statistiche: La Juventus è la squadra che ha segnato di più negli ultimi 15 minuti di gioco in questo campionato (14 gol), solamente Crotone e Parma (uno) ne hanno realizzati meno del Verona (tre) nello stesso intervallo.

Quote: JUVE SEGNA PER ULTIMA @1.36

SAMPDORIA-ATALANTA (DOMENICA ORE 12:30)

Ultime dai campi: Ranieri non cambia molto. In mediana Ekdal per lo squalificato Adrien Silva. In attacco Keita con Quagliarella. Torregrossa ko per una decina di giorni. Nell’Atalanta un po’ di turnover dopo la Champions. In campo Palomino, Pasalic e Ilicic. Muriel chiamato agli straordinari, vista la contrattura che ha fermato Zapata.

Statistiche: Dalla stagione 2017/18 in avanti la Sampdoria ha battuto quattro volte l’Atalanta (1N, 2P): contro nessuna squadra i bergamaschi hanno subito più sconfitte nel periodo. La Sampdoria ha vinto tre delle ultime quattro partite casalinghe di Serie A (1P).

Quote: 1X @2.30

CROTONE-CAGLIARI (DOMENICA ORE 15:00)

Ultime dai campi: Stroppa conferma l’assetto di Torino: 4-4-2 con Messias e Reca esterni di centrocampo e la coppia Ounas-Di Carmine davanti. Simy inizia in panchina. Nel Cagliari la prima di Semplici non prevede stravolgimenti: 3-4-2-1 con Simeone di punta, Ceppittelli nella difesa a tre con Rugani e Godin.

Statistiche: Il Crotone ha subito gol in ciascuna delle ultime 14 partite interne di Serie A. Il Crotone è la prima squadra ad aver incassato almeno 55 reti dopo le prime 23 partite in un singolo campionato di Serie A dalla Pro Patria nel 1955/56. Il Cagliari è la squadra che ha concesso più palloni giocati nella propria area di rigore in questo campionato (673, 29 in media a partita).

Quote: GOL SI @1.80

INTER-GENOA (DOMENICA ORE 15:00)

Ultime dai campi: Conte conferma la squadra che ha stravinto il derby, con un’unica variazione dettata dalla squalifica di Hakimi: a destra gioca Darmian. Nel Genoa Destro partner di Shomurodov. Dietro ok Criscito.

Statistiche: Lautaro Martínez ha preso parte a 17 reti in questo campionato (13 gol, quattro assist). Il Genoa è una delle otto squadre contro cui l’attaccante dell’Inter non ha ancora segnato in Serie A.

Quote: MARTINEZ MARCATORE @1.80

UDINESE-FIORENTINA (DOMENICA ORE 15:00)

Ultime dai campi: Senza Pereyra, Gotti schiera Okaka in coppia con Llorente davanti. Occhio a Ouwejan a sinistra. Bonifazi va in panchina dietro. Nella Fiorentina in recupero Ribery, che potrebbe giocare dal 1’ con Vlahovic. Confermato Martinez Quarta, ko Bonaventura.

Statistiche: La Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata nell’ultima trasferta di Serie A contro l’Udinese. L’Udinese ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite interne di Serie A. Nessuna squadra ha segnato meno gol di Fiorentina e Udinese sugli sviluppi di calcio d’angolo in questa Serie A (entrambe uno).

Quote: UNDER 2.5 @1.66

NAPOLI-BENEVENTO (DOMENICA ORE 18:00)

Ultime dai campi: Gattuso rilancia Koulibaly dal 1’: ballottaggio tra Rrhamani e Maksimovic. In attacco Politano e Insigne. Osimhen out. Nel Benevento Caldirola al posto di Glik squalificato, Viola in mediana, Insigne con Caprari a sostegno di Lapadula.

Statistiche: Il Benevento è la squadra che ha segnato meno reti (tre) nella prima mezz’ora di gioco in questa Serie A, parziale in cui solo Juventus (quattro) e Inter (sei) ne hanno subite meno del Napoli (sette).

Quote: 2° TEMPO CON PIU GOL @1.95

ROMA-MILAN (DOMENICA ORE 20:45)

Ultime dai campi: Fonseca non recupera nessun difensore: Ibanez, Kumbulla, Smalling sono tutti out. Torna Cristante dietro, Peres gioca a sinistra, Mayoral preferito a Dzeko, che rischia il forfait. Nel Milan Leao stavolta parte avanti su Rebic. Ok Romagnoli e Tonali.

Statistiche: Dopo il pareggio per 3-3 del match d’andata, Milan e Roma potrebbero terminare in parità entrambe le sfide stagionali di Serie A per la prima volta dal 1999/2000. La Roma è la squadra che ha guadagnato più punti in casa (30) in questa Serie A, mentre il Milan è la formazione che ne conquistati di più in trasferta (28). Nessuna squadra ha segnato più reti su rigore di Milan (10) e Roma (sei) in questa Serie A

Quote: X @3.65 - RIGORE SI @2.50.

