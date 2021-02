Pronostici Roma-Milan. Betting Focus, gli scommettitori si schierano con i giallorossi nel big match contro i rossoneri

Zero punti nelle ultime due gare di campionato è il rendimento in calo del Milan che domenica è attesa ad un match difficile, all'Olimpico contro la Roma.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio Serie A.

Betting Focus Roma-Milan 26-02-2021

Archiviata la qualificazione agli ottavi di Europa League, Roma e Milan si sfidano nel big match della 24esima di campionato in uno scontro di alta classifica. Entrambe hanno rallentato, i rossoneri hanno perso il primo posto in classifica allungando la distanza dall’Inter capolista a 4 punti; i giallorossi, dopo il pareggio con il Benevento, sono scivolati al quarto posto, a un punto dalla Juventus terza. La sfida dirà dunque molto sulle ambizioni di entrambe e, si legge in una nota Sisal Matchpoint, è molto incerta: la squadra di Fonseca è favorita, @2.40, di poco indietro il Milan @2.90, il pareggio è @3.40.

Gli scommettitori si schierano con la Roma, il 65% ha scelto il segno 1 ma il 25% crede che il match finirà in parità. Ibrahimovic è a secco di reti da due giornate, proprio il suo è il goal più probabile, @2.50, tra i giallorossi spicca il nome di Borja Mayoral, a 2.75.