Pronostici Inter-Genoa. Betting Focus, il grifone è rinato con Ballardini ma i book non hanno dubbi, Inter favorita @1.20

Nonostante l'effetto Ballardini i bookmaker non credono in una vittoria del grifone a San Siro contro l'Inter che dopo la vittoria nel derby è sempre più proiettata verso lo scudetto.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio Serie A.

Betting Focus Inter-Genoa 26-02-2021

L'Inter, in campo domenica a San Siro contro il Genoa, punta a rendere più solido il suo primato. L'avversario è una delle squadre più in forma e più determinate del campionato, reduce da un filotto di quattro vittorie e tre pareggi, nell'arco del quale ha incassato soltanto 3 gol. Tutto questo non basta a dare un minimo di equilibrio al pronostico, visto che la quinta vittoria consecutiva dell'Inter è a quota bassissima, 1,20. Alto il pareggio, a 6,50, mentre il «2» genoano schizza a 14.

⚽️DOVE TROVO LE FREE PICK DI SERIE A?

-Canale Telegram IL PRESIDENTE

-Canale Telegram BETTING MANIAC

-Canale Telegram THE SHOT

-Canale Telegram DARIUS

-Canale Telegram BAR SPORT WEB

-Canale YouTube: BETITALIAWEB DAILY SHOW

Ballardini è sulla panchina dei rossoblù da poco più di due mesi, abbastanza per inserirsi nella top 5 degli allenatori della serie A, per la media punti a partita, pari a 1,9. Dal 23 dicembre scorso, ha messo in fila 5 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta, con il Sassuolo (2-1) per un totale di 19 punti in 10 partite. La gara di San Siro promette anche tanti gol, tanto che l’Over 2.5 scende fino @1,44. Tra i probabili marcatori comanda Lukaku @1,55.