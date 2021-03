Pronostici Juventus-Spezia. Betting Focus, i bianconeri non posso più sbagliare. 1 fisso in quota micro

Turno infrasettimanale delicato e da non fallire per la formazione di Pirlo che ospita lo Spezia. I bianconeri sono favoriti in quota @1.22.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio Serie A.

Betting Focus Juventus-Spezia 02-03-2021

Una per non perdere il contatto con la capolista, l’altra per continuare a stupire nel suo primo anno in Serie A. Juventus e Spezia, domani sera allo Stadium nell’anticipo della giornata numero 25 di campionato, si sfidano con obiettivi differenti. I campioni d’Italia, secondo i betting analyst di Sisal Matchpoint, partono nettamente favoriti @1,22 rispetto al @12 dei liguri con il pareggio in quota @6,50.

Nonostante i bianconeri di Pirlo arrivino da quattro Under nelle ultime cinque uscite, una gara da tre o più gol, @1,52, appare assai più probabile di una meno ricca di marcature, data @2,40. Pirlo dovrà fare ancora a meno di Morata, che aveva aperto le marcature all’andata, e Dybala. Gli occhi, come sempre, saranno su Cristiano Ronaldo. Il portoghese, già protagonista nella gara di andata con una doppietta decisiva nella ripresa, punta a ripetersi: infatti, secondo i quotisti di Sisal Matchpoint, un’altra marcatura multipla, nei secondi 45 minuti contro i liguri si gioca @5,25.

I ragazzi di Italiano, invece, punteranno ancora su Nzola, a segno già in nove occasioni nella sua prima esperienza in Serie A. La decima rete stagionale in campionato della punta francese pagherebbe @5 volte la posta.