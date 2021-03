Pronostici Milan-Udinese. Betting Focus, buon momento dei friulani. Si scommette sul record di rigori stagionali per il Milan

Contro la Roma un rigore di Kessie, il 15° in stagione, ci ha mandato in cassa. Anche in Friuli vedremo un altro rigore per i rossoneri nel turno infrasettimanale? Intanto sui book si scommette se il Milan farà il record di rigori fischiati a proprio favore in stagione, ma occhio all'Udinese in palla nelle ultime partite.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio Serie A.

Betting Focus Milan-Udinese 03-03-2021

Mercoledì tocca al Milan, impegnato a San Siro contro l'Udinese. La squadra di Gotti con tre vittorie nelle ultime cinque gare si è brillantemente elevata rispetto alla lotta per non retrocedere. In più, il Milan deve fare i conti con una serie di infortuni, che lo privano di alcuni dei suoi uomini migliori. Tutto questo fa sì che i rossoneri siano favoriti, ma ad una quota più alta del previsto, @1,80. L'ipotesi «X», poco praticata dai padroni di casa (solo 4 in campionato), vale @3,65, la vittoria friulana non è ritenuta impossibile @4,50.

Il quindicesimo rigore è stato assegnato ieri sera, quando il Var ha giudicato falloso l'intervento di Fazio su Calabria. Il Milan tocca i 15 penalty da inizio campionato e si conferma al primo posto nella speciale classifica dei tiri dagli undici metri, davanti a Sassuolo e Roma (6 ciascuno). A questo ritmo, dicono i betting analyst, non è escluso un traguardo "extralarge": quello, cioè, che entro la fine della stagione i rossoneri arrivino ad almeno 21 rigori a favore. La linea fissata sul tabellone Snai (Over 20,5 nella scommessa "Rigori stagionali") è offerta @2,10 e polverizzerebbe il record attuale di 18 penalty, detenuto proprio dal Milan (stagione 1950/51) e dalla Lazio 2019/2020. Per i bookmaker, comunque, rimane più probabile un bilancio inferiore, con l'opzione Under 20,5 (quindi un massimo di 20 rigori) avanti @1,65.