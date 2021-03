Pronostici Parma-Inter. Betting Focus, anche al Tardini non c'è storia, nerazzurri super favoriti

L'Inter non si ferma più in campionato e i bookmakers vedono la squadra di Conte nettamente favorita anche nel turno infrasettimanale al Tardini.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio Serie A.

Betting Focus Parma-Inter 04-03-2021

Non c'è mai stato in questa stagione un momento migliore per l'Inter, che guida la classifica di Serie A forte degli ultimi grandi risultati (sono cinque le vittorie consecutive in campionato). Non sorprende, quindi, che i nerazzurri giovedì prossimo si presentino al Tardini da favoritissimi, nel turno infrasettimanale di Serie A. Secondo le quote Stanleybet.it, il successo nerazzurro è l’esito più probabile @1,30, mentre per il Parma, che nel 2020 non trova i tre punti da fine novembre, il «2» è un miraggio da @9,40.

Molto alta anche la quota del pareggio, @5,40. Per gli emiliani, l'unico dato positivo recente è la migliore confidenza con la rete (5 nelle ultime tre partite). Un rendimento che può giustificare l'opzione Goal (entrambe le squadre a segno), posta @1,90, anche se il pronostico pende sul No Goal @1,81.