Pronostici Serie A: tutto sulla 25a giornata di campionato con MULTIPLA a sistema con quota @5.88 + 2 FREE PICK in singola. Turno infrasettimanale col Derby della Lanterna Genoa-Samp

Dal 2 al 4 marzo si gioca la 25a giornata di Serie A al via con Juventus-Spezia mentre giovedì si chiude con Parma-Inter. Il grosso delle partite si giocano mercoledì, compreso il derby Genoa-Sampdoria.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio di Serie A. Vediamo le quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e pronostici Serie A 25a giornata

Riportiamo le ultime dai campi e le statistiche più importanti di tutte le partite del 25a giornata, con la quota di riferimento sulla statistica che NON è una pick ufficiale (quelle le trovate nel nostro podcast YouTube, sui canali Telegram e Instagram).





LAZIO-TORINO (MARTEDÌ ORE 18:30)

In attesa di comunicazione ufficiale (il Torino non si allena da una settimana)

JUVENTUS-SPEZIA (MARTEDÌ ORE 20:45)

Ultime dai campi: Pirlo ritrova Danilo dietro, conferma Kulusevski con Ronaldo e ha un dubbio in mezzo: McKennie non è al meglio e potrebbe iniziare in panchina. Morata regolarmente convocato. Nello Spezia Maggiore ed Estevez mezz'ali, Nzola davanti, mentre di ferma Saponara. Anche Pobega ancora out.

Statistiche: Sfida tra la squadra che ha subito meno gol nei secondi tempi (Juventus, 10) e quella che invece ne ha incassati di più nella seconda frazione di gioco (Spezia, 29) nella Serie A 2020/21.

Quote: JUVE 2° TEMPO @1.53

SASSUOLO-NAPOLI (MERCOLEDÌ ORE 18:30)

Ultime dai campi: De Zerbi sceglie Muldur e Rogerio come esterni. Traoré sulla trequarti, Boga sempre a parte e quindi out. Nel Napoli Mertens stringe i denti nonostante il fastidio alla caviglia. Maksimovic al posto dello squalificato Koulibaly. Ok Politano.

Statistiche: Il Napoli ha sempre trovato il gol in tutte le sette gare di Serie A giocate al Mapei Stadium contro il Sassuolo: tre i successi partenopei (3N, 1P). Da inizio 2021 solo l’Atalanta (11) ha segnato più gol in trasferta del Napoli (10) in Serie A. Il Sassuolo ha segnato in tutte le ultime 13 partite di campionato: striscia record in Serie A per i neroverdi.

Quote: GOL SI @1.57

ATALANTA-CROTONE (MERCOLEDÌ ORE 20:45)

Ultime dai campi: Gasperini conferma Muriel davanti, mentre Ilicic entra in ballottaggio con Pasalic. Malinovskyi e Pessina titolari. Nel Crotone attesa per il primo 11 di Cosmi. Simy insidia Di Carmine, Petriccione cerca spazio in regia, dietro possibile difesa a quattro.

Statistiche: Atalanta imbattuta in Serie A contro il Crotone, grazie a quattro successi e un pareggio - 12 le reti dei bergamaschi in queste sfide (2.4 di media a incontro). L'Atalanta ha vinto entrambe le gare interne di Serie A disputate contro il Crotone, con un punteggio complessivo di 6-1. Solo la Roma (29) ha segnato più gol dell’Atalanta (25) nei primi tempi di questo campionato – dall’altra parte il Crotone è la squadra che ha subito il maggior numero di reti nella prima frazione di gioco (32).

Quote: ATALANTA 1° TEMPO @1.53

BENEVENTO-VERONA (MERCOLEDÌ ORE 20:45)

Ultime dai campi: Inzaghi ritrova Glik, schiera Viola in regia (Schiattarella é in dubbio) e conferma Lapadula. Nel Verona Tameze e Veloso in mezzo. Lasagna agisce ancora da prima punta.

Statistiche: In tre sfide in Serie A tra Benevento e Verona, ha finora sempre vinto la squadra di casa.

Quote: 1X @1.62

CAGLIARI-BOLOGNA (MERCOLEDÌ ORE 20:45)

Ultime dai campi: Semplici conferma la coppia Pavoletti-Joao Pedro. Asamoah a sinistra, Duncan in mezzo. Nel Bologna possibile Antov al posto dello squalificato Danilo. Sansone sempre a sinistra.

Statistiche: L'attaccante del Cagliari João Pedro segna in media ogni 102 minuti di gioco contro il Bologna in Serie A (cinque reti in 512 minuti), la sua miglior media contro una qualsiasi squadra di massimo campionato affrontata più di due volte nella competizione.

Quote: JOAO PEDRO MARCATORE @2.50

FIORENTINA-ROMA (MERCOLEDÌ ORE 20:45)

Ultime dai campi: Prandelli conferma la coppia Vlahovic-Ribery, mentre Malcuit é in vantaggio su Venuti a destra. Amrabat in mediana. Nella Roma Kumbulla rientra dietro, Diawara potrebbe far riposare Villar. Occhio a El Shaarawy, che insidia Pellegrini.

Statistiche: La Fiorentina non vince in Serie A contro la Roma dall’aprile 2018 (2-0 per i viola): da allora due pareggi seguiti da tre successi giallorossi.

Quote: ROMA +0 (AH) @1.47

GENOA-SAMPDORIA (MERCOLEDÌ ORE 20:45)

Ultime dai campi: Dopo il turnover contro l'Inter, Ballardini rilancia tutti i titolari. Dentro Zappacosta, Zajc, Badelj, Czyborra e Destro. Nella Samp Keita con Quagliarella, Damsgaard favorito su Jankto.

Statistiche: La Sampdoria ha segnato appena tre gol nelle ultime cinque giornate di campionato (1V, 1N, 3P). Le partite del Genoa sono quelle di questo campionato in cui sono stati segnati meno gol da palla inattiva: solo 10, tra segnati (due, meno di qualunque altra squadra) e subiti (otto) dal Grifone.

Quote: UNDER 2.5 @1.81

MILAN-UDINESE (MERCOLEDÌ ORE 20:45)

Ultime dai campi: Pioli schiera Leao e Diaz al posto degli infortunati Ibrahimovic e Calhanoglu. Conferma per Tomori dietro. Nell'Udinese Okaka non al meglio, pronto ancora Nestorovski. Pereyra trequartista, Samir preferito a Bonifazi.

Statistiche: L’Udinese ha il peggior attacco nei primi tempi di questo campionato (soltanto nove gol realizzati), parziale nel quale il Milan ha la seconda miglior difesa: nove reti incassate, meno solo del Napoli (otto).

Quote: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.00

PARMA-INTER (GIOVEDÌ ORE 20:45)

Ultime dai campi: D'Aversa, sempre senza Cornelius e Gervinho, schiera il tridente Karamoh, Brunetta, Mihaila. Nell'Inter solito 11 confermato.Rientra Hakimi a destra, Eriksen fa la mezz'ala.

Statistiche: L'Inter è imbattuta da quattro gare di Serie A contro il Parma (2V, 2N). Il Parma ha perso tre delle ultime quattro sfide interne di Serie A contro l'Inter (1V). Il Parma ha raccolto solo otto punti nelle prime 12 partite interne di questa Serie A: solo nel 2014/15 (sette), anno della retrocessione, ha fatto peggio in casa a questo punto della stagione.

Quote: INTER @1.30

