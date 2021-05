Pronostici Serie A: tutto sulla 34a giornata di campionato con MULTIPLA quota @2.98 + 2 FREE PICK in singola. Il Milan ospita il Benevento, la Juve va a Udine e micro quota del Inter a Crotone. Torino-Parma il posticipo

La 34a giornata del campionato di calcio di Serie A si gioca nel weekend e sarà chiusa dal posticipo del lunedì sera, Torino-Parma, sfida importante in chiave salvezza, ma non l'unica visto che il Benevento di Inzaghi è in crollo e cerca punti preziosi a San Siro contro un Milan che a sua volta ha bisogno di rilancio.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio di Serie A. Vediamo le quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e pronostici Serie A 34a giornata

Riportiamo le ultime dai campi e le statistiche più importanti di tutte le partite del 34a giornata, con la quota di riferimento sulla statistica che NON è una pick ufficiale (quelle le trovate nel nostro podcast YouTube, sui canali Telegram e Instagram).

VERONA-SPEZIA (SABATO 1 MAGGIO ORE 15:00)

Ultime dai campi: Juric ha un dubbio davanti, dove il recuperato Kalinic insidia Lasagna. Dimarco nei tre dietro, ancora Tameze-Ilic in mezzo. Nello Spezia due ballottaggi: Erlic avanti su Chabot, Estevez su Pobega. Davanti ok Nzola.

Statistiche: Nessuna squadra ha beneficiato di più autoreti del Verona in questa Serie A (quattro), mentre lo Spezia non ha ancora avuto autogol a favore in questo campionato. Vediamo se si interromperà questo trend e se lo Spezia riuscirà a beneficiare almeno di un autorete in questo campionato, magari proprio oggi.

Quote: AUTOGOL SI @11.00

CROTONE-INTER (SABATO 1 ORE 18:00)

Ultime dai campi: Cosmi conferma la formazione che ha fatto bene a Parma. Cigarini in regia, Benali mezz’ala, Messias recuperato e la coppia Ounas-Simy davanti. Nell’Inter l’11 tipo con Lautaro e Lukaku davanti. A sinistra Perisic in vantaggio su Darmian.

Statistiche: L'Inter ha realizzato 13 reti in cinque sfide contro il Crotone in Serie A, una media di 2.6 a partita - il bilancio vede tre successi nerazzurri, un pareggio e una vittoria calabrese.

Quote: INTER OVER 1.5 GOL @1.22

MILAN-BENEVENTO (SABATO 1 MAGGIO ORE 20:45)

Ultime dai campi: Pioli ritrova Ibra e lo lancia dal 1’. Romagnoli scalza Tomori, Bennacer con Kessié in mezzo. Nel Benevento 3-5-2 coperto con Lapadula e Gaich in attacco. Ok Viola in regia.

Statistiche: Da una parte il Milan è la squadra che ha realizzato più reti nella prima mezzora di partita in questa Serie A (22, come la Roma), dall'altra il Benevento ha la peggior difesa nello stesso parziale di gara (25 reti al passivo).

Quote: MILAN SEGNA PER PRIMA @1.25

LAZIO-GENOA (DOMENICA 2 MAGGIO ORE 12:30)

Ultime dai campi: Inzaghi sceglie Hoedt per sostituire lo squalificato Acerbi. Lulic a sinistra, Immobile e Correa davanti. Nel Genoa solito 3-5-2 con la coppia Destro-Scamacca in attacco. Zajc dovrebbe giocare dal 1’.

Statistiche: Nelle ultime nove sfide tra Lazio e Genoa in Serie A sono stati realizzati 35 gol, una media di 3.9 a incontro - nel parziale solo una volta una delle due formazioni non ha trovato la rete: il Genoa nella sconfitta 0-4 del settembre 2019.

Quote: OVER 2.5 @1.66

BOLOGNA-FIORENTINA (DOMENICA 2 MAGGIO ORE 15:00)

Ultime dai campi: Lunga la lista degli infortunati in casa Bologna: Dijks, Dominguez, Hickey, Medel, Sansone, Santander, Tomiyasu. In mezzo con Svanberg gioca Poli. Davanti ancora Palacio. Nella Fiorentina rientra dalla squalifica Bonaventura e rischia il posto Castrovilli. Ribery in appoggio a Vlahovic.

Statistiche: L'ultimo successo del Bologna contro la Fiorentina in Serie A risale al febbraio 2013, da allora i rossoblù hanno segnato quattro reti in 13 sfide contro la Viola (5N, 8P). Dalla stagione 2011/12 a oggi, la Fiorentina ha registrato 11 clean sheet contro il Bologna, più che contro qualsiasi altra squadra nel periodo.

Quote: FIORENTINA RIMBORSO IN CASO DI PAREGGIO @1.72

NAPOLI-CAGLIARI (DOMENICA 2 MAGGIO ORE 15:00)

Ultime dai campi: Gattuso pare intenzionato a preferire Osimhen a Mertens. Ruiz in vantaggio su Bakayoko, nonostante il gol nell’ultima giornata. Manolas con Koulibaly. Nel Cagliari Duncan prende il posto dello squalificato Marin, torna Nainggolan, Pavoletti ancora preferito a Simeone.

Statistiche: Sono 20 le reti con tiri da fuori area per il Napoli in questo campionato, solo la Juventus 2014/15 è riuscita a fare meglio in una singola stagione di Serie A. Il Cagliari ha subito ben 11 gol da fuori area in questo campionato, meno solo del Crotone (13): il 20% delle reti incassate dai sardi sono arrivate dalla distanza, percentuale record nel torneo in corso. Il Napoli sta viaggiando a una media di 16.82 tiri a partita in questa Serie A, la più alta nei top-5 campionati europei 2020/21. 4-1 per i partenopei all'andata.

Quote: NAPOLI OVER 1.5 GOL @1.44

SASSUOLO-ATALANTA (DOMENICA 2 MAGGIO ORE 15:00)

Ultime dai campi: De Zerbi, senza Caputo e Raspadori, sceglie Defrel come punta. Lopez avanti su Obiang e Magnanelli, Berardi-Djuricic-Boga sulla trequarti. Nell’Atalanta consueto 3-4-1-2. Gosens e Hateboer esterni, Malinovskyi rifinisce il duo Muriel-Zapata.

Statistiche: L’Atalanta ha vinto tutte le ultime sette gare di Serie A contro il Sassuolo. Dopo essere rimasta a secco nelle prime due trasferte di Serie A contro il Sassuolo, l’Atalanta ha messo a segno almeno due gol in tutte le successive cinque (e almeno tre in tutte le ultime quattro).

Quote: OVER 2.5 @1.40

UDINESE-JUVENTUS (DOMENICA 2 MAGGIO ORE 18:00)

Ultime dai campi: Gotti ripropone l’11 che ha funzionato a Benevento. Pereyra avanzato a sostegno di Okaka. Il giovane Braaf indisponibile. Nella Juventus recuperato e disponibile Chiesa. McKennie verso una maglia da titolare, riposa De Ligt (diffidato) in vista del Milan: dietro Bonucci e Chiellini.

Statistiche: La Juventus ha vinto sei delle ultime sette gare di Serie A contro l’Udinese. L’Udinese ha subito 14 gol nelle ultime cinque gare casalinghe di Serie A contro la Juventus, una media di 2.8 a incontro. Nel periodo ha ottenuto un successo, un pareggio e tre sconfitte. L’Udinese ha perso tutte le ultime tre gare interne di campionato, tutte per 0-1.

Quote: JUVENTUS @1.45

SAMPDORIA-ROMA (DOMENICA 2 MAGGIO ORE 20:45)

Ultime dai campi: Ranieri insiste con la coppia Gabbiadini-Quagliarella. Jankto in vantaggio su Damsgaard, Yoshida su Tonelli. Nella Roma tanti rebus. Pau Lopez, Veretout e Spinazzola dovrebbero essere out. Reynolds, Carles Perez, Fazio e Mayoral verso una maglia da titolare.

Statistiche: Nessuna squadra ha segnato più gol della Roma nella prima mezzora di gioco nella Serie A 2020/21: 22, esattamente il doppio di quelli realizzati dalla Sampdoria nello stesso intervallo temporale.

Quote: ROMA SEGNA NEL PRIMO TEMPO @1.86

TORINO-PARMA (LUNEDÌ 3 MAGGIO ORE 20:45)

Ultime dai campi: Nicola, senza Mandragora e Verdi, sceglie Lukic e Linetty (in vantaggio su Baselli) come mezz’ali. Sanabria con Belotti. Nel Parma 4-3-3: Man e Kucka sono out, prima punta Cornelius, conferma per Mihaila.

Statistiche: L’attaccante del Torino Andrea Belotti ha segnato sette gol nelle sue ultime 11 presenze in Serie A di lunedì: solo Gonzalo Higuaín (12), Zlatan Ibrahimovic (8) e Cristiano Ronaldo (8) hanno realizzato più reti nella competizione in questo giorno della settimana.

Quote: BELOTTI MARCATORE @1.85

🤺DARTAGNAN - SINGOLA SERIE A

⚽️Bologna-Fiorentina: FIORENTINA RIMBORSO IN CASO DI PAREGGIO @1.72 (stake 1)

🤺DARTAGNAN - AZZARDO SERIE A

⚽️Verona-Spezia: AUTOGOL SI @11.00 (stake 0.1)

🤺DARTAGNAN - MULTIPLA SERIE A

⚽️MULTIPLA SERIE A @2.98 (stake 0.5)

📌Milan-Benevento: MILAN SEGNA PER PRIMA

📌Lazio-Genoa: OVER 2.5

📌Napoli-Cagliari: NAPOLI OVER 1.5 GOL