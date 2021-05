Scommesse Serie A: Betting Focus Udinese-Juventus. Vietato sbagliare per i bianconeri che aspettano il gol di CR7 da tre turni

In Friuli domenica 2 maggio la Juventus non può sbagliare ed è chiamata a fare i tre punti, magari ritrovando anche Cristiano Ronaldo in gol, rete che manca da tre giornate per il portoghese che rimane comunque il grande favorito per il titolo di capocannoniere su Lukaku.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio di Serie A. Vediamo le quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e pronostici Udinese-Juventus

La Juventus aspetta un gol di Cristiano Ronaldo da tre giornate e spera possa sbloccarsi domenica contro l’Udinese in trasferta. I quotisti di Planetwin365 hanno pochi dubbi: che sia lui a segnare o meno, la squadra di Pirlo è la favorita per questa gara @1,48 contro il @6,55 dei padroni di casa.

Potrebbe essere l’occasione giusta per far sbloccare il portoghese che, nonostante il digiuno di gol e l’umore nero delle ultime settimane, ancora tiene la testa della classifica cannonieri, con 25 reti, e per i bookies sarà lui a vincerla, lo danno @1,10, contro il @5,00 di Lukaku, fermo a 21 reti.