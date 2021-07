Scommesse Serie A: stilato il calendario, le quote sulla prima giornata. Intanto l'effetto Mourinho spinge gli scommettitori verso lo scudetto alla Roma, bocciata l'Inter di Inzaghi

Il 22 agosto inizia la stagione 2021-22 del campionato di calcio italiano di Serie A. Andiamo a vedere le prime quote, l'Inter campione in carica ospita il Genoa, interessante Roma-Fiorentina, con i giallorossi che stanno attirando molte puntate per lo scudetto, effetto Mourinho.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Quote Prima Giornata e Antepost Stagione 2021-22 Serie A

Il 21-22 agosto inizia il campionato di Serie A, stagione 2021-22. Abbiamo il calendario e anche le quote sulla prima giornata. Secondo SNAI. Da segnalare la campione in carica, l'Inter che riparte con Inzaghi in panchina, e che ospiterà il Genoa.

Tanti i cambi in panchina, non solo i nerazzurri ma anche i bianconeri che ritrovano Allegri per l'esordio a Udine dove la Juventus è favorita. Cambio anche a Napoli con Spalletti che fa il suo esordio al Diego Armando Maradona contro il Venezia neopromosso e come massimo favorito di giornata.

Non ha cambiato il Milan che continua con Pioli e che ha una prima giornata a Marassi contro la Sampdoria. Il big match più interessante è probabilmente Roma-Fiorentina, e proprio nella Capitale c'è stato uno dei cambi in panchina più importanti, quello di Josè Mourinho che come vedremo sta avendo un grande impatto anche tra gli scommettitori.

QUOTE 1° GIORNATA

Bologna-Salernitana

Bologna @1.67

Pareggio @3.70

Salernitana @5.00

Cagliari-Spezia

Cagliari @2.00

Pareggio @3.40

Spezia @3.75

Empoli-Lazio

Empoli @5.50

Pareggio @3.80

Lazio @1.60

Inter-Genoa

Inter @1.35

Pareggio @4.75

Genoa @8.75

Napoli-Venezia

Napoli @1.23

Pareggio @6.00

Venezia @11.00

Roma-Fiorentina

Roma @1.75

Pareggio @3.70

Fiorentina @4.25

Sampdoria-Milan

Sampdoria @3.60

Pareggio @3.30

Milan @2.05

Torino-Atalanta

Torino @7.25

Pareggio @4.25

Atalanta @1.45

Udinese-Juventus

Udinese @8.25

Pareggio @3.90

Juventus @1.45

Verona-Sassuolo

Verona @2.75

Pareggio @3.25

Sassuolo @2.50

Effetto Mourinho lampante nelle scommesse sulla prossima stagione di Serie A. Nel giorno del calendario 2021/2022 il primo colpo di scena arriva dalle percentuali di gioco registrate dai bookmaker nelle giocate sullo scudetto: la Roma, data @12,00 su Planetwin365, travolge la concorrenza nelle preferenze degli scommettitori con il 42% delle scelte, staccando di netto il Milan, pure @12,00 ma fermo al 14% delle giocate. Terzo posto virtuale per la Juventus, favorita in tabellone @2,10 e con l'11% delle scommesse, mentre l'Inter targata Inzaghi viene clamorosamente bocciata con appena il 3% delle puntate, nonostante il secondo posto in quota @2,75. Meglio dei nerazzurri fanno Atalanta e Lazio, entrambe al 9% (e offerte rispettivamente @8,00 e @35,00), mentre il Napoli @14,00 si ferma a poco più del 7%.