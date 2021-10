Pronostici Serie A: tutto sulla 7a giornata di campionato col derby della Mole Torino-Juventus ed Atalanta-Milan da non perdere

La 7° giornata di Serie A inizia già da venerdì 1 ottobre con l'anticipo Cagliari-Venezia, sfida salvezza, mentre sabato i riflettori sono puntati sul derby Torino-Juventus. L'ultima sfida in programma è il big match di domenica sera, Atalanta-Milan.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e pronostici Serie A 7a giornata

CAGLIARI-VENEZIA (Venerdì 1 ottobre, ore 20.45)

Ultime dai campi: Mazzarri, privo di Dalbert e Ceppitelli (out almeno 20 giorni), schiera Lykogiannis a sinistra. Godin e Caceres confermati, Keita in vantaggio su Pavoletti. Nel Venezia Aramu si candida nel tridente con Okereke (favorito su Henry) e Johnsen. Busio inamovibile in mezzo, Vacca convocato.

Statistiche: Nelle partite interne del Cagliari abbiamo visto 3 gol totali nel primo tempo e 8 nel secondo. Il Venezia ha sempre visto più gol nel 2° tempo nelle prime 6 partite stagionali (3 gol nel primo tempo, 12 alla ripresa con 2-8 in trasferta).

Quote: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05

SALERNITANA-GENOA (Sabato 2 ottobre, ore 15.00)

Ultime dai campi: Castori ha dubbi solo davanti, dove torna a disposizione Ribery. Djuric favorito su Simy accanto a Bonazzoli. Nel Genoa Destro prima punta, supportato dal trio Kallon, Hernani, Fares. Dietro Cambiaso favorito su Ghiglione.

Statistiche: Nelle prime 6 partite di campionato della Salernitana abbiamo visto 4 gol totali nel primo tempo e ben 15 nel secondo. Anche il Genoa ha lo stesso trend, 5 gol nei primi tempi, addirittura 20 alla ripresa (3-10 in trasferta).

Quote: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.00

TORINO-JUVENTUS (Sabato 2 ottobre, ore 18.00)

Ultime dai campi: Juric non recupera Izzo, Belotti, Pjaca e Praet. Davanti ancora Brekalo e Sanabria, mentre Pobega è favorito su Linetty e Verdi. Ok Ola Aina a sinistra. Nella Juventus non ci sono margini per turnover. Giocano quasi tutti gli stessi della sfida al Chelsea, con una possibile chance per Kean. Chiellini torna titolare, Bonucci (più di de Ligt) può riposare.

Statistiche: La Juventus ha perso soltanto una delle ultime 30 sfide di Serie A contro il Torino (1-2 nell'aprile 2015, con Allegri in panchina): completano il parziale 22 vittorie e sette pareggi.

Quote: JUVENTUS @1.80

SASSUOLO-INTER (Sabato 2 ottobre, ore 20.45)

Ultime dai campi: Dionisi, senza Toljan infortunato, sceglie Muldur a destra. Lopez e Frattesi in mezzo, davanti ancora Raspadori. Nell’Inter Darmian e Perisic al posto di Dumfries e Dimarco. Davanti occhio a Correa, che potrebbe far rifiatare Dzeko.

Statistiche: Il Sassuolo ha calciato e subito lo stesso numero di calci d'angolo, 33 (O/U 5-1). Anche l'Inter ha calciato 33 corner nelle prime 6 di campionato (O/U 4-2).

Quote: OVER 9.5 CALCI D'ANGOLO @1.80

BOLOGNA-LAZIO (Domenica 3 ottobre, ore 12.30)

Ultime dai campi: Mihajlovic dopo la debacle di Empoli cambia modulo. Bologna con una difesa a tre (dentro Bonifazi e Theate), De Silvestri e Hickey laterali e la coppia Soriano-Barrow a sostenere Arnautovic. Soumaoro out: positivo al Covid. Nella Lazio da valutare le condizioni dei giocatori dopo l’Europa League. Anderson e Pedro saranno comunque titolari nel tridente. Immobile, uscito anzitempo per un fastidio alla coscia, dovrebbe recuperare ma la sua presenza resta in dubbio.

Statistiche: La Lazio è la squadra che ha realizzato più gol nei primi tempi di questo campionato (nove) - dall'altra parte il Bologna ha segnato una sola rete nelle prime frazioni.

Quote: LAZIO SEGNA PER PRIMA @1.72

SAMPDORIA-UDINESE (Domenica 3 ottobre, ore 15.00)

Ultime dai campi: D’Aversa non cambia. 4-4-2 con Caputo e Quagliarella davanti, mentre Candreva e Damsgaard sono gli esterni. Nell’Udinese rientrano Molina a destra e Larsen a sinistra. In attacco lotta a tre per due maglie tra Beto, Pussetto e Deulofeu.

Statistiche: La Sampdoria ha vinto tutte le ultime cinque sfide contro l’Udinese in Serie A. L’Udinese ha vinto solo in una delle ultime 16 trasferte al Ferraris contro la Sampdoria.

Quote: SAMPDORIA +0 (AH) @1.55

VERONA-SPEZIA (Domenica 3 ottobre, ore 15.00)

Ultime dai campi: Tudor recupera Faraoni e sceglie Magnani come terzo dietro. Caprari e Barak a sostegno di Simeone, favorito su Kalinic. Nello Spezia pesante assenza di Maggiore. In attacco Antiste, Nzola e Gyasi.

Statistiche: Il Verona ha incassato ben otto reti nel quarto d’ora finale di partita nel campionato in corso, incluse tutte le ultime quattro: un record negativo sia in assoluto che in percentuale (57%) nella Serie A 2021/22.

Quote: SPEZIA SEGNA PER ULTIMA @2.75

FIORENTINA-NAPOLI (Domenica 3 ottobre, ore 18.00)

Ultime dai campi: Italiano ha un solo dubbio: il partner di Milenkovic dietro. Quarta e Nastasic si giocano una maglia da titolare. Davanti rientra Nico Gonzalez. Nel Napoli Osimhen prima punta, Politano in leggero vantaggio su Lozano. Inamovibile Anguissa.

Statistiche: Sfida tra le due squadre che hanno subito meno gol nei primi tempi di questo campionato: solo una rete incassata nella prima frazione sia per la Fiorentina che per il Napoli.

Quote: 2° TEMPO CON PIU GOL @1.95

ROMA-EMPOLI (Domenica 3 ottobre, ore 18.00)

Ultime dai campi: Mourinho schiera la miglior Roma possibile. Ibanez dietro, Veretout in mezzo, Pellegrini sulla trequarti. Nell’Empoli Pinamonti e Di Francesco coppia d’attacco, Zurkowski e Henderson favoriti come mezz’ali.

Statistiche: La Roma è la squadra che ha calciato più corner, ben 41 con soli 21 subiti (+20). L'Empoli è invece la 3° squadra che ha concesso più calci d'angolo agli avversari al momento.

Quote: ROMA -2,5 CORNER @1.90

ATALANTA-MILAN (Domenica 3 ottobre, ore 20.45)

Ultime dai campi: Gasperini perde Gosens per un mese: al suo posto Maehle. Non dovrebbero esserci particolari novità rispetto all’11 di Champions. Nel Milan rientra Calabria a destra. Kjaer in mezzo con Tomori, Rebic davanti. Florenzi invece si è fatto male e si rivedrà dopo la sosta. Nessun problema per Diaz.

Statistiche: Il Milan è la squadra contro cui l’Atalanta ha pareggiato più incontri in Serie A: 43 su 120 partite complessive (completano il bilancio 25 successi nerazzurri e 52 rossoneri); sei delle ultime 12 sfide di campionato tra queste due squadre sono terminate in parità (il 50% in questo parziale).

Quote: PAREGGIO @3.75