Scommesse Serie A: risultati 7a giornata, Inter ancora favorita per lo scudetto ma Milan e Napoli incalzano. Dopo la sosta si torna con Lazio-Inter e Juve-Roma

Vediamo i risultati dell'ultima giornata di campionato che tornerà tra due settimane dopo la pausa per le nazionali. Andiamo a vedere tutte le quote antepost scudetto, capocannoniere, retrocessione e vediamo anche le prime quote di un interessante 8a giornata di Serie A con Lazio-Inter e Juve-Roma.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Quote Antepost Scudetto 2021-22

La Serie A si ferma per la seconda pausa stagionale, causa Final Four di Nations League, e la lotta per lo scudetto rimane ancora apertissima. I campioni d’Italia dell’Inter, guidati in panchina da Simone Inzaghi e in campo da Edin Dzeko, restano sempre i grandi favoriti per il bis tricolore: gli esperti di Sisal Matchpoint, infatti, vedono la conferma del titolo @3,25. Per i nerazzurri sarebbe un successo storico perché significherebbe cucirsi sul petto la seconda stella visto che ora sono fermi a 19 scudetti.

Dopo il blitz vincente a Bergamo di ieri sera, il Milan di Pioli, attualmente secondo in classifica, si avvicina ai cugini tanto da essere il primo avversario per l’Inter. I rossoneri, ancora privi di Ibrahimovic, il quale dovrebbe rientrare dopo la sosta, continuano a mostrare solidità e forza e cercano un titolo che manca da ben 11 anni. Allora, con Allegri in panchina e lo stesso Ibra in campo, il Milan strappò lo scudetto all’Inter prima che iniziasse il dominio della Juventus per le successive nove stagioni. Il trionfo di Tonali e compagni si gioca @4,00.

Stessa quota per il Napoli capolista e a punteggio pieno. I ragazzi di Luciano Spalletti superano a pieni voti anche l’esame della Fiorentina e, a questo punto, iniziano a credere fortemente nel titolo. Gli azzurri, che non vincono lo scudetto da 32 stagioni, vanno a caccia di un’impresa: dal 1992, infatti, solo Lazio e Roma hanno interrotto il dominio imposto da Juventus, Milan e Inter.

Continua la sua rincorsa la Juventus di Max Allegri che piega di misura il Torino nel derby e ora si trova ad undici lunghezze da Insigne e compagni. La strada da fare è ancora molto lunga per i bianconeri che però adesso avranno a disposizione la sosta per ricaricarsi, recuperare gli infortunati, e poi lanciarsi in una disperata ma non certo impossibile rimonta. Lo scudetto numero 37 della Juventus è offerto @5,00.

Il resto delle pretendenti sono tutte in doppia cifra. A cominciare dalla Roma di Mourinho che, dopo lo stop contro la Lazio, regola l’Empoli e risale leggermente anche se il tricolore a Trigoria, dopo 21 anni, pagherebbe @12 volte la posta. Lo stop interno contro il Milan fa crollare le quotazioni dell’Atalanta che ora vede lo scudetto @16 mentre la Lazio di Sarri, bloccata dall’ex Mihajlovic a Bologna, si allontana sempre di più dal vertice tanto che il tricolore biancazzurro è dato @50.

Quote Antepost Capocannoniere

L'attacco dell'Inter torna protagonista nelle scommesse sul capocannoniere di Serie A. La vittoria contro il Sassuolo porta in alto Lautaro Martinez ed Edin Dzeko, complice l'assenza di Ciro Immobile con la Lazio. È soprattutto l'argentino ad avanzare, pur con un gol in meno rispetto al compagno di squadra: su Planetwin365 la quota è passata dal 7,00 della scorsa settimana al @5,00 attuale, con il sorpasso su Victor Osimhen (@6,00), rimasto a secco nel successo del Napoli con la Fiorentina. Ciro Immobile rimane in testa @3,15, in leggero rialzo rispetto al 3,00 pre-infortunio, mentre Dzeko scende da 8,00 a @7,50 e si piazza davanti a Dusan Vlahovic, ora @8,00. Perde invece terreno Duvan Zapata @10,00, per Luis Muriel si arriva @26 volte la posta.

Quote Antepost Retrocessione

La Salernitana sfrutta il turno interno contro il Genoa ottenendo tre punti fondamentali in chiave salvezza, ma nonostante l’importante vittoria per i bookie sono ancora troppo poche le possibilità di salvezza. Secondo i betting analyst di Olybet.it la formazione di Castori è la candidata numero uno per l’ultimo posto in classifica, in quota @1,70 davanti al Venezia, proposto @2,75 malgrado un buon inizio di campionato. Dietro di loro si piazza lo Spezia, reduce da tre sconfitte consecutive, che si gioca @4,50. Vale @9 volte la posta la discesa in serie B dell’Empoli, autore di un avvio di campionato sprint che lo colloca attualmente nella parte sinistra della classifica mentre sale @9,50 la retrocessione del Cagliari, attualmente all’ultimo posto e unica in tutta la serie A a non aver centrato nemmeno una vittoria.

Prossimo Turno: 8a giornata dopo la sosta con Lazio-Inter e Juve-Roma

Dopo la sosta per le nazionali si tornerà in campo col campionato di calcio italiano e con un interessante 8a giornata di Serie A dove spiccano due big match su tutti, Lazio-Inter e Juventus-Roma. La capolista guidata da Spalletti possono vincere e rimanere perfetti e sono nettamente favoriti in casa in Napoli-Torino. Favori dei pronostici anche per i rossoneri impegnati in Milan-Verona. Vediamo le prime quote di PLANETWIN365 e tra parentesi come stanno puntando gli scommettitori.

SPEZIA-SALERNINATA

Spezia @2.10 (45%)

Pareggio @3.45 (28%)

Salernitana @3.50 (27%)

LAZIO-INTER

Lazio @3.20 (30%)

Pareggio @3.25 (29%)

Inter @2.32 (41%)

MILAN-VERONA

Milan @1.47 (65%)

Pareggio @4.50 (21%)

Verona @6.77 (14%)

CAGLIARI-SAMPDORIA

Cagliari @2.80 (34%)

Pareggio @3.40 (28%)

Sampdoria @2.50 (38%)

EMPOLI-ATALANTA

Empoli @5.35 (18%)

Pareggio @4.20 (22%)

Atalanta @1.60 (60%)

GENOA-SASSUOLO

Genoa @3.27 (29%)

Pareggio @3.50 (27%)

Sassuolo @2.18 (44%)

UDINESE-BOLOGNA

Udinese @2.50 (38%)

Pareggio @3.35 (28%)

Bologna @2.84 (34%)

NAPOLI-TORINO

Napoli @1.36 (69%)

Pareggio @4.80 (20%)

Torino @8.55 (11%)

JUVENTUS-ROMA

Juventus @1.85 (51%)

Pareggio @3.75 (25%)

Roma @4.10 (24%)

VENEZIA-FIORENTINA

Venezia @4.10 (23%)

Pareggio @3.70 (26%)

Fiorentina @1.86 (51%)