Pronostici Serie A 34a giornata, vediamo tutte le partite di campionato che ci attendono da sabato 23 a lunedì 25 aprile in un turno determinante per lo scudetto ma anche per la corsa Europa e salvezza. Vediamo statistiche, quote, ultime notizie, probabili formazioni e i consigli per le scommesse sul calcio italiano.

Pronostici Serie A 34a giornata: Torino-Spezia

Torino-Spezia. Juric perde Izzo, Pobega e Belotti. Giocano Zima, Pjaca e Pellegri. Mandragora recuperato, ma possibile in panchina. Nello Spezia Manaj e Gyasi sicuri del posto davanti. Due giocatori dello Spezia, la cui identità non è nota, sono positivi al Covid-19.

Statistiche.

-Lo Spezia è imbattuto in tre sfide di Serie A contro il Torino, grazie a due vittorie e un pareggio.

-Il Torino è l’unica formazione contro cui lo Spezia ha mantenuto più di una volta la porta inviolata in Serie A: due clean sheet per i liguri.

-Lo Spezia ha tenuto la porta inviolata in tre delle ultime cinque partite di campionato.

-Il Torino ha pareggiato 0-0 contro il Milan nell’ultimo impegno interno di campionato.

Pronostici Serie A 34a giornata: Venezia-Atalanta

Venezia-Atalanta. Zanetti sceglie Okereke e Aramu ai lati di Henry davanti. Haps squalificato, a sinistra gioca Ullmann. Nell’Atalanta infortunati Freuler, Maehle, Malinovskyi, Pezzella, Toloi. In attacco Pasalic e Boga sostengono Zapata.

Statistiche.

-L’Atalanta ha vinto senza subire gol tutte le ultime quattro sfide di Serie A contro il Venezia.

-Il Venezia ha perso tutte le ultime sette gare di Serie A.

-L’Atalanta arriva da tre sconfitte di fila in Serie A e non ne registra quattro consecutive dal gennaio 2016.

-L’Atalanta è la squadra più prolifica nel quarto d’ora finale di partita in questo campionato (16 reti all’attivo) – i bergamaschi in questo parziale hanno realizzato tre gol in più di quelli messe a segno in tutti i secondi tempi dal Venezia finora (13).

Pronostici Serie A 34a giornata: Inter-Roma

Inter-Roma. Inzaghi ha tutti i titolari a disposizione. Unico dubbio davanti, tra Dzeko e Correa. Favorito il bosniaco. Vidal ha problemi alla caviglia e va verso il forfait. Nella Roma Oliveira in mezzo e Mkhitaryan avanzato al posto di Zaniolo. Poi la Roma migliore.

Statistiche.

-L’Inter è rimasta imbattuta in tutte le ultime nove sfide di Serie A contro la Roma, grazie a tre successi e sei pareggi. L’Inter non perde contro la Roma in Serie A al Meazza dal 26 febbraio 2017.

-La Roma è la squadra imbattuta da più turni in questa Serie A (12 gare – 7V, 5N).

-Josè Mourinho ha allenato l’Inter per 76 partite di Serie A tra il 2008 e il 2010, registrando una media di 2.2 punti a partita – dovesse perdere questo match, quella nerazzurra sarebbe l’unica squadra contro cui il portoghese conta più di una sfida da allenatore con il 100% di sconfitte nella competizione.

-Edin Dzeko, in gol nella gara d’andata all’Olimpico, ha vestito la maglia della Roma per 199 partite di Serie A, in cui ha realizzato ben 85 reti – attualmente a quota 98 marcature totali nel torneo, il bosniaco potrebbe diventare il 90º giocatore differente a raggiungere quota 100 gol nel massimo campionato italiano.

-Queste sono le due migliori squadre del campionato come rendimento tra corner calciati e concessi. La Roma ne batte +2,60 a partita rispetto agli avversari; l’Inter fa anche meglio (+2.78). All’andata a Roma 4-4 nei corner ma poi in Coppa l’Inter a San Siro ha vinto la partita e anche la corsa ai corner (7-5).

Pronostici Serie A 34a giornata: Verona-Sampdoria

Verona-Sampdoria. Hellas con gli stessi 11 vittoriosi a Bergamo. Ok Barak, Caprari, Simeone. Nella Sampdoria 4-4-2 con Sensi e Rincon in mediana, Quagliarella e Caputo davanti.

Statistiche.

-La Sampdoria ha vinto tutte le ultime quattro sfide di Serie A contro il Verona. Il Verona ha vinto soltanto una delle ultime 12 partite di Serie A contro la Sampdoria.

-Dopo aver ottenuto un solo successo nelle prime 20 trasferte di Serie A contro il Verona, la Sampdoria ha vinto tre delle ultime cinque sfide fuori casa (1N, 1P).

-Questa partita vede affrontarsi due formazioni che tendono alla spinta offensiva nei primi minuti di gioco: il Verona è infatti la squadra più prolifica nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato (12 reti, al pari del Milan), mentre la Sampdoria è quella che ha realizzato in percentuale più reti nello stesso parziale di partita (23% – 9 sulle 40 complessive).

Pronostici Serie A 34a giornata: Salernitana-Fiorentina

Salernitana-Fiorentina. La Salernitana è carica dopo le due vittorie consecutive. In attacco Bonazzoli e Djuric, a destra rientra Mazzocchi. Nella Fiorentina oltre a Castrovilli, ko anche Torreira. E Milenkovic non sta bene. Pronti Maleh, Amrabat e Martinez Quarta.

Statistiche.

-La Fiorentina ha vinto tutte le ultime tre sfide di Serie A contro squadre neopromosse senza subire alcun gol.

-La Salernitana non vince in casa in Serie A dal 2 ottobre scorso.

-Davide Nicola ha affrontato la Fiorentina otto volte da allenatore in Serie A, ottenendo un solo successo (con il Crotone il 29 ottobre 2017).

Pronostici Serie A 34a giornata: Bologna-Udinese

Bologna-Udinese. Nel Bologna al posto degli squalificati Arnautovic, Medel, Soumaoro giocano Barrow, Binks e Bonifazi. Udinese con il dubbio Pereyra, affaticato. Se rientra gioca lui mezz’ala. Success favorito per giocare accanto a Deulofeu. Molina a destra.

Statistiche.

-Gli ultimi quattro incroci di Serie A tra Bologna e Udinese sono terminati in parità (tre volte 1-1).

-In tutte le ultime 12 sfide di Serie A tra Bologna e Udinese in casa degli emiliani sono sempre stati realizzati almeno due gol in totale.

-Il Bologna è passato da una media gol subiti nel girone d’andata di questa Serie A di 1.63 (31 in 19 partite giocate) a 1.08 nel girone di ritorno (14 in 13 gare giocate).

Empoli-Napoli: in Toscana trasferta storicamente ostica per i partenopei che però quest’anno vanno meglio fuori casa

Empoli-Napoli. Andreazzoli ritrova Di Francesco, che potrebbe anche partire titolare nel tridente con Bajrami e Pinamonti. Nel Napoli Koulibaly è squalificato: dietro gioca Juan Jesus. Lozano preferito a Politano, dubbio tra Zielinski e Mertens.

Statistiche.

-Il Napoli ha vinto solo una volta nelle otto trasferte di Serie A giocate in casa dell’Empoli.

-L’Empoli sta vivendo la sua peggior striscia senza successi in Serie A (16 partite senza vittoria, 8N, 8P): quella toscana è la formazione che aspetta da più tempo la vittoria nei maggiori cinque campionati europei.

-L’Empoli non ha mai vinto nel girone di ritorno di questo campionato (7N, 7P): nessuna squadra nella storia della Serie A si è mai salvata non vincendo nemmeno una partita nel girone di ritorno.

-Il Napoli in trasferta vanta il miglior rendimento del campionato in corso (37 punti conquistati in 16 gare, esattamente come il Milan): i campani fuori casa hanno perso solo una volta (in casa dell’Inter a novembre) e viaggiano a una media punti di 2.31 a match, ben superiore rispetto all’1.76 fatto finora registrare in casa.

Genoa-Cagliari: il Grifone cerca il pokerissimo contro il Cagliari

Genoa-Cagliari. Blessin cambia qualcosa davanti. Amiri in appoggio a Ekuban e Destro, rilanciato dal 1’. Nel Cagliari Goldaniga rientra al posto di Lovato. Keita preferito a Pavoletti, in mediana i soliti tre: Deiola, Grassi, Marin.

Statistiche.

-Il Genoa ha vinto in tutte le ultime quattro sfide con il Cagliari in Serie A (e in tre di queste non ha subito gol).

-Nelle ultime sei gare interne di Serie A contro il Cagliari, il Genoa ha raccolto cinque vittorie e un pareggio.

-Pur contando tre sconfitte nelle ultime tre giornate, Alexander Blessin è l’allenatore del Genoa che in questo campionato ha mantenuto la media punti più alta (0.91 a match, con 10 punti in 11 giornate).

-Il Genoa non ha mai vinto in questo campionato contro una squadra che iniziava la giornata in una delle ultime quattro posizioni della classifica e in queste sfide ha sempre subito gol (3N, 2P).

-Sfida tra due delle tre squadre che hanno segnato meno gol nei primi tempi di questo campionato: sei il Genoa, 10 il Cagliari (come il Bologna).

Lazio-Milan, big match di domenica sera

Lazio-Milan. Ad oggi nella Lazio hanno l’influenza in otto: Strakosha, Adamonis, Marusic, Luiz Felipe, Radu, Milinkovic-Savic, Cataldi e Raul Moro. Patric e Pedro sono invece out per infortunio. Sono tutti da valutare. Nel Milan Kessié trequartista, Messias a destra, Giroud davanti. Bennacer titolare in mezzo.

Probabili Formazioni.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Basic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Patric, Pedro

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessié, Rafael Leao; Giroud. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Castillejo, Florenzi, Ibrahimovic, Kjaer

Statistiche.

-Il Milan ha battuto nel match d’andata la Lazio per 2-0, ma non riesce a vincere entrambe le gare contro i biancocelesti in uno stesso campionato dalla stagione 2008/09.

-Considerando anche il successo in Coppa Italia, il Milan ha già battuto due volte la Lazio in questa stagione (entrambe al Meazza).

-La Lazio ha perso 13 delle ultime 14 partite disputate in Serie A contro squadre che iniziavano la giornata come capolista del campionato.

-Il Milan ha collezionato sei clean sheet consecutivi in Serie A. I rossoneri nel 2022 hanno incassato solo sette reti in campionato (in 14 incontri), solo il Liverpool (sei reti incassate in 12 gare) vanta una media gol subiti così bassa (0.5 a match) da inizio anno nei maggiori cinque tornei europei.

-Si sfidano in questa partita due delle quattro squadre che hanno ottenuto più clean sheet nel girone di ritorno di questo campionato: nove il Milan, sei la Lazio (come Roma e Genoa).

-La Lazio vanta il migliore attacco del campionato nell’ultima mezz’ora di gioco (25 gol segnati dal 61’ in avanti), parziale in cui il Milan ha subito quattro degli ultimi sei gol in Serie A.

Posticipo del lunedì con Sassuolo-Juventus al Mapei Stadium

Sassuolo-Juventus. Dionisi ritrova Berardi che si è allenato in gruppo. Muldur a destra, visto che Toljan é ko. Nella Juventus possibile qualche cambiamento dopo la Coppa Italia. Chiellini dietro, Cuadrado e Dybala sulla trequarti. Vlahovic non dovrebbe riposare.

Statistiche.

-In tutte le ultime quattro trasferte in casa del Sassuolo in Serie A, la Juventus ha segnato esattamente tre gol.

-Il Sassuolo ha vinto le ultime tre gare casalinghe di Serie A ma è anche, insieme al Venezia, la squadra che da più tempo attende di chiudere una partita casalinga senza subire gol in questo campionato.

-La Juventus ha vinto le ultime tre gare in trasferta in Serie A. Tra le squadre della metà alta della classifica (prime 10 posizioni), la Juventus è quella che ha la peggiore percentuale realizzativa: 10.44%.

-Le partite del Sassuolo nel girone di ritorno di questo campionato sono quelle che hanno visto più tiri in totale (443, tra i 233 effettuati e i 210 ricevuti) e più gol segnati (50, tra i 28 fatti e i 22 subiti).

-Da quando è arrivato alla Juventus, Dusan Vlahovic ha segnato sei gol in 10 presenze di campionato, almeno il doppio di qualsiasi bianconero (a tre reti nel periodo Álvaro Morata): nel parziale solo Immobile (otto, ma con tre rigori) e Osimhen (sette) hanno segnato più del serbo.

