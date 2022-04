Quote Serie A Scudetto 28 Aprile 2022, brutto passo falso dell’Inter che perde il recupero contro il Bologna. Questo rilancia le ambizioni del Milan che torna favorito nelle quote antepost. Vediamo tutti gli aggiornamenti sul campionato di calcio italiano, compreso il prossimo turno con un delicatissimo Milan-Fiorentina.

Quote Serie A Scudetto 28 Aprile: Inter ko nel recupero, il Milan passa avanti

Quote in subbuglio all’indomani del ko dell’Inter contro il Bologna. Con i nerazzurri ancora al secondo posto e il Milan in vetta, si ribaltano le previsioni dei bookmaker per lo scudetto. I rossoneri sono ora favoriti, con un’offerta compresa tra @1,72 di 888sport.it e @1,77 di Planetwin365. Un passo da gigante rispetto a tre giorni fa, quando la quota era ancora fissata @3,00. Rialzo netto, invece, per la valutazione sui nerazzurri, passati dal @1,32 di lunedì al @2,00 attuale.

Quote Serie A Scudetto 28 Aprile: tutte le quote antepost aggiornate

Scudetto Serie A 2021/2022

Milan 1,75

Inter 2,00

Juventus 100

Napoli 100

Testa A Testa Serie A 2021/2022

Bologna – Udinese 2,10 1,65

Inter – Milan 2,00 1,75

Juventus – Napoli 1,85 1,85

Roma – Lazio 1,55 2,30

Sampdoria – Cagliari 1,85 1,85

Retrocessa Serie A 2021/2022

Cagliari Retrocessa S/N 2,75 1,40

Empoli Retrocessa S/N 75 1,00

Genoa Retrocessa S/N 1,25 3,50

Salernitana Retrocessa S/N 1,60 2,20

Sampdoria Retrocessa S/N 2,75 1,00

Spezia Retrocessa S/N 12 1,00

Venezia Retrocessa S/N 1,05 7,50

Capocannoniere Serie A 2021/2022

Immobile, Ciro 1,15

Vlahovic, Dusan 4,75

Prossimo turno con Milan-Fiorentina

Vediamo le quote del prossimo turno di Serie A, la 35a giornata che inizierà sabato 30 aprile con 4 anticipi. Il più interessante è Napoli-Sassuolo, ma c’è anche il derby della lanterna tra Sampdoria-Genoa. Quote in equilibrio per un derby delicato anche in chiave salvezza per le genovesi che non sono ancora tranquille. Anche gli scommettitori di PLANETWIN365 sono spaccati e metà e al momento il 37% punta sui blucerchiati, il 34° sul grifone e poi c’è un 29% che crede ne pareggio.

Domenica il resto delle partite, al via col lunch match Juventus-Venezia. Bianconeri favoritissimi sotto @1.20 di quota e appoggiati da quasi l’80% delle preferenze. La partita più attesa è però Milan-Fiorentina. I rossoneri si giocano @1.65 e il 57% degli scommettitori crede nella vittoria della squadra di Pioli contro il 17% di preferenze sulla Viola che nel recupero settimanale è crollata in casa contro l’Udinese.

Domenica sera c’è Roma-Bologna e le prime puntate vanno decisamente verso i giallorossi appoggiati dal 67% delle scommesse rispetto al 13% sul Bologna (20% sul pareggio). Il turno sarà chiuso lunedì col posticipo Atalanta-Salernitana. Attenzione a dare per scontata questa sfida come dicono le quote con la Dea @1.25 e appoggiata dal 76% degli scommettitori mentre solo l’8% punta sul colpo a sorpresa della Salernitana quotata @11.50, ma i campani sono in forma e motivati nella corsa salvezza che hanno riaperto a forza di risultati positivi inattesi.

Cagliari – Verona 2,45 3,50 2,80

Napoli – Sassuolo 1,45 4,75 6,25

Sampdoria – Genoa 2,60 3,20 2,80

Spezia – Lazio 4,75 4,00 1,67

Juventus – Venezia 1,19 7,00 14

Empoli – Torino 2,70 3,40 2,55

Milan – Fiorentina 1,60 4,00 5,50

Udinese – Inter 6,00 4,50 1,50

Roma – Bologna 1,43 4,75 7,00

Atalanta – Salernitana 1,25 6,25 10