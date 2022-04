Pronostici Serie A 35a giornata, nel fine settimana si gioca il campionato di calcio italiano al via con 4 partite al sabato dove spicca il derby della Lanterna in chiave salvezza tra Sampdoria-Genoa, e altre 5 alla domenica, compreso il big match Milan-Fiorentina. Il turno di Serie A si chiuderà lunedì col posticipo Atalanta-Salernitana.

Pronostici Serie A 35a giornata: Cagliari-Verona

Cagliari-Verona. Mazzarri ritrova Lovato dietro, sceglie Dalbert a sinistra e ripropone la coppia Keita-Joao Pedro. Nel Verona 11 titolarissimo: Barak appoggia la coppia Caprari-Simeone. Ilici in mediana.

Statistiche.

-Il Verona è imbattuto da sei sfide di Serie A contro il Cagliari (3V, 3N) e nelle due più recenti ha tenuto la porta inviolata.

-Il Verona ha vinto quattro delle ultime sei gare di Serie A disputate contro squadre con meno punti in classifica a inizio giornata.

-Il Cagliari è la squadra meno prolifica in questa Serie A considerando i primi 15 e gli ultimi 15 minuti di gioco: tre reti negli avvii di gara, tre in chiusura, per un totale di sei – almeno cinque meno di ogni altra squadra e ben 18 in meno del Verona.

Pronostici Serie A 35a giornata: Napoli-Sassuolo

Napoli-Sassuolo. Spalletti pensa a Mertens sulla trequarti, con Lozano e Insigne alle spalle di Osimhen. Zanoli ancora a destra, anche se Di Lorenzo sta meglio. Nel Sassuolo Ferrari con Chiriches. Rogerio a sinistra.

Statistiche.

-Il Napoli ha vinto otto delle 17 sfide di Serie A contro il Sassuolo (7N, 2P), anche se non ha ottenuto alcun successo nei tre incontri più recenti (2N, 1P).

-Napoli imbattuto in Serie A contro il Sassuolo considerando le sfide giocate nel girone di ritorno (4V, 4N).

-Il Napoli non ha vinto nessuna delle ultime tre gare di campionato (1N, 2P). Il Sassuolo ha perso tre delle ultime quattro gare di campionato (1V), incluse le due più recenti.

-Il Sassuolo è la squadra che ha portato più volte in fuorigioco i propri avversari in questa Serie A (123 volte); dal punto di vista offensivo invece solo la Salernitana (38) ha all’attivo meno offsides dei neroverdi (40).

Pronostici Serie A 35a giornata: Sampdoria-Genoa

Sampdoria-Genoa. Giampaolo schiera Ekdal al posto dello squalificato Rincon. Augello a sinistra, ancora Sabiri preferito a Quagliarella. Nel Genoa Portanova e Amiri sicuri sulla trequarti, Ekuban favorito su Galdames. Davanti tocca a Mattia Destro.

Statistiche.

-Questo sarà il derby della Lanterna numero 78 in Serie A, i precedenti vedono 18 successi del Genoa contro i 30 della Sampdoria – completano il computo 29 pareggi; i rossoblù hanno ottenuto appena una vittoria nelle ultime 11 sfide nel massimo campionato contro i blucerchiati (4N, 6P).

-Dopo aver vinto le prime due gare casalinghe in questo campionato con Marco Giampaolo in panchina, la Sampdoria ha perso tutte le tre più recenti.

-Il Genoa è la squadra che l’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo ha battuto più volte in Serie A: sette, in 14 precedenti (3N, 4P).

Pronostici Serie A 35a giornata: Spezia-Lazio

Spezia-Lazio. Motta ritrova Maggiore in mediana (ne fa le spese Kovalenko). Hristov per lo squalificato Erlic, Manaj prima punta. Nella Lazio dubbio tra Patric e Luiz Felipe. Cataldi insidia Leiva, Anderson sempre nel tridente.

Statistiche.

-Tutte e tre le gare di Serie A tra Spezia e Lazio si sono concluse con un successo dei biancocelesti, ma con entrambe le formazioni a segno – 6-1 è il risulato della gara d’andata, lo scorso 28 agosto allo Stadio Olimpico.

-La Lazio ha vinto tutte le ultime sette gare di campionato contro squadre liguri, segnando nel parziale una media di 3.3 reti a incontro.

-La Lazio ha vinto quattro delle ultime sei gare esterne di campionato (1N, 1P).

-Lo Spezia è, con la Sampdoria, una delle due squadre che non hanno pareggiato alcun incontro interno in Serie A nel 2022: per i bianconeri tre successi e quattro sconfitte.

-Anche contro il Torino, lo Spezia ha segnato una rete nei minuti di recupero del secondo tempo: il 18% delle reti complessive dei liguri sono arrivate dopo il 90° (sei su 34), la percentuale più elevata in questa Serie A.

Pronostici Serie A 35a giornata: Juventus-Venezia

Juventus-Venezia. Allegri pensa al trio Dybala-Vlahovic-Morata dal 1’, visto che Cuadrado è ai box. In mezzo Rabiot e Zakaria. Nel Venezia Soncin, al debutto, medita qualche cambio. Nani e Nsame insidiano Henry e Aramu.

Statistiche.

-La Juventus ha vinto 10 delle 12 gare casalinghe contro il Venezia in Serie A, segnando una media di 2.4 reti a partita ma la gara d’andata è terminata 1-1.

-Il Venezia ha perso tutte le ultime otto gare di campionato.

-Negli ultimi due appuntamenti domestici in campionato, la Juventus è stata sconfitta dall’Inter (0-1) e ha pareggiato contro il Bologna (1-1) – l’ultima volta in cui non ha vinto tre partite interne di fila in Serie A è stata nel settembre 2015 (contro Udinese, Chievo e Frosinone).

Pronostici Serie A 35a giornata: Empoli-Torino

Empoli-Torino. Andreazzoli pensa a Benassi come sostituto di Bandinelli, squalificato. Bajrami e Henderson a supporto di Pinamonti. Nel Torino Praet e Brekalo supportano Sanabria. Qualche chance di rientro per Pobega. Ricci-Lukic coppia centrale.

Statistiche.

-Confronto numero 20 in Serie A tra Empoli e Torino: i granata hanno vinto solo tre volte in 19 precedenti, i toscani ben sette (nove i pareggi).

-L’Empoli è imbattuto nelle nove partite di Serie A giocate contro il Torino nel girone di ritorno: cinque vittorie (tra cui in quattro delle ultime cinque) e quattro pareggi.

-L’Empoli ha ritrovato il successo nell’ultimo match di campionato contro il Napoli, dopo una serie di 16 partite consecutive senza vincere (8N, 8P).

-Il Torino non perde da cinque partite di Serie A (2V, 3N).

-Il Torino ha incassato il 44% dei suoi gol in questo campionato nell’ultimo quarto d’ora di gioco (16 su 36, tra cui cinque degli ultimi otto in ordine di tempo), percentuale record nel torneo in corso; l’Empoli nell’ultimo match contro il Napoli ha realizzato tre gol in quel parziale.

Milan-Fiorentina, big match di questo turno di campionato

Milan-Fiorentina. Pioli spera di recuperare Bennacer in mediana: se l’algerino ce la fa, anza Kessié sulla trequarti e sta fuori Diaz. Nella Fiorentina qualche cambio dopo la debacle con l’Udinese. Ikoné e Cabral titolari, dietro rischia Igor.

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Florenzi, Kjaer

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Torreira, Duncan; Ikoné, Cabral, Gonzalez. All. Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Castrovilli

Statistiche.

-Dopo il successo per 4-3 della gara d’andata, la Fiorentina potrebbe vincere entrambe le gare stagionali di Serie A contro il Milan per la prima volta dal 2000/01.

-Il Milan ha segnato almeno due gol in tutte le ultime tre sfide di Serie A contro la Fiorentina

-Dall’inizio del 2022, il Milan ha subito otto reti in 15 incontri di Serie A, risultando la seconda miglior difesa dell’anno solare nei maggiori cinque campionati europei, alle spalle del Liverpool (sei).

-Il Milan ha tenuto la porta inviolata nelle ultime tre gare interne di campionato. Udinese-Inter, nerazzurri chiamati al riscatto dopo lo scivolone col Bologna

-La Fiorentina di Vincenzo Italiano ha sempre subito gol nelle ultime 13 trasferte di Serie A.

Udinese-Inter, nerazzurri chiamati al riscatto dopo lo scivolone col Bologna

Udinese-Inter. Pereyra si è allenato in gruppo e potrebbe recuperare. Si gioca una maglia in mediana con Samardzic. Success-Deulofeu davanti. Nell’Inter Handanovic dovrebbe recuperare, mentre sono out Gosens, Vidal, Bastoni, più lo squalificato Calhanoglu. Possibile tridente Correa-Lautaro-Dzeko. Dietro D’Ambrosio avanti su Dimarco.

Statistiche.

-L’Inter ha vinto sei delle ultime otto gare contro l’Udinese in Serie A (2N) e in questo parziale per ben sette volte non ha subito alcun gol.

-Sfida tre le due squadre che hanno mantenuto la media punti più alta in Serie A nel mese di aprile: Inter 2.4 (frutto di quattro vittorie e una sconfitta in cinque partite), Udinese 2.2 (frutto di quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta in sei gare).

-L’Udinese ha il secondo miglior attacco del campionato nel quarto d’ora finale di partita (16 reti, meno solo dell’Atalanta, 18): i friulani hanno segnato almeno un gol in quel parziale in tre delle ultime cinque gare di A (cinque delle 12 reti messe a segno in questo lasso temporale).

Roma-Bologna: giallorossi in campo dopo l’impegno di Conference League

Roma-Bologna. Mourinho dovrà valutare i suoi dopo gli impegni di Conference League. Sicuramente out per squalifica Sergio Oliveira. Nel Bologna verso la conferma Barrow, che giocherà con Soriano dietro ad Arnautovic. Hickey non si tocca.

Statistiche.

-La Roma va a segno da 30 gare casalinghe contro il Bologna in campionato, una serie iniziata nel 1977.

-È da novembre contro il Venezia che la Roma non perde un match dopo aver giocato il giovedì in Conference League.

-Nessuna squadra (tre anche il Venezia) ha raccolto meno punti del Bologna (tre) in trasferta in Serie A in questo girone di ritorno.

-Cinque partite di fila senza perdere per il Bologna (2V, 3N): gli emiliani non arrivano a sei consecutive imbattuti in un singolo campionato di Serie A da aprile 2012.

Atlanta-Salernitana, posticipo del lunedì sera

Atlanta-Salernitana. Gasperini cambia qualcosina. Dietro rientra Demiral, mentre Pasalic sorregge la coppia Muriel-Zapata. Nella Salernitana in dubbio Radovanovic e Verdi. Pronti Dragusin e Bonazzoli. Il numero 10 però ha chances di essere almeno in panchina.

Statistiche.

-Nelle tre sfide tra Atalanta e Salernitana in Serie A è stata realizzata una sola rete (Duván Zapata nella gara di andata).

-L’Atalanta ha vinto tutte le ultime otto partite contro squadre neopromosse in Serie A segnando almeno tre gol in sei di queste.

-L’Atalanta ha segnato almeno due gol in tutte le ultime sette partite casalinghe contro squadre neopromosse.

-Se consideriamo il solo 2022, Atalanta e Salernitana hanno raccolto gli stessi punti in Serie A: 17 per entrambe in 15 gare giocate.

-L’Atalanta in casa non vince da quattro partite di Serie A (2N, 2P). Per la prima volta in Serie A la Salernitana ha vinto tre partite di fila; l’ultima squadra neopromossa capace di ottenere quattro successi consecutivi in Serie A è stata la Juventus nell’aprile 2008.

Ti piace il calcio? Vuoi vincere con le scommesse? Entra nel canale Telegram de IL PRESIDENTE!