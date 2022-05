Quote Serie A Scudetto 2 Maggio 2022, il Milan vince ancora e mantiene il vantaggio sull’Inter. Cala ancora la quota antepost dei rossoneri sempre più vicini allo scudetto. Vediamo anche il prossimo turno di campionato e le prime quote, col big match Fiorentina-Roma nel posticipo di lunedì mentre l’Inter apre il turno con l’anticipo contro l’Empoli mentre il Milan domenica gioca a Verona, sperando non sia “fatal Verona” come fu in passato.

Quote Serie A Scudetto 2 Maggio 2022: il Milan vede l’obiettivo più vicino

Il gol di Leao decide la sfida con la Fiorentina e lancia il Milan verso lo scudetto. A tre partite dalla fine i rossoneri possono permettersi di perdere solo due punti, ma vedono vicino un titolo che manca da undici anni. II successo di Udine permette all’Inter di restare in scia, ma i bookmaker ora vedono gli uomini di Pioli più vicini al traguardo.

Si abbassa infatti la quota per la vittoria finale del Milan, fissata ora @1,65 su 888sport.it e Planetwin365, mentre la settimana scorso si trovava rispettivamente @1,72 e @1,77. Si alza invece quella dello scudetto all’Inter, che sale da 2 a @2,10 dopo l’ultima giornata, costringendo gli uomini di Inzaghi a rincorrere non solo in classifica ma anche in quota.

Quote Serie A Scudetto 2 Maggio 2022: tutte le quote antepost aggiornate

Tutti gli aggiornamenti delle quote antepost SNAI sul campionato di calcio italiano.

Scudetto Serie A 2021/2022

Milan 1,65

Inter 2,25

Napoli 250

Juventus 300

Testa A Testa Serie A 2021/2022

Bologna – Udinese 1,90 1,80

Inter – Milan 2,25 1,65

Juventus – Napoli 1,90 1,80

Roma – Lazio 1,60 2,20

Miglior Attacco Serie A 2021/2022

Inter 1,20

Lazio 4,00

Napoli 10

Atalanta 33

Verona 33

Milan 33

Sassuolo 33

Miglior Difesa Serie A 2021/2022

Inter 1,85

Milan 3,00

Juventus 4,00

Napoli 5,00

Torino 100

Capocannoniere Serie A 2021/2022

Immobile, Ciro 1,05

Vlahovic, Dusan 10

Prossimo turno: milanesi favorite. Fiorentina-Roma big match del lunedì

Doppio anticipo al venerdì con la 36a giornata di Serie A aperta da Inter-Empoli. Microquota per i nerazzurri che al momento sono anche appoggiati dal 82% degli scommettitori di PLANETWIN365 mentre solo il 6% sta puntando sugli ospiti. Venerdì si gioca anche Genoa-Juventus, con i padroni di casa a caccia di punti salvezza, ma bianconeri ovviamente favoriti anche se in trasferta e il 53% degli scommettitori sta puntando sulla squadra di Allegri.

Domenica sera riflettori puntati su Verona-Milan al Bentegodi dove i rossoneri sono favoriti in quota e appoggiati dal 52% delle scommesse. Poco prima da non perdere anche il delicato scontro salvezza tra Salernitana-Cagliari. I campani sono in forma e in recupero al contrario dei sardi che hanno anche esonerato Mazzarri. Quote in equilibrio come le percentuali di scommesse col 39% di puntate sui padroni di casa e il 33% sugli ospiti con un 28% di X.

Il posticipo del lunedì è anche il big match di giornata con Fiorentina-Roma. Viola leggermente favoriti anche per il vantaggio del fattore campo in una sfida importante nella corsa europea. Il 38% sta giocando sulla Fiorentina, il 33% sulla Roma, quindi anche gli scommettitori al momento sono spaccati.

Inter – Empoli 1,16 8,25 14

Genoa – Juventus 4,25 3,65 1,83

Torino – Napoli 3,55 3,50 2,05

Sassuolo – Udinese 2,35 3,60 2,85

Lazio – Sampdoria 1,47 4,75 6,25

Spezia – Atalanta 6,25 4,75 1,45

Venezia – Bologna 3,00 3,40 2,35

Salernitana – Cagliari 2,35 3,35 3,00

Verona – Milan 4,25 3,80 1,80

Fiorentina – Roma 2,45 3,35 2,85

