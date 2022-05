Pronostici Anticipi 36a giornata Serie A, venerdì 6 maggio sono in campo Inter-Empoli e Genoa-Juventus che aprono la 36° giornata del campionato di calcio italiano. Vediamo statistiche, ultime dai campi, quote e consigli per le scommesse con le nostre free pick.

Pronostici Anticipi 36a giornata Serie A: Inter-Empoli

L’Inter, che nell’ultima sfida con l’Udinese ha riscattato la sconfitta di Bologna, ospita un Empoli da tempo in crisi di risultati, se si esclude il successo per 3-2 ottenuto lo scorso 24 aprile contro il Napoli. I nerazzurri sono imbattuti da 13 sfide in Serie A contro l’Empoli, e negli ultimi 8 incontri hanno ottenuto 8 successi, con una media di 2 reti realizzate a partita. L’ultima vittoria dei toscani risale addirittura al 30 aprile 2006 (1-0, autorete da centrocampo di Marco Materazzi). Record negativo per l’Empoli in caso di sconfitta: il club toscano, infatti, non ha mai ottenuto 9 sconfitte consecutive contro la stessa avversaria.

Una statistica curiosa è quella relativa al pareggio, mai arrivato tra queste 2 squadre quando si sono affrontate in casa dei nerazzurri in Serie A: sono infatti 12 i successi dei lombardi e uno solo degli azzurri (18 gennaio 2004, grazie alla rete realizzata da Tommaso Rocchi nel finale di gara). L’Inter, fin qui, ha sempre vinto in questa Serie A contro squadre neopromosse: se dovesse conquistare i 3 punti anche in questa occasione, otterrebbe un risultato che manca dalla stagione 2002/2003. Osservato speciale Andrea Pinamonti, che ha esordito in Serie A con la maglia dell’Inter proprio contro l’Empoli, il 12 febbraio 2017: per lui quest’anno 12 gol, uno in più che in tutto il resto della sua carriera nella massima serie italiana.

3

Pronostici Anticipi 36a giornata Serie A: Genoa-Juventus

La Juventus, reduce da 10 punti conquistati nelle ultime 4 partite, è ospite di un Genoa che, dopo la sconfitta nel derby della Lanterna, vede materializzarsi l’incubo Serie B. I bianconeri hanno vinto le ultime 5 sfide contro il Grifone in Serie A e, in caso di successo questa sera, potrebbero ottenere una serie di successi consecutivi che, contro il club ligure, non si vede da 62 anni (in quel caso i successi furono 7, tra il 1957 e il 1960). I due club non pareggiano in terra ligure dall’11 marzo 2012, quando le due panchine erano rispettivamente occupate da Pasquale Marino e Antonio Conte. Da allora sono arrivati 3 successi dei rossoblù e 6 dei bianconeri.

Il Genoa si presenta a questa sfida con il peggior attacco del campionato (25 reti), mentre i bianconeri sono una delle 3 formazioni d’Europa che da dicembre a oggi ha perso una sola partita nel proprio campionato (0-1 con l’Inter dello scorso 3 aprile). Nelle ultime 7 sfide in Serie A tra le due squadre, il Grifone è stato guidato da 7 allenatori differenti (Blessin sarà l’ottavo). Paulo Dybala rappresenta il pericolo numero uno per i liguri: ad oggi 8 reti in Serie A contro il Genoa.

Tutte le quote sulla Serie A

Quote 1×2

Inter – Empoli 1,13 9,25 16

Genoa – Juventus 4,25 3,60 1,87

Torino – Napoli 3,60 3,55 2,00

Sassuolo – Udinese 2,40 3,65 2,80

Lazio – Sampdoria 1,45 4,75 6,25

Spezia – Atalanta 6,25 5,00 1,45

Venezia – Bologna 3,00 3,40 2,35

Salernitana – Cagliari 2,35 3,30 3,00

Verona – Milan 4,25 3,85 1,77

Fiorentina – Roma 2,45 3,35 2,85

Scudetto Serie A 2021/2022

Milan 1,65

Inter 2,25

Napoli 250

Juventus 300

Testa A Testa Serie A 2021/2022

Bologna – Udinese 1,90 1,80

Inter – Milan 2,25 1,65

Juventus – Napoli 1,90 1,80

Roma – Lazio 1,65 2,10

Retrocessa Serie A 2021/2022

Cagliari Retrocessa S/N 1,65 1,00

Genoa Retrocessa S/N 1,05 1,00

Salernitana Retrocessa S/N 2,00 1,00

Sampdoria Retrocessa S/N 15 1,00

Spezia Retrocessa S/N 15 1,00

Venezia Retrocessa S/N 1,03 1,00

