Quote Serie A Scudetto 10 Maggio 2022, il Milan non sbaglia ed è ad un passo dallo scudetto. Il campionato continua anche con la corsa europea dopo l’importante vittoria della Fiorentina sulla Roma mentre per la Salernitana la salvezza non è più un miracolo.

Quote Serie A Scudetto 10 Maggio: rossoneri vicini allo scudetto

Il Milan spazza via anche l’ostacolo Verona dal suo cammino verso lo scudetto e si avvicina sempre più al tricolore: la doppietta di Sandro Tonali e il gol di Alessandro Florenzi permettono ai rossoneri di rimenere padroni del proprio destino, con due punti di vantaggio sull’Inter di Simone Inzaghi, vincente in rimonta a San Siro contro l’Empoli.

Quando mancano 180 minuti alla fine del campionato, e con quattro punti da conquistare per la matematica, i betting analyst vedono nettamente avanti i rossoneri, offerti @1,38 su Planetwin365 @1,45 su 888sport.it per il titolo di campione d’Italia, mentre la rimonta dei cugini nerazzurri è proposta invece tra quota @2,70 e @2,80.

Quote Serie A Scudetto 10 Maggio: la Salernitana può salvarsi

Il gol in pieno recupero siglato da Giorgio Altare ha complicato i piani della Salernitana, ma la striscia positiva fatta di 14 punti nelle ultime sei gare vede i campani ancora favoriti per la permanenza in Serie A. In un campionato molto equilibrato, con nessuna squadra retrocessa matematicamente a due gare dalla fine, gli uomini di Davide Nicola vedono vicino il clamoroso traguardo salvezza e per gli esperti di Olybet.it è sempre più remoto il ritorno in Serie B, fissato ora @3,30 volte la posta.

Nonostante la vittoria in rimonta ottenuta in extremis contro la Juventus, sono poche le possibilità di mantenere la categoria per il Genoa con la retrocessione a quota @1,11. Qualche speranza in più per il Cagliari, ancora in vita grazie al pari ottenuto in extremis all’Arechi, ma il cui piazzamento tra le ultime tre è offerto @1,15 volte la posta. Ancora in lotta matematicamente le altre due liguri Sampdoria e Spezia, ma i bookie offrono a quota @9 una clamorosa discesa in serie cadetta di entrambe le formazioni.

Prossimo turno: sfida a distanza tra le milanesi. Juve-Lazio il big match

Occhi puntati già alla prossima domenica, con il Milan in campo alle 18 in casa contro l’Atalanta e l’Inter impegnata nel posticipo serale in una calda trasferta a Cagliari, in una serata che potrebbe essere già decisiva per il ritorno al titolo dei rossoneri undici anni dopo l’ultima volta. Entrambe le milanesi sono favorite per la vittoria. Il Milan si gioca @1.77 e al momento raccoglie il 54% delle preferenze per gli scommettitori di PLANETWIN365 mentre ben il 70% delle giocate sono sull’Inter offerta @1.33 per il successo in Sardegna.

Il turno sarà chiuso dal big match Juventus-Lazio. I bianconeri sono favoriti in quota @2.20 rispetto alla Lazio che però raccoglie quasi il 30% delle scommesse mentre la Juve è al 43% delle preferenze (completa il quadro un 27% che credono nel Pareggio).

In zona Europa League tanto potrebbe cambiare nella prossima giornata: la Roma è favorita @1,25 su BETALAND in casa contro il Venezia e sembra avere la partita più facile rispetto alla Lazio (@3,15 contro la Juventus), l’Atalanta (@1,77 contro il Milan) e la Fiorentina (@1,93 contro la Sampdoria).

Quote 1×2

Empoli – Salernitana 3,15 3,80 2,05

Udinese – Spezia 1,75 3,90 4,25

Verona – Torino 2,30 3,40 3,00

Roma – Venezia 1,24 6,25 11

Bologna – Sassuolo 2,50 3,60 2,55

Napoli – Genoa 1,70 4,00 4,25

Milan – Atalanta 1,77 3,90 4,00

Cagliari – Inter 7,50 5,50 1,33

Sampdoria – Fiorentina 3,65 3,60 1,95

Juventus – Lazio 2,20 3,45 3,15

Scudetto Serie A 2021/2022

Milan 1,35

Inter 3,00

Retrocessa Serie A 2021/2022

Cagliari Retrocessa S/N 1,20 1,00

Genoa Retrocessa S/N 1,20 1,00

Salernitana Retrocessa S/N 3,50 1,00

Sampdoria Retrocessa S/N 6,50 1,00

Spezia Retrocessa S/N 7,50 1,00

