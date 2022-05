Pronostici Serie A 37a giornata, penultimo turno del campionato di calcio italiano. Continua la corsa scudetto tra le milanesi, e proprio i rossoneri saranno protagonisti del big match Milan-Atalanta. Vediamo quote, statistiche, ultime dai campi e tanti consigli per le scommesse sulla Serie A col turno che sarà chiuso dal doppio posticipo del lunedì: Sampdoria-Fiorentina e Juventus-Lazio.

Pronostici Serie A 37a giornata: Empoli-Salernitana

Empoli-Salernitana. Andreazzoli rilancia Henderson sulla trequarti e sceglie Asslani in mezzo. Bajrami dal 1’. Nella Salernitana Kastanos per lo squalificato Bohinen, Verdi in appoggio a Djuric.

Statistiche.

-Bilancio in perfetto equilibrio nei tre precedenti in Serie A tra Empoli e Salernitana: una vittoria per parte e un pareggio, con il successo dei toscani nella gara d’andata di questo campionato per 4-2.

-La Salernitana è rimasta imbattuta in sei partite consecutive per la prima volta nella sua storia in Serie A (4V, 2N). In più, a partire dall’arrivo di Davide Nicola (15 febbraio) i campani hanno guadagnato 17 punti in 13 match di campionato, occupando la 10a posizione in classifica nel periodo.

-L’Empoli è la prima squadra nella storia della Serie A ad aver subito ben 43 gol in match casalinghi in una singola stagione di Serie A.

-Sfida tra le due squadre che hanno subito più gol in questo campionato: Salernitana (73) e Empoli (69).

Pronostici Serie A 37a giornata: Verona-Torino

Verona-Torino. Tudor ritrova Tameze in mezzo. Dubbio tra Ilic e Hongla, mentre davanti giocano i soliti tre. Nel Torino Vojvoda a destra per lo squalificato Singo, mentre a sinistra si giocano una maglia Ansaldi e Aina. Belotti punta.

Statistiche.

-Verona e Torino hanno pareggiato sette degli ultimi nove confronti in Serie A (un successo per parte a completare il quadro).

-Il Torino è imbattuto da quattro trasferte di campionato (2V, 2N).

-Da un lato il Verona è la squadra che ha subito più gol negli ultimi 15 minuti di gioco in questo campionato (19), dall’altro il Torino è la formazione che ha incassato più reti in percentuale nell’ultimo quarto d’ora (42%: 16/38).

Pronostici Serie A 37a giornata: Udinese-Spezia

Udinese-Spezia. Cioffi rischia di dover rinunciare ancora a Beto e Success. Si ferma anche Pablo Marí. In attacco Pussetto. Nello Spezia in gruppo Maggiore, chance anche per Agudelo. Reca a sinistra.

Statistiche.

-Nessun pareggio in tre sfide di Serie A tra Udinese e Spezia: dopo una vittoria dei liguri alla Dacia Arena per 2-0 il 30 settembre 2020, i friulani hanno vinto i due confronti successivi sempre per 1-0.

-Lo Spezia ha perso le ultime quattro gare di campionato e in Serie A non ha mai infilato cinque sconfitte di fila. In queste ultime quattro partite entrambe le formazioni hanno trovato il gol (18 in totale, 4.5 di media a match).

-Lo Spezia è la squadra che ha subito più gol in trasferta in questo campionato (39).

-Udinese (otto) e Spezia (sei) sono due delle quattro squadre che hanno segnato più gol nei minuti di recupero finali nella Serie A 2021/22, insieme a Roma (sette) e Atalanta (sei).

Pronostici Serie A 37a giornata: Roma-Venezia

Roma-Venezia. Mourinho sceglie Kumbulla per lo squalificato Mancini e affianca Zaniolo ad Abraham. Nel Venezia ancora difesa a tre, a centrocampo Vacca, Aramu favorito per supportare Henry.

Statistiche.

-La Roma ha vinto tutte le ultime quattro sfide casalinghe contro il Venezia in Serie A, mantenendo sempre la porta inviolata.

-La Roma, pur avendo guadagnato 35 punti in gare casalinghe in questo campionato (soltanto Inter, Fiorentina e Milan hanno fatto meglio), ha segnato solo 25 reti in queste partite interne.

-Nessuna squadra ha registrato più clean sheet della Roma in partite casalinghe in questo campionato (10, alla pari del Milan).

-Solo l’Udinese (otto) ha segnato più reti della Roma (sette) nei minuti di recupero finali in questa stagione di Serie A, dall’altra parte invece il Venezia è la formazione che ha subito più gol dopo il 90’ (otto).

Pronostici Serie A 37a giornata: Bologna-Sassuolo

Bologna-Sassuolo. Mihajlovic arretra Soriano e sceglie Barrow come partner di Arnautovic. Nel Sassuolo Matheus Henrique potrebbe scalzare nuovamente Traoré. Rogerio al posto dello squalificato Kyriakopoulos.

Statistiche.

-Il Sassuolo ha vinto entrambe le ultime due trasferte contro il Bologna in campionato, dopo aver registrato un solo successo al Dall’Ara nelle precedenti cinque in Serie A (2N, 2P).

-Il Sassuolo ha perso le ultime tre trasferte di campionato (con uno score di 2-9).

-Solo il Milan (38) ha segnato più reti del Sassuolo (34) in trasferta in questo campionato.

Pronostici Serie A 37a giornata: Napoli-Genoa

Napoli-Genoa. Spalletti sceglie ancora Mertens al posto di Zieliski, con Politano e Insigne. Osimhen riferimento davanti. Nel Genoa Bani e Ostigard dietro, Amiri titolare, Yeboah in vantaggio su Destro.

Statistiche.

-Il Napoli è imbattuto da 12 incontri casalinghi contro il Genoa in campionato (8V, 4N) e non ha subito gol in quattro dei cinque più recenti.

-Il Napoli ha segnato 19 reti nelle ultime otto gare di campionato, una media di 2.4 a incontro; dal punto di vista difensivo invece i partenopei hanno tenuto la porta inviolata nell’ultima uscita di Serie A, dopo aver incassato gol per 11 turni di fila.

-Il Genoa non segna da quattro gare esterne di campionato.

-Il Genoa (27 gol all’attivo finora) potrebbe chiudere il campionato con il peggior attacco.

3

Big Match: Milan-Atalanta vale più di mezzo scudetto

Milan-Atalanta. Pioli ha due dubbi. Messias e Kessié favoriti su Diaz e Saelemaekers. Giroud in attacco. Nell’Atalanta De Roon arretrato dietro, Koopmeiners in mezzo, Muriel in netto vantaggio su Zapata come primo attaccante.

Probabili Formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessié, Leao; Giroud. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Kjaer, Maldini

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; De Roon, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Muriel. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ilicic, Pezzella, Toloi

Statistiche.

-Il Milan ha vinto le ultime due sfide contro l’Atalanta in Serie A, dopo che aveva ottenuto appena una vittoria nelle precedenti 11 (6N, 4P).

-L’Atalanta è imbattuta da sette trasferte nel massimo campionato contro il Milan (3V, 4N).

-Il Milan è la squadra che ha subito meno tiri in Serie A nel 2022, 154.

-Mario Pasalic è andato a segno in ciascuna delle ultime quattro presenze di campionato.

Cagliari-Inter, i nerazzurri chiamati a rispondere a distanza per crederci ancora

Cagliari-Inter. Agostini dá ancora fiducia a Rog, mentre Deiola appare in netto vantaggio su Marin. Pavoletti con Joao Pedro. Nell’Inter formazione tipo, con Bastoni nei tre dietro e Dumfries a destra. Correa con Lautaro.

Statistiche.

-L’Inter ha vinto otto delle ultime 10 gare di campionato contro il Cagliari (1N, 1P) e nelle due più recenti ha tenuto la porta inviolata.

-Nelle ultime sette partite di campionato l’Inter ha ottenuto ben sei vittorie (1P); tuttavia, i nerazzurri hanno ottenuto solo sette successi nelle 13 precedenti partite di Serie A che hanno giocato immediatamente dopo un turno di Coppa, a fronte di cinque pareggi e una sconfitta.

-Il Cagliari ha vinto solo tre gare casalinghe in questo campionato.

-Lautaro Martínez (19 reti) può diventare il sesto giocatore nella storia dell’Inter capace di mettere a segno 20 gol in una singola stagione di Serie A prima di compiere 25 anni.

Pronostici Serie A 37a giornata: Sampdoria-Fiorentina

Sampdoria-Fiorentina. Giampaolo insiste con lo schieramente delle ultime uscite. Rincon e Sabiri dal 1’. Nella Fiorentina Cabral e Ikoné nel tridente con Nico Gonzalez. Torreira sta meglio e potrebbe giocare.

Statistiche.

-Negli ultimi 12 incontri di Serie A tra Sampdoria e Fiorentina, nessuna delle due squadre è riuscita a tenere la porta inviolata: 3.5 reti segnate in media in queste sfide, che hanno visto quattro successi blucerchiati, tre viola e cinque pareggi.

-La Sampdoria è, insieme allo Spezia, una delle due formazioni che non ha pareggiato alcun incontro in casa in Serie A nel 2022 (tre successi e cinque sconfitte per i blucerchiati).

-La Fiorentina ha vinto sette delle ultime nove gare di Serie A contro avversarie che occupano le ultime sei posizioni in classifica a inizio giornata, perdendo tuttavia la più recente (1N), 1-2 contro la Salernitana.

-La Fiorentina ha subito gol in ciascuna delle ultime 14 trasferte di campionato.

-Nessuna formazione ha subito meno gol della Fiorentina nel corso dei primi 15 minuti di gioco in questa Serie A (tre, come il Napoli), parziale in cui i Viola hanno realizzato proprio le ultime due reti più recenti nella competizione, entrambe contro la Roma; dall’altra parte la Sampdoria ha incassato 12 gol in questo intervallo di gioco, nessuna squadra ha fatto peggio.

Juventus-Lazio, posticipo del lunedì sera

Juventus-Lazio. Allegri darà sicuramente spazio a Paulo Dybala e Giorgio Chiellini, entrambi giunti all’ultima in casa con la maglia della Juventus. De Sciglio a sinistra, Morata dal 1′. Lazio con i soliti interpreti: Patric e Cataldi titolari.

Probabili Formazioni.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, de Ligt, Chiellini, Lu. Pellegrini; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic. All. Allegri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Chiesa, Kaio Jorge, McKennie, Danilo

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pedro

Statistiche.

-La Juventus ha vinto ben 12 delle ultime 15 gare di campionato contro la Lazio (1N, 2P); in generale, quella bianconera è la formazione che ha sconfitto più volte i biancocelesti in Serie A: 84, almeno 15 in più rispetto ad ogni altra avversaria.

-La Lazio è la squadra contro cui la Juventus di Massimiliano Allegri ha ottenuto più successi in Serie A: 10, in 11 precedenti (1P).

-La Juventus ha segnato in media 2.4 gol a partita nelle ultime otto sfide interne contro la Lazio in Serie A (19 reti all’attivo nel parziale), raccogliendo ben sette vittorie, a fronte di una sconfitta.

-La Juventus non ha trovato il successo in tre delle ultime sei partite di campionato (1N, 2P) e nel parziale ha sempre subito almeno un gol.

-La Lazio ha vinto cinque delle ultime sette trasferte di campionato (1N, 1P).

-Nessuna squadra ha segnato più reti della Lazio nel corso della ripresa in questa Serie A (39 gol, come l’Inter).

-Paulo Dybala ha segnato nove gol contro la Lazio in 15 precedenti con la maglia della Juventus.

-Ciro Immobile ha segnato quattro gol in Serie A contro la Juventus, tre dei quali nelle ultime quattro sfide all’Allianz Stadium.

Ti piace il calcio? Vuoi vincere con le scommesse? Entra nel canale Telegram de IL PRESIDENTE!