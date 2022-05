Quote Serie A 17 Maggio, mancano 90 minuti al termine della stagione 2021-22 del campionato di calcio italiano. Mancano ancora gli ultimi verdetti, su tutti quello dello scudetto col Milan ad un passo da tricolore. Vediamo tutte le quote antepost aggiornate e le partite dell’ultima giornata.

Milan a 90 minuti dallo scudetto. Contro il Sassuolo rossoneri padroni del proprio destino

L’attesa sfida scudetto vede il Milan con due punti di vantaggio sull’Inter e anche gli scontri diretti sono in favore dei rossoneri (1-1 nel derby d’andata e vittoria per 2-1 al ritorno). Gli uomini di Pioli festeggerebbero anche in caso di pareggio contro il Sassuolo, ma potrebbe bastare anche una sconfitta nel caso in cui l’Inter fallisca i tre punti contro la Sampdoria.

Da parte loro i rossoneri hanno vinto le ultime cinque gare di Serie A e nei pronostici alla vigilia della 38esima giornata sono dati campioni d’Italia @1,07, mentre la rimonta dell’ultimo minuto dell’Inter è proposta @7,00 volte la posta.

Quote Serie A 17 Maggio: la Salernitana a caccia della salvezza

Il rigore sbagliato da Diego Perotti nel finale di Empoli-Salernitana suona come un match-point fallito per i campani, che però grazie alle sconfitte di Genoa, già matematicamente in B, e Cagliari possono ancora sperare. La formazione di Davide Nicola infatti si presenta all’ultima giornata con due punti di vantaggio sui sardi terzultimi e in casa contro l’Udinese cerca una permanenza in Serie A che solo un mese fa sembrava impossibile.

Per i betting analyst di Sisal il traguardo per i granata è ora molto vicino, con il ritorno in Serie B della Salernitana fissato @3,50 contro @1,25 della retrocessione di Joao Pedro e compagni, chiamati ad una vera propria impresa, ovvero quella di battere fuori casa il Venezia ultimo della classe e sperare in un miracolo dei bianconeri friulani in un Arechi ancora tutto esaurito.

Prossimo turno, ultima giornata di campionato decisiva

Venerdì 20 maggio sono Torino-Roma ad aprire l’ultima giornata di campionato. Si continua sabato con 4 partite tra cui la classica rivalità Fiorentina-Juventus. Domenica il resto delle partite e i riflettori saranno principalmente puntati sulle milanesi che giocano in contemporanea alle ore 18:00.

In Inter-Sampdoria su PLANETWIN365 i nerazzurri stanno attirando l’84% delle preferenze e solo un misero 5% punta sulla vittoria a sorpresa dei blucerchiati che però già nello scorso turno hanno già battuto la Fiorentina. L’altra grande sfida si gioca al Mapei Stadium con Sassuolo-Milan e qui il 67% degli scommettitori punti sui rossoneri.

Quote 1×2

Torino – Roma 3,40 3,55 2,00

Genoa – Bologna 2,35 3,35 2,85

Atalanta – Empoli 1,21 6,75 10

Fiorentina – Juventus 1,97 3,60 3,50

Lazio – Verona 1,60 4,00 4,75

Spezia – Napoli 5,25 4,50 1,50

Inter – Sampdoria 1,12 8,50 15

Sassuolo – Milan 6,75 5,00 1,38

Salernitana – Udinese 1,60 4,25 4,75

Venezia – Cagliari 4,75 3,90 1,65

