Pronostico Torino-Roma: anticipo del venerdì che apre l’ultima giornata di Serie A

Pronostico Torino-Roma, anticipo che apre l’ultima giornata di campionato. Iniziano gli ultimi 90 minuti di Serie A, vediamo analisi, quote, probabili formazioni e consigli per le scommesse.

Pronostico Torino-Roma: Probabili Formazioni

Juric potrebbe variare qualcosina. Aina e Ansaldi esterni, Praet e Ricci titolari. Seck insidia Brekalo. Nella Roma sempre out Afena-Gyan, Mkhitaryan, Zaniolo. Perez in coppia con Abraham. In mezzo Veretout.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Zima, Rodriguez; Aina, Lukic, Ricci, Ansaldi; Seck, Brekalo; Belotti. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bremer, Buongiorno, Fares, Singo, Zaza

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Maitland-Niles, Veretout, Cristante, Spinazzola; Pellegrini; Perez, Abraham. All. Mourinho

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Afena-Gyan, Mkhitaryan, Zaniolo

Statistiche e Pronostici Torino-Roma

Nessuno pareggio nelle ultime 12 sfide tra Torino e Roma in Serie A: nove successi dei giallorossi e tre vittorie granata; l’ultimo segno “X” tra le due formazioni risale al 5 dicembre 2015.

Il Torino ha subito 38 gol in questo campionato.

La Roma non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite di campionato (3N, 2P) e la prossima settimana gioca l’attesa finale di UEFA Conference League contro il Feyenoord.

Tra le squadre nelle prime otto posizioni in classifica la Roma è quella che ha perso più match contro le formazioni attualmente nelle prime 10 posizioni: nove sconfitte in 17 match.

Andrea Belotti ha segnato sei gol contro la Roma in campionato, solo uno di questi è però arrivato in casa (25/09/2016 con il Torino).

Tammy Abraham, a quota 15 reti finora, ha a disposizione questa partita per eguagliare il record di gol per un giocatore inglese in una singola stagione di Serie A, attualmente detenuto da Gerald Hitchens (16 marcature con l’Inter nel 1961/62).

