Pronostico Sassuolo-Milan 22 Maggio, la partita più importante dell’ultimo turno di campionato si gioca domenica alle ore 18:00 al Mapei Stadium. I rossoneri sono ad un passo dallo scudetto di Serie A.

Pronostico Sassuolo-Milan 22 Maggio: ultime notizie e probabili formazioni

Dionisi schiera il miglior Sassuolo possibile, con Berardi, Raspadori, Traoré dietro a Scamacca. Pioli non varia il suo 11. Krunic trequartista, Kessié in mezzo con Tonali, Giroud davanti.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. All. Dionisi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Harroui, Obiang, Romagna, Toljan

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Kjaer

Statistiche e scommesse su Sassuolo-Milan

Sono 17 i precedenti in Serie A tra Sassuolo e Milan: il bilancio recita nove vittorie rossonere, due pareggi e ben sei successi neroverdi, tra cui le ultime due partite in ordine di tempo. Il Milan ha però vinto in tutte le ultime cinque trasferte in casa del Sassuolo in Serie A

Il Sassuolo ha subito almeno un gol in tutte le ultime 15 gare interne di Serie A (26 gol in totale).

Il Milan ha collezionato 17 clean sheet in questo campionato; l’ultima stagione in cui ha fatto meglio è stata la 2011/12 (18).

Solo l’Inter (320) ha effettuato più tiri di Sassuolo (299) e Milan (296) in questo girone di ritorno di Serie A; la squadra di Dionisi in questo girone di ritorno vanta anche il terzo miglior attacco (34 reti, dietro solo a Napoli e Lazio), ma anche la terza peggior difesa (32 reti concesse, meglio solo di Venezia ed Empoli). Il Milan invece nel girone di ritorno ha incassato solo nove gol, almeno otto in meno di qualsiasi altra formazione.

Il Milan è la vittima preferita di Domenico Berardi in Serie A (10 gol). Rafael Leão (che al Mapei Stadium il 20 dicembre 2020 ha segnato il gol più veloce della storia della Serie A) ha partecipato a sei gol (tre reti e tre assist) nelle ultime cinque presenze di campionato.

