Pronostici Serie A ultima giornata del campionato di calcio italiano 2021-22 che potrebbe essere vinto dai rossoneri attesi in Sassuolo-Milan di cui abbiamo già parlato, come abbiamo parlato qui dell’anticipo del venerdì Torino-Roma.

Pronostici Serie A ultima giornata: Genoa-Bologna

Genoa-Bologna. Blessin potrebbe dare spazio a chi ha giocato un po’ meno. In attacco comunque dovrebbe trovare spazio Destro, ormai ai saluti col Genoa. Amiri sulla trequarti. Nel Bologna Barrow in coppia con Arnautovic. Dominguez in mediana, dietro rischia Theate.

Statistiche.

-Il Genoa è rimasto imbattuto nelle ultime sette sfide di campionato contro il Bologna (4V, 3N) e ha mantenuto la porta inviolata cinque volte nel periodo.

-In 19 delle ultime 24 sfide tra Genoa e Bologna in casa del Grifone in Serie A almeno una delle due formazioni non ha segnato.

-Dopo aver pareggiato tutte le prime sette gare con Alexander Blessin alla guida in campionato, il Genoa non ha pareggiato nessuna delle ultime otto partite di Serie A (3V, 5P).

-Nel 2022 soltanto Venezia (nove) e Empoli (11) hanno guadagnato meno punti del Bologna (16) in Serie A. Nell’anno solare solo proprio il Genoa (otto) ha segnato meno gol del Bologna (16) nel torneo.

-Il Genoa è sia la squadra con la percentuale realizzativa più bassa di questa Serie A (7%) sia quella con la % di tiri nello specchio più bassa (39%).

Pronostici Serie A ultima giornata: Atalanta-Empoli

Atalanta-Empoli. Gasperini sceglie Zapata come sostituto dell’infortunato Muriel. Scalvini ok dietro, Boga sulla trequarti. Nell’Empoli Verre e Cutrone a sostegno di La Mantia. Asslani confermatissimo.

Statistiche.

-L’Atalanta è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 11 sfide contro l’Empoli in Serie A (6V, 4N) e ha mantenuto sei volte la porta inviolata nel periodo.

-Atalanta che non ha mai perso in nove precedenti casalinghi contro l’Empoli in Serie A (4V, 5N).

-La Dea ha vinto solo una delle ultime 10 partite al Gewiss Stadium in campionato (5N, 4P). L’Atalanta è la squadra con la differenza negativa più ampia tra punti guadagnati in casa (20) e quelli ottenuti in trasferta (39) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: -19.

-L’Atalanta è la formazione che ha segnato più reti negli ultimi 30 minuti di gioco in questo campionato (30); cinque delle ultime sei reti della Dea in Serie A sono infatti arrivate in questo periodo di gioco.

Pronostici Serie A ultima giornata: Fiorentina-Juventus

Fiorentina-Juventus. Italiano sceglie ancora Cabral come prima punta (Piatek in panchina). Amrabat in regia. Nella Juventus Miretti confermato, dietro Bonucci e Rugani, davanti Morata e Kean.

Statistiche.

-La Fiorentina ha vinto solo due delle ultime 16 sfide di Serie A contro la Juventus.

-La Fiorentina ha perso quattro delle ultime cinque partite di Serie A (1V), tante quante nelle precedenti 20 in campionato (11V, 5N).

-La Juventus chiuderà il campionato con al massimo 73 punti (in caso di vittoria in questo match): peggior risultato per i bianconeri in una stagione di Serie A a partire dal 2010/11 (58 con Luigi Delneri alla guida).

-L’ex Dusan Vlahovic (24 marcature in questo campionato) potrebbe diventare solo il secondo calciatore in grado di segnare almeno 25 gol in una singola stagione di Serie A da Under 23 negli ultimi 60 anni, dopo Ronaldo nel 1997/98 (25 reti con l’Inter).

Pronostici Serie A ultima giornata: Lazio-Verona

Lazio-Verona. Sarri conferma Basic come mezz’ala, mentre Hysaj gioca centrale difensivo al posto dello squalificato Patric. Nel Verona Lasagna nel tridente, visto che Barak è a serio rischio forfait.

Statistiche.

-Il Verona ha vinto due delle ultime tre sfide contro la Lazio in campionato (1P).

-Grazie al pareggio in extremis di Milinkovic-Savic contro la Juventus, la Lazio si è assicurata un posto in Europa League nella prossima stagione.

-Da una parte il Verona (25) è la squadra che ha perso più punti da situazione di vantaggio in questo campionato, dall’altra la Lazio (19) è la seconda formazione ad aver guadagnato più punti una volta sotto nel punteggio, dietro solo all’Inter (22).

-Ciro Immobile (27 gol in questo campionato) potrebbe diventare il capocannoniere stagionale della Serie A per la quarta volta in carriera, nella storia del torneo solo Gunnar Nordahl ha fatto meglio (cinque).

Pronostici Serie A ultima giornata: Spezia-Napoli

Spezia-Napoli. Thiago Motta dá ancora fiducia a Manaj in avanti. Verde e Antiste titolari. Nel Napoli ancora Politano, Mertens, Insigne dietro a Osimhen, con Demme a centrocampo.

Statistiche.

-Lo Spezia ha perso il 60% delle sfide di Serie A contro formazioni nelle prime tre posizioni in classfica (6/10) – completano il bilancio tre successi (incluso l’1-0 contro il Napoli nella gara d’andata) e un pareggio.

-Lo Spezia arriva da tre sconfitte interne consecutive in Serie A e nella competizione non ne ha mai registrate quattro di fila.

-Il Napoli ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due uscite di campionato. Il Napoli ha trovato il gol in 17 delle 18 trasferte.

-Napoli attualmente miglior difesa del campionato al pari del Milan (31 reti subite).

Inter-Sampdoria, i tre punti dei nerazzurri potrebbero non bastare

Inter-Sampdoria. Inzaghi schiera l’Inter migliore, con Lautaro e Dzeko (favorito su Sanchez) davanti. Ballottaggio Dumfries-Darmian sulla destra. Nella Sampdoria Yoshida in vantaggio su Magnani per rimpiazzare Colley. Sabiri in avanti con Caputo, preferito a Quagliarella.

Statistiche.

-In tutte le ultime sei sfide di Serie A tra Inter e Sampdoria sono stati realizzati almeno tre gol (23 in totale) ed entrambe le squadre sono sempre andate a segno: in questo parziale quattro vittorie nerazzurre, un pareggio, un successo blucerchiato.

-La Sampdoria ha raccolto sette punti nelle ultime quattro giornate di campionato (2V, 1N, 1P), uno in più dei sei raccolti nelle precedenti nove partite di Serie A (2V, 7P).

Salernitana-Udinese per la salvezza

Salernitana-Udinese. Nicola ha un solo dubbio: il sostituto di Ederson. Al momento pare favorito Kastanos. Nell’Udinese Perez dietro, Makengo mezz’ala e davanti coppia Deulofeu-Pussetto. Beto infatti risulta ancora indisponibile.

Statistiche.

-Salernitana e Udinese non hanno mai pareggiato in Serie A.

-L’Udinese ha vinto quattro delle ultime cinque trasferte contro squadre neopromosse in Serie A (1P).

-Grazie a quattro vittorie e tre pareggi la Salernitana è rimasta imbattuta nelle ultime sette partite.

-La Salernitana è una delle due squadre insieme al Venezia che ha realizzato meno reti nel secondo tempo in questa Serie A (entrambe 18).

Anche in Venezia-Cagliari ci si gioca la salvezza

Venezia-Cagliari. Soncin per l’ultima in casa dà spazio a Ampadu e Crnigoj. Aramu e Cuisance supportano Henry. Nel Cagliari Pavoletti in coppia con Joao Pedro.

Statistiche.

-Il Venezia ha vinto le ultime due partite casalinghe contro il Cagliari in Serie A.

-Per salvarsi il Cagliari deve necessariamente vincere e sperare in un mancato successo della Salernitana.

-Il Cagliari ha perso otto delle ultime 10 partite di campionato (1V, 1N).

-Il Venezia è sia la squadra che ha ricevuto più ammonizioni in questo campionato (106) che quella che ha incassato più espulsioni (nove).