Quote Calcio 26 Maggio 2022, Josè Mourinho porta a casa anche la prima UEFA Conference League della storia con la Roma. Effetto anche sul prossimo scudetto con i bookmakers che abbassano le quote antepost dei giallorossi.

Quote Calcio 26 Maggio 2022: Conference League alla Roma, cala anche la quota scudetto

Allo stadio National Arena di Tirana, la Roma batte 1-0 il Feyenoord e vince la prima edizione della UEFA Conference League. Ai giallorossi basta un gol di Nicolò Zaniolo, arrivato al minuto 32 della prima frazione di gioco, per portare la coppa nella Capitale. Record per José Mourinho, che diventa il primo allenatore ad aver vinto tutte e 3 le competizioni europee attualmente esistenti (Champions League con Porto e Inter, Europa League con il Manchester United e Conference League con la Roma).

E’ bastato un solo anno allo Special One per interrompere il lungo digiuno con l’obiettivo, ora, che diventa lo scudetto, competizione che la Roma non vince dal 2000-01.

Secondo i betting analyst di Snai la possibilità che il tecnico conquisti il tricolore entro la stagione 2024/25 si gioca ora @3,50, in calo rispetto a quota @5 dello scorso luglio, nonostante sia trascorso già un intero campionato di Serie A. Segno di assoluta fiducia verso un tecnico che ha già dimostrato varie volte nel corso di un’intera carriera da saper infrangere ogni tipo di tabù.

Tutte le quote sul calcio italiano

Per la prossima stagione lo scudetto rimane un affare tra Inter, favorita su Juve e Milan, poi c’è il Napoli più staccato e la Roma rimane @15 in questo caso per la vittoria del campionato già l’anno prossimo.

Scudetto Serie A 2022/2023

Inter 2,75

Juventus 3,25

Milan 3,25

Napoli 7,50

Roma 15

Atalanta 20

Lazio 33

Fiorentina 50

Verona 250

Torino 250

Monza 500

Sassuolo 500

Udinese 750

Sampdoria 750

Bologna 750

Empoli 1.000

Pisa 1.000

Cremonese 1.000

Lecce 1.000

Salernitana 1.000

Spezia 1.000

