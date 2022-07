Serie A Calendario Amichevoli estive 2022. Vediamo cosa ci aspetta in questo calcio d’estate. Si inizia con Lugano-Inter il 12 luglio. Andiamo a vedere tutte le partite delle big italiane in programma nelle prossime settimane, in preparazione ad un campionato di calcio italiano che inizierà già dal 13 agosto.

Serie A Calendario Amichevoli estive 2022: il programma dell’Inter, si inizia a Lugano

Si parte con Lugano-Inter, che rappresenta il primo test per i nerazzurri di Simone Inzaghi. C’è tanta attesa soprattutto per rivedere all’opera Lukaku con la maglia nerazzurra. Il 16 luglio l’Inter sfiderà il Monaco, in un’amichevole sicuramente più impegnativa per la truppa nerazzurra che continuerà contro le francesi Lens e Lione, prima dell’ultima amichevole del 6 agosto con gli spagnoli del Villarreal.

Le amichevoli dell’Inter

12 luglio: Lugano-INTER (a Lugano)

16 luglio: INTER-Monaco (a Ferrara)

23 luglio: Lens-INTER (a Lens)

30 luglio: INTER-Olimpique Lione (a Cesena)

6 agosto: INTER-Villarreal (a Pescara)

Serie A Calendario Amichevoli estive 2022: il programma del Milan campione d’Italia

Il Milan campione d’Italia esordirà il prossimo 16 luglio in casa del Colonia. Mancano ancora diverse pedine per completare la rosa di Stefano Pioli, ma intanto i tifosi rossoneri potranno vedere all’opera per la prima volta il nuovo centravanti Origi. Le altre amichevoli già ufficializzate, vedranno i rossoneri impegnati contro Zalaegerszegi TE, Wolfsburg e infine Olympique Marsiglia, a due settimane dall’inizio del campionato.

Le amichevoli del Milan

16 luglio: Colonia-MILAN (a Colonia)

23 luglio: Zalaegerszegi TE-MILAN (in Ungheria)

27 luglio: Wolfsberger-MILAN (a Klagenfurt, in Austria)

31 luglio: Marsiglia-MILAN (a Marsiglia)

Serie A Calendario Amichevoli estive 2022: il programma della Juve nella tournée negli USA

La Juve di Pogba e Di Maria è attesa per l’esordio in amichevole il 22 luglio alle ore 20:00 a Las Vegas contro il Chivas. Sarà il primo impegno del trittico programmato per la tournée americana dei bianconeri. Il 26 e il 30 luglio la Juve sarà impegnata nel doppio confronto con due big assolute del calcio spagnolo e mondiale, Barcellona e Real Madrid. Il 3 agosto, invece, torna il tradizionale incontro di Villar Perosa tra Juve A e Juve B.

Le amichevoli della Juventus

22 luglio ore 20:00: JUVENTUS-Guadalajara (a Las Vegas)

26 luglio: Barcellona-JUVENTUS (a Dallas)

30 luglio: Real Madrid-JUVENTUS (a Los Angeles)

3 agosto: JUVENTUS A-JUVENTUS B (a Villar Perosa)

Le altre amichevoli estive di Napoli, Lazio e Roma

Si attendono ancora conferme sulle amichevoli del Napoli di Luciano Spalletti, che esordirà sicuramente il 14 luglio contro la rappresentativa della Bassa Anaunia a Dimaro. Nella stessa località, gli azzurri affronteranno il Perugia il 17 luglio, mentre si attende conferma delle gare contro Espanyol, Adama Demirspor e Real Valladolid, inizialmente in programma durante il ritiro di Castel di Sangro. Il 30 luglio si chiude contro il Maiorca con luogo e orario da definire.

Le amichevoli del Napoli

14 luglio: NAPOLI-Bassa Anaunia (a Dimaro)

17 luglio: NAPOLI-Perugia (a Dimaro)

30 luglio: NAPOLI-Maiorca (da definire)

La Roma di José Mourinho sarà impegnata nei prossimi giorni nella tournée portoghese che la vedrà impegnata in ben 4 amichevoli. Si parte il 13 luglio contro gli inglesi del Sunderland, mentre dopo tre giorni i giallorossi se la vedranno con la Portimonense. il 19 luglio avversario più ostico, ovvero, lo Sporting Lisbona, mentre il 23 luglio la tournée lusitana si chiuderà contro il Nizza. Il 30 luglio, ultima uscita ad Haifa contro il Tottenham di Antonio Conte.

Le amichevoli della Roma

13 luglio: ROMA-Sunderland (a Albufeira)

16 luglio: ROMA-Portimonense (a Albufeira)

19 luglio: ROMA-Sporting Lisbona (a Faro)

23 luglio: ROMA-Nizza (a Albufeira)

30 luglio: Tottenham-ROMA (ad Haifa)

Programma leggero per la Lazio di Sarri

Maurizio Sarri ha optato per un programma estivo di amichevoli poco impegnative per la sua Lazio. Dopo la prima uscita contro l’Auronzo (21-0), i biancocelesti della Lazio affronteranno un’altra squadra di dilettanti il prossimo 14 luglio, mentre dopo tre giorni se la vedranno con la Triestina. Chiudono il programma le sfide contro Venezia e Genoa rispettivamente il 21 e il 27 luglio.

Le amichevoli della Lazio

14 luglio: LAZIO-squadra di Serie D o Eccellenza (da definire, ad Auronzo)

17 luglio: LAZIO-Triestina (ad Auronzo)

21 luglio: LAZIO-Venezia (ad Auronzo)

27 luglio: LAZIO-Genoa (a Kossen)

