Fantacalcio Serie A 2022-23 e anteprima stagionale con tante scommesse antepost sul campionato di calcio italiano al via nel fine settimana nella consueta Video rubrica di inizio stagione con la preview di Profeta.

Fantacalcio Serie A 2022-23: Video Anteprima con Profeta

Come ogni estate ci troviamo per la Video anteprima stagionale di Serie A con Profeta per vedere le varie squadre col nostro power ranking diviso tra Top Team Scudetto, Squadre da Europa + Possibili Sorprese, e a chiudere Squadre da Centroclassifica + Retrocessione. Nel video ci saranno tanti consigli per i migliori giocatori da comprare al Fantacalcio, ma anche le giocate antepost per la stagione di Serie A 2022-23 al via in questi giorni.

Fantacalcio Serie A 2022-23: il riassunto delle scommesse antepost

Free pick DARTAGNAN.

Free Pick: PROFETA

Scommesse Antepost Serie A: chi vince lo scudetto?

Abbiamo chiesto a tutta la nostra redazione chi vincerà lo scudetto di Serie A 2022-23. Ben 5 voti su 10 puntano sui nerazzurri, poi ci sono 4 preferenze per la Juventus e un azzardo sulla Roma. Nessuno punto sul bis del Milan o su altre sorprese (esclusi i giallorossi se vogliamo includerli come sorpresa).

PRESIDENTE (tipster calcio e tennis): JUVENTUS (o MONZA)

PROFETA (tipster calcio): INTER

DARTAGNAN (tipster calcio europeo): JUVENTUS

STRIKER151 (tipster calcio sudamericano): ROMA

ROBERTO (tipster calcio): JUVENTUS

GURU (esperto sport americani): INTER

PANDA (tipster motori): INTER

MORFEO (forecaster sport americani): INTER

INSIDER (tipster tennis, volley, basket): INTER

PIDDUV (redazione poker): JUVENTUS

