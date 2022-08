Power Ranking Serie A 2022-23. La Juventus sembra indietro (anche l’Inter) ma nel nostro power ranking di pre-stagione sono i bianconeri a ripresentarsi in cima alle classifiche come squadra da battere.

Power Ranking Serie A 2022-23: la lotta per lo scudetto

Dai un occhio al Video Podcast con Profeta con le scommesse antepost e tanti consigli anche per il Fantacalcio in vista dell’inizio della stagione 2022-23 di Serie A.

Vediamo il power ranking di Serie di Dartagnan in un anno in cui ci sarà da valutare anche la lunga pausa mondiale in inverno.

1- JUVENTUS

I Bianconeri hanno perso diversi giocatori, tra tutti Dybala e De Ligt, ma si sono anche rinforzati. Certo, il ritorno di Paul Pogba è stato macchiato dall’infortunio, ma a nostro avviso la Vecchia Signora con Massimiliano Allegri potrà tornare a giocare per lo scudetto con gli innesti di Bremer e Di Maria, e non dimentichiamo che il mercato rimane aperto, quindi le cose (compreso questo power ranking) potrebbero cambiare.

Probabile formazione (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, BREMER, Alex Sandro; POGBA, Locatelli, Rabiot; DI MARIA, Vlahovic, Chiesa

2- INTER

Alcuni dubbi sulla difesa se dovesse partire anche Skriniar, ma il ritorno di Romelu Lukaku è importante e la squadra a disposizione di Simone Inzaghi rimane tutto sommato di qualità per puntare allo scudetto in Italia (in campo europeo è un altro discorso e in generale per la Champions vedo male le formazioni azzurre, tutte).

Probabile formazione (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, LUKAKU

3- MILAN

I campioni d’Italia hanno mantenuto lo scheletro della squadra che ha vinto lo scudetto lo scorso anno, un pò a sorpresa, diciamolo, e anche per questa stagione la rosa a disposizione di Stefano Pioli sembra leggermente inferiore alle prime 2 della classe. Lo era anche lo scorso anno ed è andata bene, ma confermarsi non sarà semplice. In ogni caso vedo il Milan tra le prime 3 forze del campionato.

Probabile formazione (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, DE KETELAERE, Leao; Giroud

Power Ranking Serie A 2022-23: corsa all’Europa

4- ROMA

Sono stato in dubbio se mettere i giallorossi in lotta per lo scudetto. Li lascio in corsa Champions League ma c’è un grande hype intorno alla Roma di Mourinho dopo la vittoria della Conference League e gli innesti estivi di Matic e soprattutto Dybala.

Probabile formazione (3-4-2-1) Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, MATIC, Pellegrini, Spinazzola; DYBALA, Zaniolo; Abraham

5- NAPOLI

Al via metto il Napoli un gradino sotto alla Roma visto che Spalletti ha dovuto dire addio a diversi giocatori importanti come Ospina, Koulibaly, Mertens ed Insigne e non sarà facile ripartire subito bene e senza dubbio vedo la squadra della capitale meglio dei partenopei.

Probabile formazione (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, KIM, OLIVERA; Lobotka, Anguissa; Lozano, Zielinski, KVARATSKHELIA; Osimhen

6- FIORENTINA

Attenzione ai viola che con Vincenzo Italiano arrivano da un ottima stagione e quest’anno la Conference League è un obiettivo della Fiorentina che cercherà di correre tra le prime 6 anche in campionato. Intrigante l’arrivo di Jovic.

Probabile formazione (4-3-3): GOLLINI; DODO, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, MANDRAGORA, Duncan; Nico Gonzalez, JOVIC, Ikoné

7- ATALANTA

La squadra di Gasperini arriva da una stagione sotto le aspettative. Non ci sono stati molti cambi rispetto ad allora ma mi aspetto un ritorno al bel gioco in un annata in cui Gasp potrà far rifiatare una rosa comunque modesta rispetto alle big e per competere anche in Europa, visto che non avrà impegni extra al campionato.

Probabile formazione (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, Freuler, De Roon, Maehle; Koopmeiners, Malinovskyi; Zapata

8- LAZIO

Rivoluzione voluta da Maurizio Sarri che ha ringiovanito la rosa. Le cose potrebbero andare molto bene o molto male. Non sarà facile ingranare subito e dopo il Mondiale la Lazio potrebbe avere un vantaggio, nei mesi in cui le formazioni di Sarri danno il loro meglio. Al momento parto un pò prevenuto e negativo.

Probabile formazione (4-3-3): MAXIMIANO; Lazzari, CASALE, ROMAGNOLI, Marusic; Milinkovic, MARCOS ANTONIO, Luis Alberto; Anderson, Immobile, Zaccagni

Power Ranking Serie A 2022-23: Possibili Sorprese

9- TORINO

Il potenziale dei Granata con Ivan Juric alla guida c’è, ma gli attriti estivi interni alla dirigenza (e con protagonista lo stesso Juric) hanno forzato il presidente Cairo a gettare acqua sul fuoco creando un pò di apprensione che sotto sotto rimane, anche se tutto sembra rientrato e confermare la top-10 dello scorso anno è possibile.

Probabile formazione (3-4-2-1); Berisha; Izzo, Zima, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Seck, Radonjic; Sanabria

10- VERONA

Il Verona arriva da un ottima stagione con Tudor (9° posto) e può fare bene anche con Gabriele Cioffi che a sua volta la stagione scorsa si è ben distinto con l’Udinese.

Probabile formazione (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, DOIG; Faraoni, Veloso, Tameze, Lazovic; Barak, Lasagna; HENRY

11- MONZA

C’è una grande attesa per il Monza di Silvio Berlusconi che ha allestito un ottima squadra per la massima categoria, e potrebbe essere una delle sorprese arrivando anche in top-10 o a ridosso. Io rimango un pò più tranquillo perchè si tratta sempre di una neopromossa che ha ancora tutto da dimostrare, anche se si merita di stare nelle possibili sorprese a ridosso delle big.

Probabile formazione (3-5-2): Cragno; MARLON, RANOCCHIA, CARBONI; BIRINDELLI, Machin, SENSI, PESSINA, Carlos Augusto; Mota, CAPRARI

3

Squadre da centroclassifica

12- UDINESE

Abbiamo già detto dell’addio di Cioffi, i friulani ripartono con Andrea Sottil in panchina che bene o male ritrova lo scheletro della formazione dello scorso anno e potrà guidarla ad una tranquilla salvezza, ne più ne meno, il classico centroclassifica.

Probabile formazione (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Benkovic; LOVRIC, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto

13- BOLOGNA

Si riparte con Sinisa Mihajlovic e con la gestione di Sartori che fa per sperare per i felsinei che hanno un gruppo giovane da cui può sempre uscire qualche talento interessante per passare anche loro un altra stagione tranquilla da centro classifica.

Probabile formazione (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, LYKOGIANNIS; De Silvestri, Dominguez, Schouten, CAMBIASO; Barrow, Soriano; Arnautovic

14- SASSUOLO

I neroverdi ci hanno abituati ad un ottima gestione negli ultimi anni in cui hanno valorizzato giocatori rivenduti poi ai top-team. Quest’anno è toccato a Scamacca (in uscita anche Raspadori verso Napoli) e non solo. Però non è sempre facile ripartire e sostituire pedine chiave e l’annata no è sempre dietro l’angolo. Il derby col Modena perso in Coppa Italia è un primo campanello d’allarme. Vediamo i neroverdi in calo.

Probabile formazione (4-2-3-1): Consigli; Toljan, ERLIC, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traoré; ALVAREZ

15- SAMPDORIA

I blucerchiati sperano di avere una maggior solidità societaria da qui in avanti, dopo la parentesi Ferrero. Lo scorso anno la Samp è stata risucchiata nella lotta salvezza e ha rischiato grosso. Quest’anno penso che Marco Giampaolo possa portare i blucerchiati ad una salvezza più tranquilla, ma niente di più.

Probabile Formazione. Audero, Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Vieira, Damsgaard; Sabiri; Caputo. All. Marco Giampaolo

Power Ranking Serie A 2022-23: chi retrocede?

16- SALERNITANA

In 5 rischiano la retrocessione, due si salveranno e potrebbe esserci ancora la Salernitana che lo scorso anno ha riportato una grande salvezza dopo una rimonta pazzesca con uno specialista di queste imprese, Davide Nicola, che anche quest’anno dovrà sudare per evitare la retrocessione dei campani che hanno dovuto dire addio a Walter Sabatini e dare il benvenuto a Morgan De Sanctis e che si sono mossi parecchio sul mercato. Per me possono farcela ancora.

Probabile formazione (3-5-2): Sepe; LOVATO, Fazio, PIROLA; MAZZOCCHI, Coulibaly, Bohinen, Coulibaly, GAGLIOLO; BOTHEIM, VALENCIA

17- EMPOLI

Squadra dai due volti lo scorso anno, ottima all’andata, tremenda nel girone di ritorno. Si riparte con Paolo Zanetti in panchina ma sono partiti anche due giocatori importanti come Viti e Pinamonti.

Probabile formazione (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Luperto, Parisi; Henderson, MARIN, Bandinelli; Bajrami; DESTRO, SATRIANO

18- LECCE

Il Lecce è tornato in A con Marco Baroni che è stato confermato e i pugliesi hanno qualche chance di salvezza se le cose ad Empoli e Salerno non funzioneranno al meglio, anche se al momento metto loro come prima retrocessa. Pantaleo Corvino ha esperienza e ha allestito una squadra con molti giovani di belle speranze che sono però una scommessa. Se sarà vinta anche solo in parte i pugliesi potrebbero farcela.

Probabile formazione (4-3-3): FALCONE; BASCHIROTTO, Tuia, Dermaku, FRABOTTA; Blin, Hjulmand, ASKILDSEN; Strefezza, CEESAY, Listkowski

19- SPEZIA

Luca Gotti (esonerato lo scorso inverno dall’Udinese) prende il posto di Motta sulla panchina dello Spezia che per me rischia grosso il ritorno in cadetteria. La squadra ligure è stata anche alle prese con un problema che l’ha spinta a fare ricorso (accolto) al Tas ad inizio sessione di calciomercato in merito alla possibilità di poter operare in entrata, dopo la condanna per trasferimenti illeciti che avrebbe dovuto bloccare il mercato per 4 sessioni.

Probabile formazione (3-5-2): Zoet; Kiwior, CALDARA, Hristov; Amian, Maggiore, EKDAL, Verde, Ferrer; Nzola, Gyasi.

20- CREMONESE

La squadra peggiore al via a mio avviso. Pecchia ha guidato la cavalcata verso la promozione e il ritorno in A ma si cambia in panchina con l’arrivo di Massimiliano Alvini,

Probabile formazione (3-5-2): RADU; Bianchetti, CHIRICHES, VASQUEZ; Baez, Valzania, ASCACIBAR, Castagnetti, QUAGLIATA; OKEREKE, Ciofani

Le giocate di DARTAGNAN sono in esclusiva nel VIP BETTING MANIAC su TELEGRAM con singole, raddoppi, multiple e i suoi Metodi di gioco su Corner, Gol 1/2 Tempo e la novità delle giocate statistiche sui Cartellini, dopo una stagione davvero ottima come profitti con i primi 2 metodi:

DARTAGNAN GOL/TEMPI (49-50, +2.32)

DARTAGNAN CORNER: (46-26, +17,80)