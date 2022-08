Quote Antepost Serie A 2022-23. Questo fine settimana inizia il campionato di calcio italiano ancora una volta sotto il segno di Juventus e Inter che partono favorite, ma subito dietro ci sono i campioni in carica del Milan. Entusiasmo Roma dopo i colpi di mercato e Mourinho.

Quote Antepost Serie A 2022-23: Juve e Inter favorite, insegue il Milan

Serie A ai nastri di partenza, a due giorni dal calcio di inizio della nuova stagione, si cominciano a delineare gli equilibri di un campionato che anche quest’anno si preannuncia ricco di emozioni. Si riparte dal Milan Campione d’Italia, l’Inter beffata all’ultima giornata e la Juventus per la prima volta dopo 10 anni a secco di vittorie.

Quest’anno gli equilibri sembrano confermarsi, ma con qualche sorpresa dietro l’angolo. Per gli esperti di Sisal lo scudetto sarà principalmente una lotta a due tra Inter e Juventus, entrambe infatti partono alla pari, con la vittoria del campionato proposta @2,75. Un po’ più indietro i rossoneri, il bis del Milan di Pioli è un’opzione @5,00.

Dai un occhio al Video Podcast con Profeta con le scommesse antepost e tanti consigli anche per il Fantacalcio in vista dell’inizio della stagione 2022-23 di Serie A.

Roma, con Mourinho tutto è possibile, anche lo scudetto

La Roma, che si è mossa molto bene sul mercato con i colpi Dybala e Wijnaldum, potrebbe essere la sorpresa di questa stagione, lo scudetto giallorosso è a una quota interessante, @7,50.

Il Napoli in un colpo solo ha perso Insigne, Koulibaly, Mertens e Fabian Ruiz, un ridimensionamento che allontana i campani dalla vittoria del campionato, @16,00. In terza fascia troviamo Lazio e Atalanta, @33,00.

3

Quote Serie A 2022-23: la corsa alla Champions League

La lotta per i primi 4 posti che valgono la qualificazione alla Champions League si prospetta più combattuta che mai. Scontata la partecipazione di Inter, Juventus e Milan, rimangono in 4 squadre per l’ultimo posto a disposizione con la Roma nettamente favorita, @1,80.

Le chance del Napoli salgono @2,40, mentre si sale @3,50 per l’Atalanta e @4,00 per la Lazio.

Ti piacciono le scommesse sul Calcio e Tennis? Entra nel canale Telegram gratuito del PRESIDENTE per le migliori bombe e le quote più alte di valore.