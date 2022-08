Quote Retrocessione Serie A 2022-23. Cremonese e Lecce rischiano di tornare subito in Serie B, almeno stando alle quote antepost dei bookmakers che inoltre danno Baroni e Alvini come principali candidati nelle lavagne scommesse sugli esoneri.

Quote Retrocessione Serie A 2022-23: Cremonese e Lecce le principali indiziate

Pochi mesi fa la Salernitana centrava un’insperata salvezza all’ultimissima giornata di Serie A, dopo un girone d’andata passato nei bassifondi della classifica e una clamorosa rimonta negli ultimi mesi, complice anche il ritmo piuttosto lento di Cagliari e Genoa. Nel campionato alle porte, però, i granata dovranno ancora una volta lottare per centrare la permanenza nella massima categoria. E’ quanto dicono i betting analyst di Stanleybet.it, che vedono @2 la retrocessione della formazione campana.

Più bassa, però, la quota della Cremonese, per cui l’immediato ritorno in Serie B si gioca @1,40. Segue il Lecce, visto @1,65, mentre lo Spezia è offerto @2,25.

Dovrà lottare anche l’Empoli, per cui la retrocessione vale @2,50 la posta, mentre parte con più sicurezze la Sampdoria, quotata @4. Dopo il mercato degli utlimi mesi, il Monza neopromosso vede la permanenza in Serie A: la retrocessione, infatti, paga @6 volte la posta.

Gli allenatori che rischiano maggiormente l’esonero

In Serie A sono diversi i tecnici che non vedono così salda la loro permanenza nei prossimi mesi. A rischiare maggiormente sono i mister delle piccole squadre che, sulla carta, dovranno giocarsi la salvezza come dicevamo prima. Per i betting analyst di Stanleybet.it, è Marco Baroni del Lecce a rischiare più di tutti. L’artefice della promozione dei salentini vede infatti il suo esonero a quota @2, la stessa di Massimiliano Alvini, alla guida della Cremonese neopromossa.

Seguono Davide Nicola e Paolo Zanetti, che dopo l’esperienza finita male con il Venezia ripartirà dall’Empoli: il loro addio nella prossima stagione vale @2,25 la posta.

Tra le big appaiono salde le panchine di Stefano Pioli, José Mourinho e Simone Inzaghi, il cui esonero si gioca @20, mentre è più bassa la quota dell’addio di Maurizio Sarri dalla Lazio e Massimiliano Allegri dalla Juventus, visti @10. Attenzione poi a Luciano Spalletti, la cui separazione dal Napoli nella stagione alle porte è proposta @4.

