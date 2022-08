Quote Capocannonieri Serie A 2022-23, si ripropone la sfida a distanza tra Ciro Immobile e Romelu Lukaku per il re dei bomber del campionato di calcio italiano, ma attenzione anche a Vlahovic. Paulo Dybala punta alla doppia cifra con la Roma.

Quote Capocannonieri Serie A 2022-23: Lukaku torna a sfidare Immobile

Si ripropone la sfida per il Capocannoniere di Serie A tra Ciro Immobile e Romelu Lukaku entrambi offerti @4,00 ma tra loro si inserisce alla stessa quota anche Busan Vlahovic a cui sono affidate le speranze dell’attacco della Juventus che punta a riprendersi dopo un anno difficile.

Con Viktor Oshimen si sale in doppia cifra @10, principale terminale offensivo del Napoli che ha perso Insigne e Mertens mentre Tammy Abraham @12 si potrebbe spartire qualche gol con Zaniolo e soprattutto col nuovo arrivato Paulo Dybala @33.

In prima fascia troviamo anche Lautaro Martinez @12, spalla di Lukaku all’Inter e Duvan Zapata @15, ormai una certezza con l’Atalanta. Fa specie non trovare tra i primi nemmeno un nome del Milan (il primo in lavagna è Olivier Giroud ben lontano @25 volte la posta).

3

Quote Capocannonieri Serie A 2022-23: quanti gol segneranno i bomber principali?

Il prossimo campionato di Serie A è pronto a dare spazio a nuovi nomi, ma anche a vecchie conoscenze in cerca di riscatto. Romelu Lukaku vuole riprendersi l’Inter, mentre Paulo Dybala è intenzionato a cominciare al meglio la sua nuova avventura alla Roma dopo un anno complicato. L’attaccante nerazzurro, autore rispettivamente di 23 e 24 reti nei due anni passati in Italia, vuole quantomeno raggiungere numeri simili nel campionato ormai alle porte. Per i betting analyst di Sisal, però, non appare scontato che l’ex Manchester United arrivi a quota 23, opzione vista @2,10, mentre il mancato raggiungimento di questa cifra prevale @1,65. Quasi impossibile, invece, battere il record di 36 reti in Serie A, opzione proposta @25.

Nonostante non sia un nome nuovo per la Serie A, Paulo Dybala è uno dei giocatori piu attesi di quest’anno. L’argentino è intenzionato a prendersi la Roma a suon di gol, con l’obiettivo doppia cifra più concreto che mai: per la Joya, la possibilità di siglare almeno 12 reti vale @1,85 la posta, mentre è più alta la quota che vede l’ex Juventus arrivare ad almeno 21 marcature, in quota @6.

La Roma può contare anche su Tammy Abraham: per lui l’Over 17,5 gol è visto @1,85. Chi invece a 21 gol può arrivarci senza troppi problemi è Ciro Immobile, il principale candidato al titolo di capocannoniere, per cui l’Over 20,5 reti è basso @1,44, mentre l’Under si gioca @2,50.

Anche Dusan Vlahovic punta quota 21 come primo obiettivo stagionale: per lui l’Over 20,5 prevale @1,72, mentre il mancato raggiungimento di 21 gol paga @2 volte la posta.

Dai un occhio al Video Podcast con Profeta con le scommesse antepost e tanti consigli anche per il Fantacalcio in vista dell’inizio della stagione 2022-23 di Serie A.

Le quote sui record del campionato

La Serie A 2022/23 un record l’ha già battuto in partenza: la stagione che partirà il 13 agosto avrà l’inizio più “precoce” della storia, in anticipo di cinque giorni rispetto al 18 agosto 2018, ma sono diversi i primati che potranno essere battuti durante l’anno.

Superare quota 36 gol segnati in campionato (record attualmente detenuto da Gonzalo Higuain e Ciro Immobile) è un’impresa proposta @18 dagli esperti Snai. Molto difficile sarà invece superare l’imbattibilità di Gianluigi Buffon, capace di resistere 974 minuti consecutivi nella stagione 2015/16, eventualità offerta @33.

È più probabile fare meglio delle 5 espulsioni in un campionato, ottenute da Apolloni (2000/01) e Paletta (2016/17), fissate @15 volte la posta, mentre sale @25 l’opportunità di mettere a segno più di 14 gol su rigore, come successo ancora a Ciro Immobile nel 2019/20.

Diversi anche i record di squadra: segnare più gol del Milan 1949/50, che raggiunse quota 118, vale @40 volte la scommessa, mentre subirne meno della Juventus 2011/12 e 2015/16, ovvero 20, si gioca @50, le due imprese più difficili in una Serie A che vuole cercare di stupire dopo un’ultima stagione all’insegna dell’incertezza fino all’ultimo minuto.

Ti piacciono le scommesse sul Calcio e Tennis? Entra nel canale Telegram gratuito del PRESIDENTE per le migliori bombe e le quote più alte di valore.