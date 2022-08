Pronostici Serie A 1a giornata 2022-23, il 12 agosto finalmente inizia anche il campionato di calcio italiano. Siamo andati ad analizzare tutte le partite in programma con quote, probabili formazioni, tante statistiche e i nostri consigli per le scommesse.

Anticipo Milan-Udinese

Probabili Formazioni. Pioli ha le idee abbastanza chiare sulla prima di campionato. Krunic in mediana al posto dell’infortunato Tonali. Messias largo, Diaz e De Ketelaere si giocano una maglia sulla trequarti. Rebic parte avanti a Giroud, che non sta benissimo. Nell’Udinese ok Becao dietro, Masina a sinistra, Deulofeu in coppia con Success.

Statistiche

-Il Milan è la squadra contro cui l’Udinese ha pareggiato più partite in Serie A: 36 su 94, completano 41 successi rossoneri e 17 friulani. Più nel dettaglio, tutte le ultime tre sfide tra le due formazioni in campionato sono terminate in parità (sempre per 1-1).

-Il Milan è rimasto imbattuto in 14 delle ultime 15 gare casalinghe contro l’Udinese in Serie A (8V, 6N), segnando 31 reti nel periodo (2.1 di media a match).

Tips: RISULTATO ESATTO 1-1 @9.25

Pronostici Serie A 1a giornata 2022-23: Sampdoria-Atalanta

Probabili Formazioni. Giampaolo vara un 4-1-4-1 con Vieira perno centrale. Djuricic largo al posto del partente Candreva. Caputo davanti. Nell’Atalanta tanti dubbi. Occhio a Okoli dietro, de Roon dovrebbe agire in mediana, Ederson con Malinovskyi dietro a Zapata.

Statistiche

-La Sampdoria ha raccolto un solo punto nelle ultime quattro partite casalinghe contro l’Atalanta in campionato.

-La Sampdoria ha perso tutti gli ultimi quattro esordi stagionali in Serie A (senza segnare alcun gol).

-L’Atalanta ha vinto tutti gli ultimi quattro incontri nel primo match della stagione in Serie A.

Tips: ATALANTA VINCENTE @1.85

Dai un occhio al Video Podcast con Profeta con le scommesse antepost e tanti consigli anche per il Fantacalcio in vista dell’inizio della stagione 2022-23 di Serie A.

Pronostici Serie A 1a giornata 2022-23: Lecce-Inter

Probabili Formazioni. Baroni con tante novitá. Cetin in mezzo, Askildsen in mediana, tridente Strefezza, Ceesay, Di Francesco. Nell’Inter tutto ruota intorno a Brozovic: se non ce la fa pronto Asllani. In attacco la Lu-La, ok Skriniar dietro.

Statistiche

-L’Inter ha vinto tutti gli ultimi tre esordi stagionali di campionato ed è rimasta imbattuta nelle ultime 11 gare alla prima giornata contro squadre neopromosse in Serie A (9V, 2N).

-Il Lecce è la squadra che ha disputato più match d’esordio stagionale in Serie A senza mai vincere: 16 (6N, 10P), perdendo inoltre in tutti i cinque più recenti.

Tips: INTER VINCENTE @1.30

Pronostici Serie A 1a giornata 2022-23: Monza-Torino

Probabili Formazioni. Stroppa continua con il 3-5-2. Caldirola dietro, Valoti con Sensi e Pessina in mezzo, coppia Mota e Caprari davanti. Nel Torino stesso 11 che ha vinto in Coppa. Aina a sinistra, Adopo dietro, Radonjic e Seck sostengono Sanabia.

Statistiche

-Con 19 successi nel 2021/22, il Monza ha stabilito il proprio record di vittorie in un singolo campionato di ‘regular season’ di Serie B.

-Il Torino è imbattuto da cinque trasferte di campionato (3V, 2N), vincendo le due più recenti.

Tips: GOL SI @1.85

Pronostici Serie A 1a giornata 2022-23: Fiorentina-Cremonese

Probabili Formazioni. Fiorentina d’assalto quella di Italiano. Dodo a destra, sia Amrabat che Mandragora in mezzo, Jovic sorretto da Ikoné e Gonzalez. Nella Cremonese 11 molto simile a quello della Coppa Italia: titolari Sernicola, Pickel e Okereke. Con l’ex Venezia dovrebbe esserci il giovane Tsadjout.

Statistiche

-La Fiorentina è imbattuta in Serie A contro la Cremonese grazie a quattro successi e sei pareggi.

-Tutti gli otto esordi in Serie A della Cremonese sono arrivati in trasferta (incluso il prossimo a Firenze): finora i lombardi hanno registrato sette sconfitte su sette.

-Solo l’Inter (45) ha guadagnato più punti in partite casalinghe della Fiorentina (41: 13V, 2N, 4P) nella scorsa stagione di Serie A.

Tips: FIORENTINA VINCENTE @1.40

Pronostici Serie A 1a giornata 2022-23: Lazio-Bologna

Probabili Formazioni. Sarri vara la nuova Lazio. Titolari i nuovi Maximiano, Marcos Antonio e Romagnoli. In attacco trio Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Occhio a Basic da mezz’ala. Nel Bologna Sansone e Soriano sostengono Arnautovic. Ballottaggio per due maglie tra De Silvestri, Cambiaso e Lykogiannis.

Statistiche.

-La Lazio è la squadra che ha pareggiato più partite d’esordio stagionale in Serie A: 29, davanti alla Roma con 27.

-Nelle ultime sei stagioni in cui ha fatto il suo esordio stagionale in Serie A in trasferta, il Bologna ha perso cinque volte (1N), senza riuscire mai a vincere.

Tips: PAREGGIO @4.33

Pronostici Serie A 1a giornata 2022-23: Salernitana-Roma

Probabili Formazioni. Nicola, in attesa di poter avere Vilhena e Candreva, schiera una Salernitana molto simile a quella della scorsa stagione. Sy a sinistra, Botheim davanti e Pirola dietro le novitá. Nella Roma dentro Pellegrini (in mediana), Zaniolo, Dybala e Abraham. Matic c’é.

Statistiche

-La Roma è la squadra che ha vinto più partite in Serie A contro la Salernitana: cinque; nei sei precedenti nel massimo torneo, i campani invece hanno strappato soltanto un successo contro i giallorossi.

-Le squadre di Davide Nicola non hanno mai segnato e hanno sempre perso alla prima partita stagionale in Serie A.

-José Mourinho è imbattuto all’esordio stagionale delle sue squadre in Serie A; dopo i due pareggi dell’Inter, contro la Sampdoria nel 2008 e il Bari nel 2009, un successo alla guida della Roma contro la Fiorentina nel 2021.

Tips: ROMA VINCENTE @1.47

3

Analisi Spezia-Empoli

Probabili Formazioni. Gotti con il 3-5-2. Caldara dietro, Gyasi e Bastoni esterni, Verde e Nzola davanti. Nell’Empoli 4-3-1-2 con Bajrami a sostegno di Destro e Satriano. Haas mezz’ala.

Statistiche

-Spezia ed Empoli si sono affrontate due volte in Serie A, pareggiando entrambi i match dello scorso campionato: 1-1 al Picco il 19 dicembre 2021 e 0-0 al Castellani lo scorso 9 aprile.

-Soltanto il Venezia (17.8) ha subito in media più tiri totali di Empoli (17.6) e Spezia (16.9) nella scorsa stagione di Serie A.

Tips: PAREGGIO @3.40

Analisi Verona-Napoli

Probabili Formazioni. Cioffi sceglie la coppia Lasagna-Henry. Barak dovrebbe esserci, Lazovic anche. Nel Napoli subito dentro i nuovi Kim e Kvaratskhelia. Elmas avanti su Zielinski.

Statistiche

-Il Verona ha vinto 13 partite contro il Napoli in Serie A (14N, 31P): soltanto contro Cagliari e Fiorentina ha conquistato più successi (14) nel massimo campionato.

-Verona e Napoli non pareggiano in casa dei veneti in Serie A dal 1988 (1-1 in quel caso); da allora, quattro successi interni e otto esterni.

-Il Verona è la squadra che ha segnato più reti (15) nei primi 15 minuti di gioco nella Serie A 2021/22; subito dietro troviamo il Napoli a quota 12.

Tips: GOL PRIMA DEL MINUTO 27:00 @1.83

Analisi Juventus-Sassuolo

Probabili Formazioni. Juventus con un 4-3-3 in cui Fagioli fa la mezz’ala e Cuadrado gioca nel tridente con Di Maria e Vlahovic. Kostic, appena arrivato a Torino, potrebbe andare in panchina ed entrare nella ripresa. Nel Sassuolo tridente Berardi, Alvarez, Ceide. Titolare come mezz’ala Thorstvedt.

Statistiche

-La Juventus è la squadra che ha battuto più volte il Sassuolo in Serie A: 13 successi bianconeri, tre pareggi e due vittorie neroverdi – inoltre i piemontesi hanno segnato in 17 delle 18 sfide, con una media di 2.4 reti a partita.

-Nelle ultime due stagioni (dal 2020/21), Dusan Vlahovic è il miglior marcatore in partite casalinghe in Serie A: 27 gol in 37 gare interne per lui (quattro reti in otto match con la Juventus allo Stadium e 23 gol in 29 gare con la Fiorentina al Franchi).

-Ángel Di María è il terzo giocatore che ha fornito più assist (131) nei cinque campionati europei dall’inizio dello scorso decennio, dietro solo a Lionel Messi (175) e Thomas Müller (151).

Tips: OVER 2.5 @1.53

