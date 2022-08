Pronostici Posticipi Serie A 15 Agosto. Nel lunedì di ferragosto saranno Verona-Napoli e Juventus-Sassuolo a chiudere la prima giornata di campionato. Vediamo le ultime news, probabili formazioni, quote e tante statistiche utili per le migliori scommesse sul calcio.

Pronostici Posticipi Serie A 15 Agosto: Verona-Napoli

Al Bentegodi di Verona i padroni di casa allenati da Gabriele Cioffi e che sono in acque agitate da giorni per via delle diverse cessioni eccellenti, affrontano alle 18:30 (Dazn) il Napoli di Luciano Spalletti che, dopo aver perso elementi importanti, non ha ancora effettuato colpi ad effetto. Dall’Hellas è arrivato proprio nelle ultime ore il bomber Giovanni Simeone, cui spetterà il compito di dare il cambio ad Osimhen.

Le probabili formazioni di Verona-Napoli

Cioffi non potrà contare su Veloso e Ceccherini, entrambi squalificati. Davanti Henry dovrebbe sostituire Simeone di fianco a Lasagna. Spalletti risponde con un 4-3-3 il cui tridente sarà formato da Lozano-Osimhen-Kvaratskhelia. Meret confermato tra i pali, Politano non ce la fa.

VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Ilic, Tameze, Barak, Lazovic; Henry, Lasagna. All. Cioffi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Statistiche Verona-Napoli

-Il Verona ha vinto 13 partite contro il Napoli in Serie A (14N, 31P): soltanto contro Cagliari e Fiorentina ha conquistato più successi (14) nel massimo campionato.

-Il Napoli ha vinto le ultime cinque partite d’esordio stagionale in Serie A. Il Napoli ha vinto le ultime tre partite dello scorso campionato, senza subire gol.

-Il Verona ha chiuso lo scorso campionato con un punto nelle ultime tre partite: si tratta della peggiore striscia dei gialloblù dall’inizio della scorsa stagione.

-Il Verona è la squadra che ha segnato più reti (15) nei primi 15 minuti di gioco nella Serie A 2021/22; subito dietro troviamo il Napoli a quota 12.

-Kevin Lasagna ha segnato tre gol contro il Napoli in Serie A. Hirving Lozano ha realizzato contro il Verona il 24 gennaio 2021 al Bentegodi il 3° gol piú veloce nella storia della Serie A (00:08:95). Victor Osimhen ha preso parte a tre gol (due reti e un assist) in quattro sfide di Serie A contro il Verona, inclusa una doppietta nella sfida più recente contro gli scaligeri al Bentegodi (il 13 marzo 2022).

Pronostici Posticipi Serie A 15 Agosto: Juventus-Sassuolo

La stagione della Juventus prende il via con il posticipo di lunedì 15 agosto contro il Sassuolo. Appuntamento alle 20:45 presso l’Allianz Stadium di Torino. Grandi attenzioni ovviamente saranno riservate dal pubblico di casa ad Angel Di Maria, vista l’assenza di Pogba, oltre che a Gleison Bremer, che ha attraversato il Po per vestirsi di bianconero dopo l’esperienza al Torino. Da capire se ci sarà anche l’esordio di Kostic, sbarcato da poco alla Continassa.

Il Sassuolo, invece, è un cantiere aperto con diversi calciatori al centro di trattative di mercato dopo la cessione del bomber Scamacca. Su tutti, Raspadori sembra essere molto vicino all’addio visto il corteggiamento del Napoli, ma non sono da escludere altre cessioni, nonostante l’ad Carnevali abbia tranquillizzato Alessio Dionisi sul fatto che la squadra non sarà smantellata.

Probabili formazioni di Juventus-Sassuolo

La Juve di Allegri inizia il campionato già in grande emergenza. Il tecnico bianconero non potrà contare sugli squalificati Kean e Rabiot, sui lungodegenti Chiesa, Kaio Jorge, Pogba e McKennie, oltre che sul portiere titolare Szczesny, fermato da un problema all’adduttore. Tra i pali toccherà dunque a Perin, mentre in difesa ci sarà dal primo minuto il nuovo acquisto Bremer. Arrivato ieri, potrebbe debuttare anche Filip Kostic, anche se sull’out sinistro dell’attacco potrebbe essere impiegato Cuadrado (come in amichevole col Barcellona), mentre a centrocampo Fagioli sembra in vantaggio su Rovella per affiancare Locatelli e Zakaria.

Il Sassuolo non potrà schierare lo squalificato Maxime Lopez e Traoré, attualmente in infermeria. Inoltre, potrebbero arrivare provvedimenti nei confronti di Berardi, in seguito a quanto successo dopo la gara di Coppa Italia persa contro il Modena. Raspadori in campo ma con un piede al Napoli?

Juventus (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Fagioli; Di Maria, Vlahovic, Cuadrado. Allenatore: Allegri.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Henrique, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Ceide. Allenatore: Dionisi.

Statistiche Juventus-Sassuolo

-Sono 18 i precedenti totali in Serie A tra Juventus e Sassuolo, con il bilancio nettamente a favore dei bianconeri: 13 successi, 3 pareggi e 2 successi dei neroverdi.

-Il Sassuolo ha vinto soltanto una volta in casa della Juventus in Serie A (1N, 7P), proprio nell’incontro più recente, il 27 ottobre 2021.

-Dopo avere vinto per cinque volte di fila la prima giornata, la Juventus ha pareggiato la più recente, 2-2 contro l’Udinese; i piemontesi non rimangono per due esordi stagionali di fila senza vittorie dal periodo 1978-1980 (tre pareggi in quel caso).

-Il Sassuolo non ha mai pareggiato quando ha esordito in un campionato di Serie A in trasferta; gli emiliani hanno alternato due sconfitte (entrambe contro il Torino, a Torino), a due vittorie (contro Palermo e Verona).

-Nelle ultime due stagioni (dal 2020/21), Dusan Vlahovic è il miglior marcatore in partite casalinghe in Serie A: 27 gol in 37 gare interne per lui (quattro reti in otto match con la Juventus allo Stadium e 23 gol in 29 gare con la Fiorentina al Franchi). Ángel Di María è il terzo giocatore che ha fornito più assist (131) nei cinque campionati europei dall’inizio dello scorso decennio, dietro solo a Lionel Messi (175) e Thomas Müller (151).

Ti piacciono le scommesse sul Calcio e Tennis? Entra nel canale Telegram gratuito del PRESIDENTE per le migliori bombe e le quote più alte di valore.