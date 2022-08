Quote Serie A 16 Agosto 2022, il campionato di calcio italiano è iniziato e col doppio posticipo di ferragosto si completa una prima giornata che ci da già qualche segnale interessante per le scommesse. Andiamo a vedere di cosa si tratta con risultati e anche aggiornamenti delle quote antepost. Vediamo anche il prossimo turno col big match Atalanta-Milan.

Quote Serie A 16 Agosto 2022: buona la prima per le big

La prima big a scendere in campo è stata il Milan contro l’Udinese. I campioni d’Italia sono ripartiti con un ottimo 4-2 ma l’Inter gli ha risposto a distanza col 2-1 sul Lecce. Lukaku ci ha messo meno di 2 minuti per trovare la rete al suo ritorno in nerazzurro ma poi la squadra di Inzaghi ha rischiato grosso, sbloccando la sfida al Via del Mare e portando a casa i tre punti solo nel recupero.

Anche dalla Roma ci si aspettava un debutto più tranquillo a Salerno dove è arrivata la vittoria, ma col risultato minimo di 1-0. Dall’altra parte della capitale la Lazio va sotto contro il Bologna e anche in inferiorità numerica, ma Ciro Immobile (a segno subito) e compagni la ribaltano incassando i tre punti pieni, come ha fatto il Napoli con un netto 5-2 a Verona.

Da segnalare un pirotecnico 3-2 per la Fiorentina che ha superato la neopromossa Cremonese mentre la Juventus ha travolto il Sassuolo, con Di Maria ad aprire le marcature, subito a segno in bianconero, supportato dalla doppietta di Vlahovic che si candida al titolo di capocannoniere. Tutti e 3 i favoriti (Immobile, Lukaku e Vlahovic) sono andati tutti i segno alla prima giornata, ma solo il bianconero ha fatto una doppietta.

Quote Serie A 16 Agosto 2022: statistiche campionato

In questa prima giornata abbiamo visto 7 Over 2.5 e soli 3 Under, continuando sui trend della scorsa stagione che hanno visto la Serie A come uno dei campionati con più reti. In questa prima giornata ci sono state anche 6 partite da Gol SI con entrambe le squadre a segno.

Apropósito di trend, continua anche quello dell‘Inter sui corner. Lo scorso anno i nerazzurri sono stati i migliori come corner calciati, ed hanno iniziato anche il 2022-23 con 8 calci d’angolo battuti (ma anche 6 concessi al Lecce per la partita con più corner).

La partita più cattiva è stata quella di Lazio-Bologna con 1 rosso a testa a cui la Lazio aggiunge un paio di gialli e il Bologna addirittura 5. Molto fallosa anche l’Atalanta che ha battuto la Samp, ma a costo di 6 cartellini gialli.

Prossimo turno col big match Atalanta-Milan

Sabato 20 agosto si torna in campo con gli anticipi Torino-Lazio e Udinese-Salernitana. In serata tocca a Sassuolo-Lecce e Inter-Spezia. Nerazzurri appoggiati dal 80% degli scommettitori di PLANETWIN365 in queste prime bet.

Domenica altre 4 partite al via col derby toscano Empoli-Fiorentina e con l’interessante Napoli-Monza anche se il big match è Atalanta-Milan. Le prime quote favoriscono leggermente i rossoneri appoggiati anche dal 38% degli scommettitori (il 34% sta puntando sulla Dea invece).

Lunedì si chiude con un doppio posticipo. Alle ore 18:30 dallo Stadio Olimpico c’è Roma-Cremonese mentre a Marassi alle ore 20.45 tocca a Sampdoria-Juventus. I bianconeri vincenti si prendono @1.60 e al momento hanno raccolto quasi il 60% delle preferenze.

Quote Serie A 16 Agosto 2022: Antepost

