Pronostici Serie A 2a giornata. Vediamo tutte le partite in programma per la 2a giornata del campionato di calcio italiano in campo dal 20 al 22 agosto 2022.

Pronostici Serie A 2a giornata: Torino-Lazio

Probabili Formazioni. Juric ritrova Buongiorno dietro e riabilita Lukic dopo le scuse. Vlasic o Linetty al posto dell’infortunato Miranchuk. Nella Lazio Casale va in panchina, favorito Patric. Pedro ancora out, in porta Provedel.

Statistiche

-Torino e Lazio hanno chiuso in parità ognuno degli ultimi tre incontri di Serie A.

-Considerando anche la fine dello scorso campionato, la Lazio va in gol da nove partite di campionato.

-Nessuna squadra ha collezionato più recuperi offensivi in pressing della Lazio (13 come l’Empoli) nella prima giornata di questa Serie A, al terzo posto in questa speciale classifica il Torino con otto: i granata sono quelli andati più volte al tiro nel primo turno in seguito a un recupero offensivo (quattro).

Tips. GOL SI @1.70

Pronostici Serie A 2a giornata: Udinese-Salernitana

Probabili Formazioni. Partito Soppy, a destra nell’Udinese potrebbe esordire l’irlandese Ebosele. Davanti favorito Success in coppia con Deulofeu, visto che Beto resta lontano dalla miglior condizione. Masina o Perez dietro. Nella Salernitana Vilhena e Botheim giocano, il neo arrivato Maggiore si candida come mezz’ala.

Statistiche

-L’Udinese ha perso le ultime tre partite interne di Serie A, tutte per un solo gol di scarto.

-La Salernitana sta vivendo la sua miglior striscia di imbattibilità in trasferta nella sua storia in Serie A (2V, 2N) e inoltre è andata a segno in tutte le ultime cinque gare esterne nella competizione, altro record per i campani nel massimo campionato.

-Dopo la sconfitta contro il Milan alla prima giornata, Andrea Sottil potrebbe diventare il primo tecnico dell’Udinese a perdere entrambe le prime due partite sulla panchina friulana in Serie A da Rino Marchesi nel 1989/90.

Tips. SALERNITANA +1 (AH) @1.60

Pronostici Serie A 2a giornata: Inter-Spezia

Probabili Formazioni. Inzaghi ha un dubbio a sinistra, dove Dimarco appare in vantaggio su Gosens. Bastoni e Dumfries titolari. Nello Spezia stesso 11 che ha battuto l’Empoli. Bourabia in regia, Verde in coppia con Nzola.

Statistiche

-L’Inter è imbattuta in tutti e sei i precedenti contro lo Spezia tra Serie A e Coppa Italia grazie a cinque successi e un pareggio (punteggio complessivo 16-4).

-L’Inter ha perso soltanto due delle ultime 36 partite interne di Serie A. I nerazzurri hanno vinto le ultime quattro della scorsa stagione con un punteggio complessivo di 12-3.

-Lo Spezia ha perso cinque delle sei trasferte di Serie A disputate in Lombardia.

-Lo Spezia è sia la squadra che ha subito più interruzioni alte delle proprie sequenze nel primo turno di campionato (21), che una delle due formazioni (al pari del Bologna) che ha subito più recuperi offensivi (13). L’Inter è la squadra che ha registrato più passaggi riusciti nella prima giornata di questa Serie A, 523.

Tips. INTER -2 (AH) @1.73

Pronostici Serie A 2a giornata: Sassuolo-Lecce

Probabili Formazioni. Dionisi lancia Pinamonti dal 1’, mentre Ayhan rimane favorito su Erlic. Maxime Lopez rientra in regia. Nel Lecce 11 molto simile a quello che ha perso con l’Inter. In attacco Strefezza, Ceesay, Di Francesco.

Statistiche

-Sassuolo e Lecce hanno pareggiato tre delle quattro partite disputate tra Serie A e Serie B.

-In due presenze di Serie A contro il Lecce giocate nel 2019/20, Domenico Berardi ha preso parte a tre reti (due gol e un assist).

Tips. BERARDI GOL E ASSIST @6.00

Pronostici Serie A 2a giornata: Empoli-Fiorentina

Probabili Formazioni. Zanetti insiste sulla coppia Lammers-Destro. Haas da valutare, dietro ok Luperto. Nella Fiorentina possibili cambi, tutto si capirà meglio dopo la Conference League. Bonaventura out per un problema muscolare, rischia anche Nico Gonzalez, uscito malconcio dal Franchi.

Statistiche

-Le ultime quattro sfide tra Empoli e Fiorentina in Serie A sono sempre state vinte dalla squadra di casa (due successi per parte).

-La Fiorentina è sia la squadra che ha effettuato più tiri in questo primo turno di campionato (28), che quella che ha collezionato il possesso palla più alto (74.6%).

-Sam Lammers e Luka Jovic sono due dei tre giocatori (al pari di Sabiri) ad aver tentato più conclusioni nella prima giornata di questo campionato: l’attaccante dell’Empoli però ne ha mandate solo due nello specchio della porta, ma senza trovare la via della rete (un centro con tre tiri nello specchio invece per il serbo della Viola).

Tips. JOVIC OVER 1,5 TIRI IN PORTA @1.65

Pronostici Serie A 2a giornata: Napoli-Monza

Probabili Formazioni. Spalletti conferma l’11 di Verona, con il tridente Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. I nuovi Simeone, Raspadori e Ndombele iniziano in panchina. Nel Monza coppia d’attacco Petagna-Caprari, occhio a Sensi in regia, Ranocchia confermato da mezz’ala.

Statistiche

-Il Napoli ha perso due delle ultime quattro sfide di Serie A contro formazioni neopromosse (2V).

-Luciano Spalletti sta viaggiando a una media punti di 2.10 a match da quando allena il Napoli in Serie A: solo Maurizio Sarri (2.27 a partita) vanta una media migliore nell’era dei tre punti a vittoria nel massimo campionato alla guida degli Azzurri.

Tips. NAPOLI VINCE @1.38

Big match: Atalanta-Milan

Probabili Formazioni. Gasperini con il dubbio Koopmeiners, che si è allenato a parte e pare non recuperare. Ederson non recupera. In avanti Zapata e Muriel. Malinovskyi in partenza. Nel Milan ok Tonali, che rientra. Diaz favorito su De Ketelaere.

Statistiche

-L’Atalanta ha perso ognuna delle ultime tre gare di Serie A contro il Milan, dopo essere rimasta imbattuta in 10 delle precedenti 11 (4V, 6N).

-L’Atalanta è la formazione che ha subito meno tiri nello specchio (uno su 11 concessi) nel primo turno di questa Serie A, mentre solo il Napoli (sei) ha fronteggiato in generale meno tiri totali rispetto al Milan (nove).

-Duván Zapata ha segnato un solo gol nelle ultime 13 partite disputate in Serie A.

Tips. UNDER 2,5 @2.10

Pronostici Serie A 2a giornata: Bologna-Verona

Probabili Formazioni. Nel Bologna possibile Lykogiannis come terzo dietro, con Cambiaso alto a sinistra. Sansone e Soriano a supporto di Arnautovic. Nel Verona in attacco Lasagna e Henry, dubbi per il terzo dietro, visto che Ceccherini non sta bene. Pronto Retsos.

Statistiche

-Il Bologna ha ottenuto un clean sheet in tre degli ultimi quattro confronti casalinghi contro il Verona nel massimo campionato.

-Il Bologna – ko nel primo match con la Lazio – non subisce due sconfitte consecutive nelle prime due partite giocate in un campionato di Serie A dalla stagione 2015/16.

-Il Verona – sconfitto all’esordio dal Napoli – nello scorso campionato ha rimediato due sconfitte nelle prime due gare di Serie A.

-Il Verona ha subito 17 gol nelle ultime otto partite disputate in Serie A (oltre due di media a match): i veneti non ottengono un clean sheet in campionato dal 4 aprile scorso contro il Genoa.

Tips. DOPPIA CHANCE 1X @1.35

Primo posticipo del lunedì, Roma-Cremonese

Probabili Formazioni. Mourinho non cambia e schiera lo stesso 11 di Salerno. Dybala e Zaniolo a supporto di Abraham, Pellegrini arretrato. Nella Cremonese Quagliata a sinistra, Ascacibar in mezzo, Okereke fa coppia con Dessers davanti.

Statistiche

-Considerando anche l’ultima gara della scorsa stagione, la Roma non subisce gol da due partite di Serie A.

-José Mourinho potrebbe diventare il terzo allenatore della Roma nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) a vincere entrambe le prime due gare disputate dai giallorossi in un nuovo campionato di Serie A.

-La Cremonese ha subito 28 conclusioni (11 delle quali nello specchio della porta) nel primo match contro la Fiorentina: entrambi record negativi nella prima giornata di questo campionato.

-La Cremonese è la formazione che ha collezionato più attacchi verticali nel primo turno di questo campionato (cinque).

-Tammy Abraham nello scorso campionato ha segnato almeno un gol contro ognuna delle tre neo promosse: uno al Venezia, uno alla Salernitana, due all’Empoli.

Tips. ROMA VINCENTE @1.25

Sampdoria-Juventus chiudono la seconda giornata di campionato

Probabili Formazioni. Giampaolo dá fiducia a Caputo davanti e conferma anche Sabiri e Djuricic. Nella Juventus 4-3-3 con Cuadrado e Kostic ai lati di Vlahovic. McKennie mezz’ala, a sinistra Alex Sandro.

Statistiche

-La Juventus si è aggiudicata tutti gli ultimi sei incontri con la Sampdoria in Serie A.

-Juventus che ha vinto realizzando sempre almeno due reti le ultime tre trasferte con la Sampdoria nel massimo campionato.

-La Juventus ha vinto entrambe le prime due gare stagionali di Serie A in otto degli ultimi 12 campionati.

-La Sampdoria non segna da due partite di Serie A (considerando anche la scorsa stagione).

-Considerando gli ultimi quattro campionati di Serie A – incluso quello attuale – e i primi due turni giocati nel torneo, la Sampdoria ha raccolto appena un punto (lo scorso anno alla seconda con il Sassuolo) in sette match disputati (6P).

Tips. JUVENTUS VINCENTE @1.60