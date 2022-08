Pronostici Atalanta-Milan 21 Agosto, è il big match della seconda giornata di Serie A, in campo a Bergamo domenica 21 agosto alle ore 20:45. Vediamo quote, statistiche, ultime dai campi, probabili formazioni e analisi con i consigli per le scommesse.

Pronostici Atalanta-Milan 21 Agosto 2022: Quote, ultime dai campi e probabili formazioni

Sarà il Gewiss Stadium a ospitare primo big match della Serie A 2022/2023. Atalanta-Milan si troveranno di fronte nella partita clou della seconda giornata, per i bookmaker la più equilibrata del turno. In quota si parte quasi alla pari, con un leggero scarto a favore dei rossoneri che nello stadio bergamasco hanno vinto gli ultimi due precedenti: il «2» stavolta vale @2,50 su Planetwin365, l’Atalanta insegue @2,77, mentre il segno «X» è @3,45.

Ugualmente divise le scelte degli scommettitori, che nel 38% dei casi hanno puntato su Pioli, mentre il 34% ha scelto Gasperini. Protagonista contro l’Udinese con una doppietta, Rebic trova di nuovo spazio sul tabellone dei marcatori @3,00, anche se davanti a lui gli analisti piazzano Giroud @2,55, che potrebbe tornare dal primo minuto; Zapata e Muriel, rispettivamente @2,55 e @2,75, sono invece le speranze dei nerazzurri.

Marcatori a parte, i quotisti puntano su una partita da almeno tre reti complessive, con l’Over @1,68, mentre la possibilità che entrambe le squadre vadano a segno vale @1,55.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Okoli, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Scalvini, Maehle; Pasalic; Zapata, Muriel. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Carnesecchi, Ederson, Palomino, Koopmeiners

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ibrahimovic

Pronostici Atalanta-Milan 21 Agosto 2022: statistiche e scommesse

L’Atalanta ha perso ognuna delle ultime tre gare di Serie A contro il Milan, dopo essere rimasta imbattuta in 10 delle precedenti 11 (4V, 6N).

Con Stefano Pioli in panchina, il Milan ha sempre vinto le prime due partite di un nuovo campionato di Serie A. Il Milan ha vinto tutte le ultime sette partite di Serie A.

L’Atalanta è la formazione che ha subito meno tiri nello specchio (uno su 11 concessi) nel primo turno di questa Serie A, mentre solo il Napoli (sei) ha fronteggiato in generale meno tiri totali rispetto al Milan (nove).

Duván Zapata ha segnato un solo gol nelle ultime 13 partite disputate in Serie A: si tratta del suo peggior rendimento realizzativo dall’inizio dell’avventura all’Atalanta nel massimo campionato (in quel caso un gol nelle prime 13 presenze del torneo 18/19, prima di andare a segno alla quattordicesima).

Ante Rebic ha segnato una doppietta nel primo match contro l’Udinese: nessun giocatore della storia del Milan ha mai iniziato il campionato con due marcature multiple nelle prime due partite disputate dai rossoneri in un torneo di Serie A.

L’Atalanta è stata l’unica formazione contro cui Rafael Leao ha segnato sia nel match d’andata che in quello di ritorno nella Serie A 21/22.

Tips. UNDER 2,5 @2.10

Tutte le quote sul campionato di calcio italiano

