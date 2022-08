Pronostici Sampdoria-Juventus 22 Agosto. La 2a giornata di Serie A sarà chiusa dal posticipo di lunedì sera alle ore 20:45 da Marassi. Vediamo quote, statistiche, ultime dai campi, probabili formazioni e analisi con i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Pronostici Sampdoria-Juventus 22 Agosto 2022: Quote, ultime dai campi e probabili formazioni

Dopo il rotondo 3-0 all’esordio in casa contro il Sassuolo, la Juventus è ospite della Sampdoria che invece ha perso contro l’Atalanta ed è sfavorita @5.75 anche per questa sfida interna dove i bianconeri sono favoriti @1.60. Attesa una partita da Over 2,5, opzione favorita @1.80 rispetto a Under che si gioca sopra la pari.

Tra i marcatori attenzione a Dusan Vlahovic, nuovo favorito per il titolo di capocannoniere dopo la doppietta all’esordio. Un altra rete anche a Genova paga @2.25, con l’attaccante della Juve che è pure una bestia nera della Samp.

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. All. Giampaolo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Conti, Trimboli

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, McKennie; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. All. Allegri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Chiesa, Di Maria, Kaio Jorge, Pogba, Szczesny

Pronostici Sampdoria-Juventus 22 Agosto 2022: Statistiche e scommesse

La Juventus si è aggiudicata tutti gli ultimi sei incontri con la Sampdoria in Serie A.

La Juventus ha vinto realizzando sempre almeno due reti le ultime tre trasferte con la Sampdoria nel massimo campionato.

La Sampdoria non segna da due partite di Serie A (considerando anche la scorsa stagione).

La Juventus ha vinto entrambe le prime due gare stagionali di Serie A in otto degli ultimi 12 campionati (l’ultimo nel 2019/20 con Sarri alla guida): in tutte le otto occasioni in cui ha centrato sei punti nei primi due turni, ha poi vinto lo Scudetto a fine anno.

Considerando gli ultimi quattro campionati di Serie A – incluso quello attuale – e i primi due turni giocati nel torneo, la Sampdoria ha raccolto appena un punto (lo scorso anno alla seconda con il Sassuolo) in sette match disputati (6P).

Dalla stagione 2020/21 ad oggi, la Sampdoria ha segnato solamente un gol su punizione diretta in Serie A: quello firmato da Abdelhamid Sabiri contro la Juventus nel match al Ferraris dello scorso 12 marzo.

Nelle quattro occasioni in cui ha affrontato la Sampdoria giocando titolare in Serie A, Dusan Vlahovic è sempre andato a segno: cinque gol in quattro partite dal 1’ contro i blucerchiati, tre di questi nelle due al Ferraris.

Tips. JUVENTUS VINCENTE @1.60 / VLAHOVIC MARCATORE @2.25

