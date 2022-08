Quote Serie A 2a giornata, la Juventus e il Milan non vanno oltre il pareggio. Altra vittoria di misura della Roma. Il Napoli vola sulle ali dell’entusiasmo e dei gol di Kvaratskhelia che spunta tra i favoriti delle quote antepost per il capocannoniere.

Quote Serie A 2a giornata: Milan e Juve fermate

Il big match Atalanta-Milan si chiude sul 1-1. Pareggio anche della Juventus che a Marassi non va oltre lo 0-0 contro la Sampdoria. L’altro posticipo invece porta alla vittoria la Roma, anche se la squadra di Mourinho soffre e vince solo 1-0 contro la neopromossa Cremonese.

Nessun problema per l’Inter che batte 3-0 lo Spezia e continua a punteggio pieno, come il Napoli di Spalletti che continua a stupire con la stella georgiana di cui parliamo dopo. Questa seconda giornata non ha regalato molto con 8 8 Under 2,5 su 10 partite e tanti pareggi per 0-0 e 1-1.

Quote Serie A: l’Inter allunga sulla Juve per lo scudetto

Primo allungo in classifica e nelle quote dei bookmaker per l’Inter, unica squadra del trio di grandi favorite a vincere nella seconda giornata di Serie A. I nerazzurri si lasciano alle spalle Juventus e Milan, fermate sul pareggio da Sampdoria e Atalanta, e aumentano il vantaggio nelle scommesse sullo scudetto: dal 2,65 della scorsa settimana, la squadra di Inzaghi si gioca ora @2,50 su Planetwin365.

In salita va invece l’offerta dei bianconeri, che da 2,70 sono ora valutati @3,25, e anche per i rossoneri la quota va al rialzo, passando da 4,75 @5,00. Stabile @7 volte la posta c’è la Roma, pure a punteggio pieno come l’Inter e come il Napoli, che dopo le convincenti prove contro Verona e Monza compie i progressi più evidenti nelle valutazioni degli analisti: partiti a 14,00, gli azzurri sono ora @11,00.

Quote Serie A: Salvezza, Cremonese e Lecce ancora a secco

I primi 180 minuti della nuova Serie A hanno dimostrato la difficoltà di adattamento delle neopromosse al massimo campionato. Partite con il piede sbagliato, le tre squadre salite nel passato campionato dalla Serie B, hanno incassato due sconfitte in altrettante partite. Per i betting analyst però, a rischiare maggiormente è la Cremonese, per cui il ritorno immediato in Serie B si gioca @1,40.

Situazione difficile anche per il Lecce, con la retrocessione @1,65, mentre sembra essere messo meglio il Monza, nonostante zero punti e sei reti incassate in due partite, con la retrocessione per i brianzoli è in quota @5,50.

Rischia anche quest’anno la Salernitana, ancora a zero punti, per cui la retrocessione è in quota @2. Non se la passano molto meglio lo Spezia, @2,20, e l’Empoli @2,50.

Quote Serie A 2a giornata: sorprendente Kvaratskhelia in lotta per il campionato

Prima il gol all’esordio con il Verona, poi la doppietta con il Monza. Sono bastate due giornate a Khvicha Kvaratskhelia per conquistare i tifosi del Napoli ma soprattutto l’attenzione dei bookmaker, che fino a ieri avevano escluso la new entry azzurra dalla lista dei pretendenti al titolo di capocannoniere.

Il georgiano ha fatto stamattina il suo ingresso nell’elenco: su Planetwin365 si parte da quota @36, un’offerta sostanziosa ma che comunque lo pone davanti ai compagni di squadra Simeone @46, Lozano @61 e Raspadori @86, con il solo Osimhen davanti a lui, @8 volte la posta.

Kvaratskhelia si piazza meglio anche su Dzeko @46 e Giroud @56, mentre parte la rincorsa ai grandi favoriti degli analisti. Davanti a tutti i bookie confermano Vlahovic, @3,50 con Lukaku secondo @4,00 e Immobile sul terzo gradino del podio @4,50.

Prossima giornata con Lazio-Inter e Juve-Roma

Alla terza giornata si inizia a fare sul serio con l’anticipo Lazio-Inter, primo vero test per entrambe le squadre. Al sabato grande attesa anche per Juventus-Roma, con i giallorossi che arrivano a Torino a punteggio pieno, e sarà una partita speciale per Dybala che non è ancora entrato nei meccanismi della Roma.

Anche domenica non manca lo spettacolo con Fiorentina-Napoli. I partenopei testeranno le loro ambizioni da favoriti in quota a Firenze, ma attenzione ai viola che hanno iniziato la stagione con una serie di vittorie.

Tutte le quote sulla Serie A

