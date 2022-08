Pronostici Serie A 3a giornata. Vediamo le ultime dai campi con probabili formazioni, statistiche, quote e i consigli per le scommesse su tutte le partite del campionato di calcio italiano in campo dal 26 al 28 agosto.

Pronostici Serie A 3a giornata: Monza-Udinese

Probabili Formazioni. Stroppa punta su Sensi e Pessina in mediana. Dietro ko Marí e Ranocchia, gioca Antov. In attacco Caprari e Petagna. Nell’Udinese Ebosele a destra, in attacco prima da titolare per Beto accanto a Deulofeu.

Statistiche

-L’Udinese non ha pareggiato nessuna delle ultime 10 gare di Serie A contro squadre neopromosse (7V, 3P).

-Nelle ultime 15 trasferte di Serie A l’Udinese non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato (4V, 5N, 6P), sconfitta contro il Milan nella più recente.

-Monza e Udinese sono due delle tre squadre che hanno concesso più agli avversari in termini di Expected Goals: 4.2 per i lombardi (sei reti incassate) e 4.0 per i friulani (quattro gol subiti) – prima di queste solo la Cremonese (4.9).

Tips. GOL SI @1.67

3

Big Match: Lazio-Inter, ritorno al passato per Inzaghi

Ultime dai campi. Sarri ritrova Pedro e lo lancia dal 1’. Sfida tra Anderson e Zaccagni per il terzo posto nel tridente. Cataldi favorito su Marcos Antonio. Nell’Inter solito 11, con un solo dubbio a sinistra, dove Dimarco è ancora favorito su Gosens.

Probabili Formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku. All. S. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dalbert, Mkhitaryan

Statistiche.

-In ben nove delle precedenti 13 occasioni in cui Lazio e Inter si sono affrontate in Serie A nel corso delle prime tre giornate, l’incontro si è concluso in parità.

-La Lazio è imbattuta da tre partite in casa contro l’Inter in Serie A (2V, 1N).

-I biancocelesti hanno subito almeno una rete nelle ultime sei gare interne contro i nerazzurri (12 in totale).

-Dopo le due reti al Lecce e le tre allo Spezia, l’Inter può segnare più di un gol nelle prime tre uscite stagionali di Serie A per due campionati di fila per la prima volta nella sua storia.

-L’Inter ha vinto tutte le ultime tre trasferte di campionato e con Simone Inzaghi non è mai arrivata a quattro successi esterni di fila.

-La Lazio è la squadra con la più alta precisione di tiro nelle prime due giornate di campionato: il 67% delle conclusioni dei biancocelesti hanno centrato lo specchio – l’Inter è seconda in questa classifica con il 57%.

Tips. PAREGGIO @3.80 / GOL SI @1.61

Pronostici Serie A 3a giornata: Cremonese-Torino

Probabili Formazioni. Alvini conferma la coppia Okereke-Dessers davanti. Lochoshvili dietro e Ascacibar in mezzo ci sono. Nel Torino Vojvoda sfida Aina a sinistra, Vlasic con Radonjic dietro a Sanabria.

Statistiche.

-La Cremonese torna a disputare una gara casalinga in Serie A per la prima volta dal 5 maggio 1996.

-Il Torino ha vinto tutte le ultime tre partite contro squadre neopromosse in Serie A (tutte in trasferta).

-Il Torino ha vinto le ultime tre trasferte di campionato, tra questa stagione e la scorsa.

-La Cremonese è la squadra che ha concesso più conclusioni agli avversari nelle prime due giornate di questo campionato (55).

Tips. DOPPIA CHANCE X2 @1.38

Juventus-Roma, Dybala torna a Torino da ex

Ultime dai campi. Allegri pensa a Miretti come mezz’ala accanto a Locatelli e Rabiot. Cuadrado e Kostic esterni, Vlahovic punta centrale. Nella Roma Matic e Cristante in mediana, avanza Pellegrini con Dybala sulla trequarti.

Probabili Formazioni.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, De Sciglio; Miretti, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. All. Allegri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Chiesa, Di Maria, Kaio Jorge, Pogba

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Darboe, Wijnaldum, Zaniolo

Statistiche.

-La Juventus ha vinto 85 delle 176 sfide in Serie A contro la Roma (50N, 41P) comprese tutte le ultime tre. La Juventus ha vinto 10 delle 11 sfide interne contro la Roma disputate da quando è stato inaugurato l’Allianz Stadium (1 persa, 1-3 il 1° agosto 2020 con Sarri in panchina).

-Due clean sheets nelle prime giornate ella Juve. La Roma ha vinto senza subire gol le ultime due trasferte di campionato.

-José Mourinho ha perso le ultime due sfide contro la Juventus, entrambe nella scorsa Serie A.

-Paulo Dybala è il giocatore che ha segnato più gol (68) all’Allianz Stadium, considerando tutte le competizioni – l’ex bianconero, con 82 gol segnati è il 10° miglior marcatore nella storia della Juventus in Serie A.

Tips. UNDER 2.5 @1.85 / DYBALA MARCATORE @3.00

Pronostici Serie A 3a giornata: Milan Bologna

Probabili Formazioni. Pioli lancia De Ketelaere e Giroud dal 1’. Messias ancora favorito sulla destra. Nel Bologna chance per Barrow alle spalle di Arnautovic. Kasius e Cambiaso esterni.

Statistiche.

-Il Milan ha perso solo una delle ultime 25 sfide in Serie A contro il Bologna (18V, 6N). Il Milan ha ottenuto un clean sheet in entrambe le ultime due sfide di Serie A al Meazza contro il Bologna (1V, 1N)

-La striscia di 18 incontri consecutivi senza sconfitte (12V, 6N) del Milan è la più lunga serie di imbattibilità attualmente aperta nei cinque grandi campionati europei.

-Due dei sei cartellini rossi di questo campionato sono stati estratti verso giocatori del Bologna.

Tips. MILAN @1.35 / BOLOGNA (1X2 CARTELLINI) @1.67

Pronostici Serie A 3a giornata: Spezia-Sassuolo

Probabili Formazioni. Gotti non recupera Verde e Amian. Bourabia in regia, possibile Strelec accanto a Nzola. Nel Sassuolo Erlic dietro, Lopez regista, Berardi e Kyriakopoulos sorreggono Pinamonti.

Statistiche.

-Nei quattro precedenti in Serie A tra Spezia e Sassuolo entrambe le formazioni hanno sempre trovato la via del gol.

-Il Sassuolo ha perso quattro delle ultime cinque trasferte di Serie A (1V).

-Domenico Berardi è il calciatore che è stato coinvolto in più gol nel 2022 in Serie A: 16 in 18 match (otto marcature e otto passaggi vincenti). Il classe ’94 ha preso parte a quattro gol in quattro sfide contro lo Spezia in Serie A (tre reti e un assist).

Tips. GOL SI @1.55

Pronostici Serie A 3a giornata: Salernitana-Sampdoria

Probabili Formazioni. Nicola cambia qualcosina rispetto a Udine. A sinistra Bradaric, con Mazzocchi a destra e Candreva più interno. Davanti con Bonazzoli c’è Dia. Nella Sampdoria ancora 4-1-4-1 con Djuricic e Leris esterni. Caputo attaccante.

Statistiche.

-Il bilancio in Serie A tra Salernitana e Sampdoria è in perfetta parità con tre vittorie per parte e nessun pareggio.

-Da una parte la Sampdoria è la squadra che ha perso più partite in Serie A nel 2022, dall’altra nessuna formazione ha pareggiato più della Salernitana nel periodo (nove, alla pari dell’Empoli).

-La Sampdoria non ha segnato in queste due prime giornate di campionato. La Salernitana non ha segnato alcun gol nelle prime due gare stagionali per la prima volta in Serie A.

Tips. PAREGGIO @3.30 / GOL NO @2.11

Pronostici Serie A 3a giornata: Verona-Atalanta

Probabili Formazioni. Nel Verona ancora da monitorare Ceccherini, che non sta bene. Veloso possibile sorpresa in mezzo, Henry e Lasagna tandem offensivo. Nell’Atalanta occhio a Lookman, che potrebbe giocare al posto di Muriel e Malinovskyi. Ederson parzialmente in gruppo, forse strappa una convocazione.

Statistiche.

-Sfida numero 45 in Serie A tra Verona e Atalanta: sono 12 le vittorie dei gialloblù, 14 i pareggi e 18 le vittorie dei nerazzurri.

-L’Atalanta è sia la squadra che ha commesso più falli (36) in queste prime due giornate di Serie A, sia quella che ha ricevuto più ammonizioni (10).

Tips. ATALANTA (1X2 CARTELLINI) @2.25

Pronostici Serie A 3a giornata: Lecce-Empoli

Probabili Formazioni. Baroni aspetta Umtiti e intanto lancia l’altro nuovo difensore Pongracic. Strefezza e Di Francesco esterni, Ceesay davanti. Nell’Empoli 11 confermato, con Lammers e Destro sorretti da Bajrami. Cambiaghi starà fuori un mese.

Statistiche.

-Il Lecce ha perso solo una delle 10 sfide interne contro l’Empoli tra Serie A e Serie B (6V, 3N).

-L’Empoli non ha ancora segnato in questo campionato.

-L’Empoli ha perso cinque delle ultime sei trasferte di Serie A (1V).

Tips. DOPPIA CHANCE 1X @1.41

Posticipo di domenica sera, Fiorentina-Napoli

Probabili Formazioni. Italiano dovrà capire la situazione dei suoi dopo la gara con il Twente. Possibile ampio turnover. Nel Napoli stesso 11 delle prime due uscite. Simeone, Raspadori e Ndombele iniziano in panchina.

Statistiche.

-Il Napoli ha vinto le ultime tre sfide al Franchi contro la Fiorentina in Serie A, sempre realizzando almeno due gol (otto in totale).

-Nel 2022 la Fiorentina ha mantenuto sette volte la porta inviolata in casa, su 11 partite: nel periodo nessuna squadra di Serie A ha fatto meglio (sette anche il Milan).

-Il Napoli ha stabilito il suo nuovo record di gol segnati nelle prime due gare in una stagione di Serie A: nove (superate le otto del 2020/21). Il Napoli ha vinto le ultime tre trasferte di campionato.

-Khvicha Kvaratskhelia potrebbe diventare solo il 2° giocatore del Napoli a segnare in tutte le sue prime tre gare assolute in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo José Callejón nel 2013/14.

Tips. NAPOLI RIMBORSO IN CASO DI PAREGGIO @1.58

