Quote Serie A 3a giornata, vediamo i risultati del 3° turno del campionato di calcio italiano con tutte le quote antepost aggiornate, ma non c’è un attimo di respiro visto che da martedì si torna in campo col turno infrasettimanale aperto dall’interessante Sassuolo-Milan.

Quote Serie A 3a giornata: l’Inter frena ma rimane favorita per lo scudetto

Brutta lavata di capo per Inzaghi che a Roma perde 1-3 contro la sua ex Lazio, ma secondo le quote antepost SNAI rimane sempre l’Inter la squadra da battere @3.25 per lo scudetto, inseguita dalla Juventus @3.75 che è stata bloccata sul pareggio dalla Roma che si assesta @6.50 per il tricolore, dietro al Milan @4.50 per il bis. Il Napoli ha pareggiato a Firenze ma @7.50 rimane una candidata al titolo finale.

Dopo la carenza di reti nelle prime giornate, a livello statistico questo 3° turno di campionato ha un pò cambiato i trend con 5 partite da Over 2.5 (50%) e 6 partite chiuse con GOL/GOL (60%).

Quote Serie A 3a giornata: capocannoniere, Immobile e Vlahovic staccano Lukaku

Dusan Vlahovic a segno contro la Roma, raggiunge Kvaratskhelia al comando della classifica capocannonieri con tre reti. L’attaccante bianconero è favorito @3.50 per il titolo di capocannoniere assieme a Ciro Immobile che però è fermo a 1 sola rete. I due staccano Romelu Lukaku che rischia di saltare qualche partita (tra cui il derby) per un infortunio. Largo al compagno, Lautaro Martinez che ha segnato 2 reti finora.

Quote Serie A 3a giornata: salvezza, Monza ancora a zero, Stroppa rischia l’esonero

Un mercato di assoluto livello per sognare una prima in Serie A da protagonista: erano queste le intenzioni del Monza costruito da Adriano Galliani e invece ancora fermo a quota zero dopo le prime tre giornate di campionato. Un avvio così negativo, sia per risultati che per prestazioni, sta facendo tremare la panchina di Giovanni Stroppa, con il suo esonero che paga @1,45 volte la posta secondo gli esperti Snai.

Stessa quota per il tecnico del Verona Gabriele Cioffi, capace di conquistare solamente un punto nelle prime uscite con i veneti. Leggermente più alto, @1,75, l’addio dell’esordiente Massimiliano Alvini, fermo anche lui a zero punti in classifica con la Cremonese, e Marco Giampaolo della Samp, abile a fermare la Juventus sul pari lo scorso weekend, ma ancora a secco di gol in 270’.

Si gioca invece @1,85 la possibilità di esonero o dimissioni del duo Marco Baroni e Paolo Zanetti, reduci dal pari del Via del Mare per 1-1 tra Lecce ed Empoli che ha permesso ai pugliesi di centrare il primo risultato utile dopo la promozione e ai toscani il secondo pari consecutivo, con tanto di primo gol stagionale.

Prossimo turno, subito in campo martedì con Sassuolo-Milan

Il Milan torna al Mapei Stadium dove, poco più di 3 mesi fa, ha festeggiato lo scudetto. I Campioni d’Italia sono ospiti, nel primo dei 3 anticipi della quarta giornata di Serie A, di un Sassuolo che, nonostante sia orfano di due dei suoi leader offensivi, Scamacca e Raspadori, rimane sempre una squadra pericolosa. I rossoneri, secondo gli esperti Sisal, partono nettamente favoriti @1,57 rispetto al @5,50 degli emiliani mentre si scende @4,25 per il pareggio.

La storia racconta che le sfide tra Sassuolo e Milan sono sempre ricche di gol: l’Over @1,50, si fa preferire di molto all’Under, offerto @2,40. Un terzo degli scontri diretti è peraltro terminato con il punteggio di 2-1: lo stesso risultato esatto in favore dei neroverdi pagherebbe @18 volte la posta, quello per i ragazzi di Pioli si gioca @8,50.

3

Olivier Giroud ha ancora negli occhi la doppietta dello scorso 22 maggio tanto che il francese punta a ripetersi: un’altra marcatura multipla è data @6,25. Sassuolo-Milan è però la partita di Domenico Berardi, top scorer della sfida con 10 marcature. Il leader di Dionisi quando vede il Diavolo si scatena e l’undicesima marcatura ai rossoneri è offerta @3,75.

L’Inter, dopo lo stop all’Olimpico con la Lazio, vuole riprendere la marcia in campionato ospitando una Cremonese ancora a quota zero. I nerazzurri partono favoritissimi, per gli esperti Sisal, @1,15 rispetto al @17 del blitz grigiorosso con il pareggio offerto @8,00. Lautaro Martinez si sta dimostrando l’uomo in più dei nerazzurri: vederlo ancora come primo marcatore è in quota @4,10. Alvini spera che Cyriel Dessers, gol @5,00, possa sbloccarsi.

La Roma riceve il Monza all’Olimpico nel primo incrocio assoluto tra i due club. Giallorossi vittoriosi a bassa quota, @1,25, contro il @12 dei lombardi con il pareggio in quota @6,00. Andrea Belotti vorrebbe subito alzare la cresta di fronte ai suoi nuovi tifosi: la prima rete giallorossa del Gallo è offerta @2,50. Il Monza si affida ancora ad Andrea Petagna, nel tabellino dei marcatori @5,00.