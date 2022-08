Pronostici Serie A 4a giornata 2022, turno infrasettimanale del campionato di calcio italiano che torna in campo già da martedì con l’anticipo Sassuolo-Milan. Vediamo tutte le partite in programma e i nostri consigli per le scommesse.

Pronostici Serie A 4a giornata 2022: Sassuolo-Milan

Probabili Formazioni. Dionisi non varia il suo 11 e conferma quasi in blocco la squadra di La Spezia. Toljan a destra, Erlic in mezzo, Pinamonti attaccante centrale. Nel Milan Giroud in attacco, Saelemaekers in vantaggio su Messias, mentre De Ketelaere partirà sicuramente dal 1’. Rebic e Origi non convocati.

Statistiche.

-Al Mapei Stadium il Milan ha conquistato il 19° scudetto nell’ultima stagione. I rossoneri hanno vinto tutte le ultime sei trasferte in casa del Sassuolo in Serie A.

-Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime 19 partite di campionato (13V, 6N).

-Il Milan è la vittima preferita di Domenico Berardi in Serie A: l’attaccante del Sassuolo ha realizzato 10 reti contro i rossoneri, di cui due nelle ultime quattro sfide, dopo che era rimasto a secco nelle sette precedenti. Domenico Berardi e Rafael Leão (otto reti e otto assist entrambi) sono due dei tre calciatori che hanno preso parte a più reti in Serie A nel corso del 2022 (16, al pari di Ciro Immobile).

TIPS: BERARDI MARCATORE @3.50

Pronostici Serie A 4a giornata 2022: Inter-Cremonese

Probabili Formazioni. Inzaghi medita qualche cambio dopo la batosta di Roma. Pronti Onana, Gosens e anche Dzeko, che prenderà il posto dell’infortunato Lukaku. Calahnoglu titolare. Nella Cremonese possibili alcune piccole variazioni. Ascacibar, Ghiglione e Chiriches dovrebbero partire dal 1’.

Statistiche.

-L’Inter ha vinto tutte le ultime otto sfide di Serie A contro formazioni neopromosse.

-La Cremonese ha perso le prime tre partite per la prima volta in una singola stagione di Serie A.

-Lautaro Martinez ha partecipato a 16 marcature nelle sue ultime 13 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (12G, 4A).

TIPS: LAUTARO MARTINEZ MARCATORE @1.75

Pronostici Serie A 4a giornata 2022: Roma-Monza

Probabili Formazioni. Mourinho potrebbe cambiare qualcosina per la gara in casa con il Monza. Si scaldano Zalewski ed El Shaarawy. Belotti inizia in panchina. Nel Monza Pessina e Marrone possibili titolari, davanti coppia Caprari-Petagna.

Statistiche.

-La Roma ha perso solo una delle ultime 43 sfide di Serie A contro formazioni neopromosse (36V, 6N).

-La Roma è rimasta imbattuta nelle ultime nove partite casalinghe di campionato (5V, 4N).

-In questa partita si affronteranno la squadra che ha subito più gol finora in campionato (Monza, otto reti) e una delle quattro ad aver concesso solamente un gol (Roma, come Atalanta, Juventus e Salernitana).

-Dopo aver realizzato quattro gol nelle prime quattro sfide contro squadre neopromosse in Serie A, Tammy Abraham è rimasto a secco in tutte le ultime tre; in particolare non ha ancora partecipato a un gol in quattro partite giocate allo Stadio Olimpico contro squadre provenienti dalla Serie B.

TIPS: ABRAHAM MARCATORE @1.90

Pronostici Serie A 4a giornata 2022: Empoli-Verona

Probabili Formazioni. Zanetti dà fiducia al giovane Baldanzi sulla trequarti e ritrova Destro dall’inizio in coppia con Lammers. Nel Verona Coppola dietro, Terracciano a destra, Hongla in mezzo. Occhio ad Henry, insidiato da Djuric.

Statistiche.

-Empoli e Verona si sono affrontate 10 volte in Serie A e il bilancio tra le due formazioni è in perfetta parità: quattro vittorie per parte e due pareggi, compreso l’1-1 nel marzo 2022 dell’ultimo precedente.

-L’Empoli è la squadra che da inizio 2022 ha pareggiato più partite nel massimo campionato italiano (10 su 22) ed ha pareggiato le ultime due gare di Serie A giocate al Castellani.

-Il Verona ha pareggiato tutte le ultime quattro trasferte di Serie A in Toscana, tutte con il punteggio di 1-1.

TIPS: PAREGGIO @3.35 / RISULTATO ESATTO 1-1 @6.50

Pronostici Serie A 4a giornata 2022: Sampdoria-Lazio

Probabili Formazioni. Giampaolo ritrova Bereszynski a destra e preferisce Vieira come mediano, con Villar avanzato. Sabiri sempre titolare. Nella Lazio Luis Alberto e Pedro sono in ascesa e potrebbero giocare al posto di Vecino e Zaccagni. Patric confermatissimo.

Statistiche.

-La Lazio ha vinto cinque delle ultime sei partite in Serie A in casa della Sampdoria (1P), sempre realizzando almeno due reti.

-La Sampdoria è l’unica squadra che in questo campionato non ha ancora segnato un gol: è la prima volta nella storia della competizione in cui i blucerchiati rimangono a secco nelle prime tre gare stagionali di Serie A.

-La Sampdoria non ha trovato il gol nelle sue ultime due gare interne di campionato: i blucerchiati non registrano tre partite in casa di fila senza reti all’attivo nella competizione dal settembre 2013.

TIPS: GOL SI @1.80

Pronostici Serie A 4a giornata 2022: Udinese-Fiorentina

Probabili Formazioni. Sottil con qualche dubbio a destra, dove Ebosele si candida. Da vedere se verrà ancora allargato Pereyra o se giocherà il nuovo arrivato dal 1’. Beto con Deulofeu. La Fiorentina ritrova Nico Gonzalez (resta fuori Ikoné), mentre Barak va verso la conferma.

Statistiche.

-L’Udinese ha tenuto tre volte la porta inviolata nelle ultime cinque sfide di Serie A contro la Fiorentina.

-Dopo la vittoria 1-0 nella scorsa stagione (gol su rigore di Vlahovic), la Fiorentina potrebbe vincere due partite consecutive in casa dell’Udinese in Serie A per la prima volta dal dicembre 2000-ottobre 2001.

-L’Udinese ha trovato il successo nell’ultima gara di campionato giocata di mercoledì, 4-0 proprio contro la Fiorentina lo scorso 27 aprile.

-Dopo lo 0-0 contro la Salernitana alla seconda giornata di questo campionato, l’Udinese potrebbe tenere la porta inviolata in due gare interne di fila nella competizione per la prima volta da marzo 2021.

-Per la prima volta in Serie A dall’arrivo di Vincenzo Italiano, la Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata per due gare consecutive di campionato.

TIPS: GOL NO @2.25

Pronostici Serie A 4a giornata 2022: Juventus-Spezia

Probabili Formazioni. Allegri confida ancora in Miretti, mentre McKennie potrebbe essere l’altra mezz’ala con Locatelli play. In attacco ancora Cuadrado, Vlahovic e Kostic. Nello Spezia Verde in appoggio a Nzola, ok Caldara dietro.

Statistiche.

-La Juventus ha vinto tutti i quattro precedenti disputati in Serie A contro lo Spezia.

-Juve che ha pareggiato le ultime due partite di campionato, contro Sampdoria e Roma.

-La Juventus ha vinto solo due delle ultime sei partite casalinghe in Serie A (3N, 1P): da inizio aprile, tra le squadre che hanno disputato almeno sei gare interne in Serie A nel periodo, solo Atalanta (zero) e Verona (uno) hanno fatto peggio dei bianconeri.

TIPS: JUVENTUS @1.30

Napoli-Lecce, i precedenti dicono che i gol non mancano mai

Probabili Formazioni. Spalletti non cambia ripresenta la stessa formazione delle ultime due giornate. Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia davanti, Lobotka in mediana. Nel Lecce ok Strefezza e Banda ai lati di Ceesay. Baschirotto confermatissimo dietro.

Statistiche.

-Napoli e Lecce si sono affrontati 22 volte in Serie A (10 vittorie del Napoli, 7 pareggi, 5 vittorie del Lecce): nelle ultime quattro sfide sono stati realizzati in media 4.5 a partita (18 in totale).

-Il Napoli ha vinto sette degli 11 confronti casalinghi in Serie A contro il Lecce.

-Il Napoli non ha segnato nell’ultima gara di Serie A, contro la Fiorentina: la squadra partenopea non rimane a secco per due partite di fila nella competizione da dicembre 2020.

-L’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha partecipato a sei gol nelle sue otto sfide contro squadre neopromosse in Serie A: per lui un assist e cinque reti, inclusa quella contro il Monza nella partita del 21 agosto.

TIPS: OVER 2.5 @1.50

Atalanta-Torino, chi continuerà a sorprendere?

Probabili Formazioni. Gasperini cambia i trequartisti dietro a Zapata: giocano Ederson e Boga. Possibile conferma di Okoli dietro, Hateboer a destra. Nel Torino stesso 11 di Cremona con due novità: Vojvoda per Aina e Lukic per Linetty. Vlasic e Radonjic sempre titolari.

Statistiche.

-L’Atalanta è imbattuta da cinque sfide di Serie A contro il Torino (3V, 2N).

-L’Atalanta non ha trovato il successo in alcuna delle ultime sette gare al Gewiss Stadium in Serie A (4N, 3P).

-Il Torino ha raccolto sette punti dopo queste prime tre gare di campionato e ha vinto le ultime 4 trasferte considerando anche il finale della scorsa stagione.

-Nelle ultime tre stagioni (dal 2019/20) le sei sfide in Serie A tra Atalanta e Torino hanno prodotto 35 gol con una media di 5.8 reti a partita: la più alta tra ogni confronto disputato almeno tre volte nel periodo.

TIPS: PAREGGIO @3.80

3

Bologna-Salernitana, sfida salvezza equilibrata

Probabili Formazioni. Mihajlovic cambia qualcosina in vista della sfida ai campani. Lucumí dietro, Dominguez in mezzo, Orsolini con Arnautovic. Nella Salernitana stesso 11 che ha battuto la Samp. Dia e Bonazzoli tandem offensivo.

Statistiche.

-Questo sarà il settimo confronto in Serie A tra Bologna e Salernitana e potrebbe rompere l’equilibrio nel bilancio tra le due squadre che contano due successi per parte e due pareggi.

-La Salernitana sta vivendo la sua miglior striscia di imbattibilità in trasferta nella sua storia in Serie A (cinque).

-La Salernitana ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite di campionato.

-Il Bologna è rimasto imbattuto nelle due partite della scorsa Serie A contro la Salernitana (3-2 in casa, 1-1 in trasferta). La Salernitana non ha mai strappato i tre punti in una trasferta di Serie A contro il Bologna (1N, 2P) e più in generale i granata non hanno vinto alcuna delle sette gare esterne nel massimo campionato contro avversarie dell’Emilia Romagna (2N, 5P).

TIPS: PAREGGIO @3.65

Ti piacciono le scommesse sul Calcio e Tennis? Entra nel canale Telegram gratuito del PRESIDENTE per le migliori bombe e le quote più alte di valore.