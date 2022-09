Fantacalcio BTS 2022. Partecipa gratuitamente al BTS Fanta. Mettiti in gioco, componi la tua rosa, schiera ogni settimana la tua formazione migliore e concorri per tanti premi. €1.500 in palio tra migliore di giornata, campione d’inverno e il campione finale che si porterà a casa €500 in bonus scommesse.

Fantacalcio BTS: come partecipare

Puoi partecipare aprendo un conto gioco Staryes con codice affiliato BTSFanta,nell’apposito spazio al momento della registrazione (come mostrato nell’img) e effettua un deposito minimo di €20. Oppure, se sei già iscritto, effettuando un deposito di almeno €20*.

Dopo aver creato un account su Staryes.it la partecipazione al Fantacalcio potrà avvenire secondo queste modalità COMUNICA IL TUO USERNAME STARYES a uno di questi contatti :

– e-mail all’indirizzo: fantacalcio@btsaffiliations.com

– telegram @RobertoBTS

– whatsapp +393270314871

Ulteriori info: CLICCA QUI

Fantacalcio BTS: Regolamento

Budget a disposizione per fare la tua rosa: 200 crediti (verrà utilizzato fantacalcio.it come sito per la gestione della lega).

Puoi aumentare il budget di crediti a disposizione:

1- Portando un amico: per ogni nuovo giocatore presentato otterrai 2 crediti e €5 di bonus sul conto gioco, fino ad un massimo di 10 (20 crediti, €50 bonus).

2- Scommettendo: ogni 50 scommesse effettuate otterrai 5 crediti per la tua squadra, fino ad un massimo di 30 (300 scommesse).

La possibilità di aumento budget saranno valide per tutta la stagione

Composizione ROSA

2 Portieri

7 Difensori

6 Centrocampisti

5 Attaccanti

Cambi illimitati ogni settimana

Cambi illimitati in panchina, ruolo per ruolo.

Si può entrare anche dopo la quinta giornata di Serie A, verrà assegnato un punteggio di 66 per ogni giornata saltata.

Numero minimo di partecipanti: 20

Inizia dalla 5° giornata di Serie A (3 settembre 2022).

I premi del BTS Fanta

I premi saranno erogati in Bonus scommesse spendibili su StarYes.

Miglior punteggio di giornata avrà un accredito di €10 sul proprio conto gioco, il giorno successivo all’ultima partita giocata.

CAMPIONE D’INVERNO montepremi €200

2°CAMPIONE D’INVERNO montepremi €100

CAMPIONE BTS FANTA montepremi €500

2°CLASSIFICATO montepremi €200

3°CLASSIFICATO montepremi €100

Campione d’inverno verranno erogati dopo la fine del girone di andata della Serie A 2022/23. I premi finali qualche giorno dopo la fine del campionato.